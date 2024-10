La Semana Sierra Blanca: un evento internacional que posiciona a Marbella como destino deportivo de élite

(Información remitida por la empresa firmante)

Marbella se prepara para vivir una semana única con la celebración de dos eventos de carreras por montaña: la X edición de la carrera por montaña Sierra Blanca y el Marbella Epic Trail. Estas competiciones no solo destacan por su exigencia, sino también por ofrecer a los participantes la oportunidad de disfrutar de los espectaculares paisajes naturales de la región, consolidando a Marbella como un referente clave para el deporte de montaña

Marbella, 4 de octubre de 2024.- La Semana Sierra Blanca no solo atraerá a corredores de toda España, sino que contará con la participación de atletas de más de 30 países, reafirmando a Marbella como un destino deportivo sostenible, inclusivo y en armonía con la naturaleza en la Costa del Sol.



El evento inaugural, la X edición de la carrera por montaña Sierra Blanca, tendrá lugar el 8 de febrero de 2025. Esta carrera ofrece opciones adaptadas a distintos niveles de participantes:



- Destroyer (42 km, 2800 m) – Inicio a las 8:00 a.m. - Rompepiernas (29 km, 1900 m) – Inicio a las 9:00 a.m. - Trampantojo y Senderismo (12 km, 700 m) – Inicio a las 10:00 a.m.



Todas las distancias cuentan con una modalidad inclusiva, siguiendo el modelo de la última edición, abriendo la participación a todos los que deseen unirse. Los corredores tendrán hasta las 18:00 h para completar sus recorridos y al finalizar podrán disfrutar de un ambiente festivo que incluirá masajes, comida compartida y un concierto en vivo.



Además, se otorgarán premios en metálico a la primera mujer y al primer hombre que alcancen el emblemático punto de la Cruz de Juanar y completen la prueba, añadiendo un incentivo extra a la competición. La carrera cuenta con la certificación de ITRA y otorga puntos para el UTMB.



Durante esta semana especial, los visitantes internacionales podrán disfrutar del clima privilegiado de Marbella y celebrar San Valentín antes de enfrentarse a su próximo desafío deportivo.



El evento culminará el 15 de febrero con Marbella Epic Trail (MET), una de las primeras ultras del año en España y una de las pocas que parten desde la costa mediterránea. Con un recorrido desafiante de 62 km y un desnivel de +4.700 m, esta carrera cruzará los municipios de Marbella, Ojén, Monda e Istán, ofreciendo a los participantes impresionantes vistas y un desafío técnico sin igual.



Marbella Epic Trail (MET), ha sido evaluado con un nivel 9 por la ITRA y cuenta con una clasificación UTMB de 100K. La carrera comenzará a las 5:00 a.m. y finalizará a medianoche. También se otorgarán premios en metálico al primer hombre y primera mujer que alcancen el icónico pico de La Concha (1.215 m) y completen la carrera dentro del tiempo límite.



Tras el esfuerzo realizado durante estas competiciones, los corredores disfrutarán de una exclusiva celebración post-carrera que incluirá duchas, masajes, una barbacoa y buffet libre. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo con las majestuosas vistas del pico La Concha como telón de fondo, junto con obsequios especiales para todos los finishers.



Una escapada internacional en la Costa del Sol

Con la participación de corredores de más de 30 países, la Semana Sierra Blanca se erige como un evento deportivo y turístico destacado en el corazón de la Costa del Sol. Coincidiendo con San Valentín, esta semana ofrece una combinación perfecta de deporte, naturaleza y una escapada inolvidable en uno de los destinos más exclusivos del mundo.



Ambos eventos cumplen con los más altos estándares en sostenibilidad; se evita el uso de plásticos mediante materiales reciclados y reutilizables, mientras se fomenta el transporte colectivo para minimizar las emisiones CO₂. Además, se proporcionará alimentación adaptada para participantes con intolerancias o alergias alimentarias, garantizando así que todos puedan disfrutar al máximo su experiencia.



Marca Marbella, como patrocinador principal del evento, invita cordialmente a todos los participantes a ser parte esta experiencia única donde aventura, comunidad y naturaleza se fusionan para ofrecer una celebración deportiva sin igual.







