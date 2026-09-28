La Semana de la Torta del Casar se celebrará del 5 al 11 de octubre con catas, talleres y rutas - DOP Torta del Casar

La Semana de la Torta del Casar celebra su trigésimo segunda edición con el objetivo de acercar el queso amparado y las tradiciones que le rodean al gran público

Entre las principales actividades que se van a celebrar destaca la Cata Concurso para elegir el mejor queso de la DOP, la Feria Europea del Queso o la Ruta Trashumante

El periodista Carles Lamelo va a ser reconocido en el acto de clausura por su labor divulgativa de la Torta del Casar dentro del turismo gastronómico

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 28 de septiembre. – La Semana de la Torta del Casar se celebrará del 5 al 11 de octubre, según ha anunciado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar en una rueda de prensa, celebrada este lunes. El objetivo es acercar el queso amparado y las tradiciones que le rodean al público general y, para ello, a lo largo de la semana tendrán lugar actividades variadas, como catas, talleres, concursos y rutas.

Este año, se celebra la trigésimo segunda edición de la Semana de la Torta del Casar, una de las fechas más señaladas en el calendario de la Denominación de Origen Protegida. En este sentido, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco, ha destacado la relevancia de esta cita señalando que “alcanzar la trigésimo segunda edición de la Semana de la Torta del Casar demuestra la consolidación de una de las fechas más especiales para la Denominación de Origen”. En este sentido, ha subrayado que el objetivo principal es “seguir acercando al público general toda la tradición, el origen y la excelencia artesanal que rodean al queso amparado”.

Para ello, a lo largo de la Semana de la Torta se van a celebrar una amplia variedad de actividades populares y profesionales, que van desde el ámbito gastronómico, al cultural o artesanal.

Actividades gastronómicas: catas, ferias y rutas

Entre las actividades gastronómicas destaca la Cata Concurso Torta del Casar. En ella, un jurado profesional decidirá qué quesería inscrita elabora el mejor queso DOP Torta del Casar. El certamen tendrá lugar el día 7 de octubre, a las 11:00 horas, en el Hotel Restaurante Atrio.

Además, esta edición es especial porque incluye la celebración de la décima edición de la Feria Europea del Queso, que se organiza en colaboración con la asociación ‘Ruta Europea del Queso’. En ella, los asistentes podrán degustar y comprar quesos de varias regiones de España y Portugal, acompañándolos de vinos, cavas y cervezas. La Feria tendrá lugar durante los días 9, 10 y 11 de octubre.

Referida a esta feria, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, ha subrayado la importancia de este encuentro quesero, indicando que va a tener lugar “el 10º aniversario de una feria que comenzó con apenas 8 queserías, y ahora hay 30, que ofrecen unos quesos artesanos espectaculares”. Jordán ha destacado además que la aspiración es que “esta feria, junto con todas las actividades que se llevan a cabo a su alrededor, sea el máximo referente de otoño de Extremadura en materia de quesos, para lo que se ha solicitado formalmente desde el Ayuntamiento a la Junta de Extremadura que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional”.

La propuesta gastronómica seguirá desarrollándose del 5 al 11 de octubre con la ‘Ruta de la Tapa con Torta del Casar’ en la que se podrá disfrutar de las mejores elaboraciones con este queso como protagonista en un recorrido por Casar de Cáceres. La Ruta contará con la participación de un total de ocho establecimientos y un jurado profesional dictaminará cuál es la mejor tapa.

Además, la semana grande de la DOP Torta del Casar contará con cuatro catas para acercar el conocimiento quesero al gran público. Los asistentes podrán participar en la cata ‘Quesos que Cuentan Historias’, en la ‘Cata Grandes Quesos Artesanos’, en ‘Los Colores de la Vendimia’ y, por último, en ‘Catas Ruta del Queso de Extremadura’. Todas ellas tendrán lugar entre los días 6 y 11 de octubre.

