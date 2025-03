Semana Santa 2025: los clásicos que nunca fallan y las escapadas donde el bolsillo gana

(Información remitida por la empresa firmante)

Londres, París, Roma, Santa Cruz de Tenerife y Ámsterdam encabezan las búsquedas de vuelos de los españoles, mientras que crece el interés en Marrakech con un aumento del 12% en comparación con la Semana Santa del pasado año. Madrid, Oporto e Ibiza, en el top 10 de destinos de KAYAK que ofrecen experiencias excelentes sin gastar de más. Tres destinos españoles, Barcelona, Málaga y Palma, se cuelan en el top 10 de los destinos más deseados por los europeos esta Semana Santa

Madrid, 31 de marzo de 2025.- Planificar una escapada en Semana Santa sigue siendo un must para los viajeros españoles. Este año, los datos de KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, revelan que los destinos clásicos siguen siendo los más atractivos entre los españoles y que también hay espacio para opciones más económicas que ofrecen un equilibrio entre calidad y presupuesto.



Top 10 más buscados: los destinos clásicos nunca pasan de moda

Los españoles siguen apostando por los grandes iconos turísticos. Según los datos de KAYAK, en el top cinco de los destinos más buscados para esta Semana Santa se encuentran ciudades europeas como Londres (1º), París (2º), Roma (3º) y Ámsterdam (5º), cuatro destinos que continúan cautivando a los viajeros con su historia, cultura y oferta gastronómica.



Junto a ellos, Santa Cruz de Tenerife (4º) y Las Palmas de Gran Canaria (7º), consolidan a las Islas Canarias como una opción preferida para quienes buscan sol y playa en primavera. Por su parte, Marrakech (6º) demuestra que su exotismo y autenticidad siguen enamorando a los viajeros, con un incremento en las búsquedas del 14%.



Nueva York (8º) y Milán (9º) también se mantienen en el radar de los turistas españoles, a pesar del encarecimiento de los billetes de avión en torno a un 14 % y 8 % respectivamente en comparación con la pasada Semana Santa. Finalmente, Palma de Mallorca (10º) completa la lista del top 10 de destinos más buscados por los españoles, con su combinación perfecta de playas, cultura y gastronomía mediterránea.



Ranking Destino Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica



1-Londres, Reino Unido 204€



2- París, Francia 235€



3- Roma, Italia 224€



4- Santa Cruz de Tenerife, España 259€



5- Ámsterdam, Países Bajos 289€



6- Marrakech, Marruecos 345€



7- Las Palmas de Gran Canaria 249€



8- Nueva York, Estados Unidos 895€



9- Milán, Italia 167€



10-Palma de Mallorca 124€



Viajar sin romper la hucha: los destinos más económicos de KAYAK

Pero Semana Santa no es solo para los grandes clásicos. Según los datos de KAYAK, hay destinos que destacan por su excelente relación calidad-precio y permiten disfrutar de una escapada sin hacer un gran gasto, y la mayor parte de ellos están "en casa" o cerca. Estos son los diez destinos más económicos en KAYAK.es.



Ranking Destino Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica



1- Palma de Mallorca, España 124€



2- Ibiza, España 133€



3- Madrid, España 135€



4- Barcelona, España 147€



5- Bilbao, España 150€



6- Oporto, Portugal 156€



7- Sevilla, España 160€



8- Alicante, España 163€



9- Milán, Italia 167€



10- Mahón, España 168€



"Semana Santa es una de las temporadas más esperadas para viajar, y los datos muestran que los españoles buscan un equilibrio entre destinos clásicos y opciones accesibles", afirma la directora comercial de KAYAK para Europa, Natalia Diez-Rivas. "Desde recorrer la historia de Roma hasta relajarse en las playas de Ibiza, hay alternativas para todos los gustos y presupuestos. Para KAYAK, los viajeros puedan viajar esta Semana Santa sin importar su presupuesto".



Tres destinos españoles, Barcelona, Málaga y Palma, se cuelan en el top 10 de los destinos más deseados por los europeos esta Semana Santa

España refuerza su atractivo como uno de los destinos preferidos por los viajeros europeos esta Semana Santa. Según los últimos datos de KAYAK, tres ciudades españolas han logrado posicionarse entre los 10 destinos más buscados por los europeos para estas vacaciones: Barcelona (3º), Málaga (5º) y Palma de Mallorca (6º).



Palma de Mallorca destaca con un incremento del 55% en las búsquedas de vuelos, consolidándose como una opción preferida para quienes buscan combinar sol, playa y cultura mediterránea. Málaga, con un crecimiento de búsquedas del 25%, confirma el auge de Andalucía como uno de los destinos más deseados, gracias a su clima cálido, su gastronomía y su oferta cultural. Por su parte, Barcelona se mantiene como un referente urbano en Europa, ocupando el tercer puesto del ranking con un aumento del 15 % en las búsquedas, atrayendo a viajeros con su vibrante vida cultural, arquitectura icónica y excelente gastronomía.



Bélgica, Francia, Suecia, Reino Unido y Suiza son los países que han experimentado un mayor crecimiento en las búsquedas de vuelos hacia España, con incrementos del 176%, 124%, 70%, 34% y 26% respectivamente.



Estos datos confirman que España no solo es un destino de referencia para los turistas nacionales, sino que sigue ganando interés entre los viajeros de toda Europa, reafirmando su posición como uno de los países más atractivos para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.



*Basado en las búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK.es y webs asociadas en el periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 09/03/2025 para fechas de viaje entre el 11/04/2025 y el 21/04/2025 en comparación con las búsquedas de vuelos realizadas entre el 12/11/2023 y 18/02/2024 para fechas de viaje entre el 22/03/2024 y el 01/04/2024 con salida desde cualquier aeropuerto español. Los precios son medios, referidos a vuelos de ida y vuelta en clase turista, por persona. No se puede garantizar el ahorro. Los porcentajes son aproximados.



**Las imágenes proporcionadas por KAYAK sólo pueden incluirse en contenidos relacionados con este comunicado de prensa.



