Semana de la educación: la orientación educativa será personalizada, digital y al alcance de todos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo

Con motivo de la Semana de la Educación, del 26 al 30 de marzo, EDUCA EDTECH Group reflexiona sobre el futuro de la orientación educativa y el papel transformador de la inteligencia artificial en este sector

La orientación educativa del futuro ya no es un simple asesoramiento vocacional: es una hoja de ruta dinámica, personalizada y digital, diseñada para empoderar al estudiante y acompañarlo en cada etapa de su desarrollo. La inteligencia artificial y las nuevas metodologías digitales han dado lugar a una era en la que el aprendizaje deja de ser uniforme para adaptarse al ritmo, intereses y potencial de cada persona. EDUCA EDTECH Group y la institución líder en formación online, Euroinnova International Online Education, hacen una reflexión sobre la orientación educativa por la Semana de la Educación.



La tecnología al servicio de la orientación educativa

La orientación educativa de los próximos años ya no se limitará a señalar caminos, sino a construirlos junto al estudiante. Será profundamente digital, enfocada en el desarrollo de habilidades reales y diseñada para que el alumno no solo consuma tecnología, sino que aprenda a dominarla. En este nuevo escenario, los entornos virtuales de aprendizaje dan lugar a un espacio de interacción y descubrimiento: la formación se vuelve activa, el estudiante deja de ser espectador para convertirse en protagonista.



La gamificación convierte el estudio en una experiencia motivadora, y el trabajo por proyectos reemplaza los ejercicios aislados, fomentando la creatividad y la resolución de problemas.



La evaluación ya no se enfoca solo en los resultados, sino en el proceso, con una mirada formativa que acompaña el crecimiento. Y, sobre todo, emergen metodologías inclusivas que rompen con estereotipos y garantizan que cada estudiante tenga su lugar en el futuro del aprendizaje.



En este contexto de transformación profunda, EDUCA EDTECH Group se consolida como referente en innovación educativa con herramientas que ponen al estudiante en el centro del proceso formativo. Su apuesta tecnológica más ambiciosa, EDUCA LXP, representa un salto cualitativo en la personalización del aprendizaje. Un entorno experiencial, en el que los usuarios acceden a servicios educativos multidisciplinares, que se adaptan en tiempo real a sus intereses, historial y objetivos, gracias al apoyo de la inteligencia artificial y al análisis predictivo.



EDUCA LXP es la puerta de acceso a más de 700 recursos disponibles, entre cursos, webinars, podcasts, o artículos especializados, permitiendo a cada usuario construir su propio camino de aprendizaje, desde una suscripción gratuita durante el periodo formativo o con diferentes planes de acceso según la duración de los programas.



Un ecosistema basado en su comunidad y la tecnología

El futuro del aprendizaje es también un espacio más activo, inclusivo y colaborativo. Por ello, el learning hub referente en educación online, Euroinnova International Online Education, ofrecerá en esta Semana de la Educación una amplia variedad de recursos educativos gratuitos a su comunidad, con el fin de potenciar su educación y favorecer a su crecimiento personal y profesional.



Y no sólo eso, Euroinnova también trabaja constantemente por posicionarse a la vanguardia de la orientación educativa, ofreciendo un ecosistema de aprendizaje innovador y personalizado, que prepara a los estudiantes para los retos de la realidad laboral.



Su apuesta por la tecnología y su compromiso con la equidad educativa lo convierten en un actor clave en la construcción de un futuro educativo más justo, eficiente y significativo.







Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicación

Descripción contacto: EDUCA EDTECH Group

Teléfono de contacto: 958 05 02 00