Actividades culturales: Ruta Trashumante, visita al Museo del Queso y talleres

Además de las propuestas gastronómicas, la Semana de la Torta del Casar incluye actividades destinadas a conocer la cultura y tradición que rodean al queso amparado.

En este sentido, el 11 de octubre tendrá lugar la vigésima edición de la ‘Ruta Trashumante’, un recorrido senderista circular de 8 kilómetros y de nivel fácil en el que los asistentes podrán pasar una mañana en el campo, acompañando a un rebaño de ovejas. La actividad se completará con una demostración de ordeño y una de perros pastores, además de una degustación de las tradicionales migas.

Por otro lado, el Museo del Queso Torta del Casar de Casar de Cáceres podrá visitarse durante todos los días de la feria con el fin de dar a conocer la historia y tradición de este producto. Además, el municipio acogerá un Mercado Tradicional y Artesanal con más de 40 puestos de productos regionales de alimentación y artesanía.

Durante esta semana se van a impartir talleres inclusivos para que todo el público pueda disfrutar de la Torta del Casar. Entre ellos destacan el de elaboración del queso y el de artesanía de lana.

Carles Lamelo, reconocido durante el acto institucional de cierre

La Semana de la Torta del Casar tendrá uno de sus momentos más importantes con la celebración de un acto institucional el jueves 8 de octubre. El Palacio Carvajal de Cáceres acogerá la entrega de premios a personas o entidades destacadas que colaboran en la difusión del queso amparado y sus actividades. Además, durante esta gala los ganadores de los diferentes concursos recibirán sus diplomas acreditativos.

Este año, se va a hacer un reconocimiento especial al periodista Carles Lamelo por su destacada labor divulgativa, promocionando la Torta del Casar como uno de los grandes representantes de Extremadura en el turismo gastronómico. Su cobertura periodística ha puesto en valor el origen, la tradición y la excelencia artesanal de este queso protegido ante una gran audiencia nacional.

PROGRAMA COMPLETO DE LA XXXII SEMANA DE LA TORTA DEL CASAR

ACTIVIDADES POPULARES

10ª FERIA EUROPEA DEL QUESO: En colaboración con la asociación “Ruta Europea del Queso”, podrás degustar y comprar los mejores quesos procedentes de Extremadura, así como de Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Baleares, Galicia y Castilla y León, acompañados de quesos Portugueses de la Regiao Centro y Alentejo. Y disfruta de ellos acompañados de diversas propuestas en vinos, cavas y cervezas.

Horarios: Días 9 y 10 de 12,00 a 20,00 h. – Día 11 de 12,00 a 18,00 h.

Lugar: Plaza de Sancho IV, Casar de Cáceres.

Inauguración oficial por parte de autoridades a las 11,30horas del día 9 de octubre.

Desafío Quesero: ¡Atrévete con EL DESAFÍO de la Ruta Europea del Queso! Pon a prueba tus habilidades y conocimientos queseros.

Lugar: Stand de la Ruta Europea del Queso (AREQ).

Photocall de la Torta del Casar durante el horario de feria

Lugar: Plaza de Sancho IV (Carpa principal)

17ª RUTA DE LA TAPA CON TORTA DEL CASAR: Para disfrutar de las mejores elaboraciones en un recorrido por Casar de Cáceres, con premio mejor tapa del jurado profesional. Participan los siguientes establecimientos:

Casa Claudio. Paseo de Extremadura.

El Rincón. Paseo de Extremadura.

Sala Ultrella. Paseo de Extremadura.

La Ronda, Paseo de Extremadura.

Plaza de España.

El Siglo. Plaza de España.

El Gallo I, Nacional-630.

Bar Estación de Autobuses. Avda. Ejido de Abajo.

Días: Del 5 al 11 de octubre.

20ª RUTA TRASHUMANTE: Una mañana por el campo acompañando a un rebaño de ovejas. Recorrido senderista circular de 8 km, y nivel fácil, con salida desde la Plaza de Sancho IV, para llegar a la “Casa de los Pinotes” para recoger el rebaño de ovejas. La ruta continúa por la Cañada Real Soriana Occidental hasta el descansadero de La Retoña, donde se degustarán las tradicionales migas y demostración de perros pastores, para seguir por la ermita de Santiago hasta la Plaza de España donde se hará la demostración de ordeño, y regreso al punto de partida donde habrá sorteos de quesos entre los participantes.

