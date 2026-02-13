Una semana para el primer congreso de Ley Antifraude y VERI*FACTU gratuito y online - LEGAL AUDITORS

Madrid, 13 de febrero 2026.-Queda solo una semana para el inicio del I Congreso Nacional de Ley Antifraude y VERI*FACTU, el evento pionero de referencia para empresas, asesores fiscales, desarrolladores de software, auditores y profesionales del cumplimiento normativo que se celebrará el próximo 19 de febrero de 2026 en formato 100% online y con inscripción totalmente gratuita. La inscripción continúa abierta y permite acceder a los debates de mayor interés, con la posibilidad de asistir únicamente a las mesas y sesiones consideradas estratégicas para cada actividad profesional. Inscripción disponible en el enlace correspondiente. Inscripción aquí

Este congreso representa una oportunidad excepcional para escuchar directamente a expertos de primer nivel, entre los que se encuentran representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con profundo conocimiento de la normativa, destacados abogados especialistas en derecho tributario y cumplimiento de la Ley Antifraude, así como profesionales con amplia experiencia técnica en sistemas de facturación y APIs fiscales. La combinación de visión jurídica y enfoque técnico permite comprender la norma desde una perspectiva completa, estructurada y práctica.

Entre los ponentes confirmados figuran profesionales de reconocido prestigio como Luis Vilanova, perito auditor jefe CISA y experto en cumplimiento normativo de software tributario, representantes de despachos de abogados especializados y expertos técnicos en integración de APIs y control digital de facturación. Todos ellos aportarán una visión clara, directa y basada en la experiencia real de auditorías, implantaciones y procedimientos vinculados a la Ley Antifraude y VERI*FACTU.

El congreso ha sido diseñado para ofrecer una visión integral y operativa de la normativa, abordando tanto los aspectos legales como las implicaciones técnicas que afectan a fabricantes de software, integradores, asesorías y obligados tributarios. Durante las sesiones se analizarán los requisitos de integridad, trazabilidad, inalterabilidad y conservación de los registros de facturación, así como los errores más habituales detectados en revisiones y auditorías reales, aportando criterios prácticos para minimizar riesgos y reforzar el cumplimiento normativo.

Uno de los elementos diferenciales del evento es su carácter participativo. Las personas inscritas pueden remitir dudas con antelación y formular preguntas en directo durante las sesiones, incluyendo cuestiones específicas dirigidas a la AEAT o a los abogados presentes. De este modo, el congreso se configura como un espacio de debate real y diálogo abierto, orientado no solo a la transmisión de información, sino también a la obtención de respuestas concretas ante situaciones reales.

El formato online facilita la participación desde cualquier lugar y permite organizar la asistencia en función de la disponibilidad, conectando únicamente a los debates que aporten mayor valor profesional. A una semana del evento, se presenta como una ocasión estratégica para asegurar la plaza y formar parte de una cita clave para comprender el presente y futuro de la Ley Antifraude y VERI*FACTU en España.

El congreso se consolida como una cita imprescindible para quienes deben afrontar los retos regulatorios actuales con seguridad jurídica, claridad técnica y criterio experto, ofreciendo herramientas prácticas y una visión estratégica de una normativa que ya está impactando de forma directa en el mercado.



Emisor: LEGAL AUDITORS

Contacto: LEGAL AUDITORS

Número de contacto: 606954593