Día: 11 de octubre.

Hora inicio: 10,00 h.

Lugar salida: Plaza Sancho IV, Casar de Cáceres

Inscripción: En la Oficina de Turismo, Plaza de España. Telf.: 669 96 18 87 y a través del siguiente enlace: https://casardecaceres.reservaplay.com/view/reserves/actividades Inscripciones abiertas hasta el día 9 de octubre, limitado a 1.500 participantes. Coste de la inscripción TRES euros hasta día 8 y CINCO euros para las inscripciones el día de la salida, con papeleta para desayuno de migas con café y sorteos de 20 lotes de quesos (primer sorteo a las 14.00 y segundo a las 15.00 horas)

CATAS

Quesos que Cuentan Historias: Cata maridaje con cinco de los mejores quesos con DOP de España, Cabrales, Mahó – Menorca, Idiazabal, Acehúche y Torta del Casar, en la que disfrutar sus armonías con vinos y espumosos con Denominación de Origen de Extremadura y degustación de dos elaboraciones culinarias con ellos.

Día 6 de octubre, a las 20,00 horas en restaurante PandeHuerta (Cáceres)

Día 9 de octubre, a las 20,00 horas en restaurante Casa Claudio (Casar de Cáceres)

Inscripción: En web de la DOP Torta del Casar (www.tortadelcasar.eu) hasta el día anterior a la actividad, o hasta completar aforo (30 plazas)

Precio: 30 € por participante

Cata Grandes Quesos Artesanos: De la mano de un gran conocedor de los quesos artesanos presentes en la Feria del Europea del Queso, se catarán diversas variedades. En colaboración con AREQ.

Día / Horas: 9 y 10 de octubre: 18,00h: Sesión 1/ 19,00h: Sesión 2.

Los Colores de la Vendimia. En colaboración con la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, se harán catas maridajes de Torta del Casar y vinos y espumosos de la DO Ribera del Guadiana.

Día / Horas: 11 octubre: 13,00h. y 14,00h.

Inscripciones: En stand de la información hasta 15 minutos antes del inicio, el mismo día de la cata. Precio un euro por participante.

Plazas: 25 personas por cata.

Lugar: Instalaciones municipales de Casar de Cáceres.

Catas Ruta del Queso de Extremadura: Realizadas por la una experta quesera, se catarán los mejores quesos artesanos pertenecientes a esta Ruta. En colaboración con la Junta de Extremadura.

Día / Horas: 9 y 10 octubre: 13,00h: Sesión 1/ 14,00h: Sesión 2.

Inscripciones: En stand de la Junta de Extremadura, hasta 15 minutos antes del inicio, el mismo día de la cata.

Plazas: 25 personas por cata.

Lugar: Instalaciones municipales de Casar de Cáceres.

TALLERES

Día: 9 octubre, a las 10,00h.: La Torta de Casar inclusiva, con actividades para que todos puedan disfrutar de la Torta del Casar. En colaboración con Adiscasar y Fundación Cooprado.

Lugar: En el Paseo de Extremadura junto a la carpa de la Feria.

Inscripción: Fundación Cooprado, hasta completar aforo.

Número de personas: máximo 25 personas por actividad.

Día / Horas: 9 octubre: 17,00h: Elaboración de queso para todos los públicos

17,00h: Taller de artesanía con lana.

10 octubre: 12,00h: Elaboración de queso para todos los públicos.

12,00h: Taller de artesanía con lana.

13:30h: Taller infantil de cocina con Torta del Casar

14:00h. Elaboración de tablas y mesas con queso.

17:30h. Taller infantil de cocina con Torta del Casar

17:30h. Elaboración de queso para todos los públicos.

18:30h: Juez de quesos por un día; concurso para aficionados.

Lugar: Instalaciones municipales de Casar de Cáceres.

Inscripción: En el stand de la información hasta 15 minutos antes del inicio, el día de la actividad.

Plazas: máximo25 (según taller)

OTRAS ACTIVIDADES

Museo del Queso Torta del Casar: Con apertura al público general durante todos los días de la feria

Lugar: Calle Barrionuevo bajo,7.

Horario: Días 9 y 10 de 10,00h. a 14.00h. /17, 00h.a 19,00 h.

Días 11: 10,00h. a 14.00h.

Mercado Tradicional y Artesanal.

Con más de 40 puestos en los que se exponen y venden distintos productos provenientes de toda la geografía regional, tanto alimentación como artesanía en cuero, madera o textil.

Días: 9, 10 y 11 de octubre

Hora: de 12,00 h. a 17.00 h.

Lugar: Paseo de Extremadura, Casar de Cáceres

Exposición de fotografías del concurso Dispara, Envía y Gana Torta del Casar

Días: del 5 de octubre al 4 de noviembre

Lugar: Patio del Palacio Carvajal, sede del Servicio de Turismo de Diputación de Cáceres (Cáceres)

Horario: el propio del centro.

Exposición de carteles de la Semana de la Torta del Casar

Dias: del 1 al 31 de octubre

Lugar: Museo del Queso (Casar de Cáceres)

Horario: el propio del museo.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Actividades con asociaciones y escolares de la zona geográfica de la D.O.P.: En colaboración con la Escuela Permanente de Consumo, se podrá disfrutar de visitas a:

Dia 5 de octubre; Visita a Granja Escuela de Casar de Cáceres (Fundación Cooprado)

Dias del 6 al 8 de octubre; Visitas al Museo del Queso Torta del Casar y Escuela Permanente de Consumo.

Hora: Grupos concertados

Lugar: Casar de Cáceres

Cata profesional de Torta del Casar: En colaboración con la escuela la Universidad Laboral de Cáceres, y dirigida a los alumnos de los ciclos profesionales de Hostelería y Turismo.

Día / Horas: 6 de octubre: 10,00h:

XXVI Cata Concurso Torta del Casar: Prueba en la compiten las queserías inscritas, un jurado profesional determinará cuál es la quesería inscrita que presenta el mejor queso D.O.P. Torta del Casar

Día: 7 de octubre

Hora: 11,00 horas

Lugar: Hotel restaurante Atrio. Cáceres.

Actividad sin público.

ACTO INSTITUCIONAL DE CIERRE

Acto de reconocimiento que la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar hace a personas o entidades destacadas por su colaboración en la difusión del producto amparado y sus actividades, y entrega de los diplomas de la XXV Cata Concurso Torta del Casar, del XII Premio Mejor Ganadería Productora 2026, de la XIX edición del concurso de fotografía digital Dispara, Envía y Gana, y de concurso de la XVII Ruta de la Tapa con Torta del Casar.

Premiado de la edición: Carles Lamelo, periodista, director y presentador del programa nacional de radio Onda Viajera, de la cadena Onda Cero Radio.

Homenaje especial a José Manuel Galán Rubio, cocinero, formador gastronómico y empresario, colaborador habitual con la DOP Torta del Casar, tristemente fallecido a los 55 años en marzo de este año.

Día: Jueves 8 de octubre / Hora: 19,30 horas

Lugar: Palacio Carvajal, sede del Servicio de Turismo de la Diputación de Cáceres. C/ Amargura 1, Cáceres.

ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO

Viernes 9: Aurelio Gallardo a las 20:30h. Lugar: Paseo de Extremadura, junto a la carpa de la feria.

Sábado 10: Aarón Sevilla a las 23:00h. Lugar: Campo de fútbol municipal. Apertura de puertas a las 20:00h. con varias actuaciones. Más información en cartel aparte.

Domingo 11: Raya Evolution, a las 20:30h. Lugar: Paseo de Extremadura, junto a la carpa de la feria.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida, que este año cumple 25 años, ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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