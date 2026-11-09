La semFYC acredita siete nuevos Centros de Salud Amigables con las Personas Mayores

Centros acreditados CSAPM - semFYC

(Información remitida por la empresa firmante)

Los centros de salud Yunquera de Henares (Guadalajara) y EBA Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona) alcanzan la categoría Plata, mientras que La Merced (Cádiz), Dumboa e Irún (Gipuzkoa), Broto (Huesca) y Teror (Gran Canaria) obtienen la categoría Bronce. El sello CSAPM evalúa aspectos como la accesibilidad, la atención a la fragilidad, la comunicación, la participación de las personas mayores, el apoyo a quienes cuidan y la integración de los centros de salud en su comunidad

Las Palmas, 9 de noviembre de 2026.- La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) reconoce este año a siete nuevos Centros de Salud Amigables con las Personas Mayores (CSAPM), dentro de la segunda convocatoria del proyecto que busca incorporar la perspectiva del envejecimiento saludable en la organización y la práctica cotidiana de los equipos de Atención Primaria.



En esta nueva edición, los centros de Yunquera de Henares y EBA Vallcarca-Sant Gervasi han logrado la categoría Plata, mientras que La Merced, Dumboa, Irún, Broto y Teror han obtenido la categoría Bronce. La acreditación CSAPM de la semFYC amplía así su implantación territorial y da continuidad a la primera convocatoria del año pasado en la que cinco centros recibieron el sello acreditativo.



Las nuevas acreditaciones CSAPM se han entregado este 7 de noviembre en el marco del XLVI Congreso de la semFYC, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria del 5 al 7 de noviembre y reúne a profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria de todo el país.



Dos nuevas acreditaciones en categoría Plata

El Centro de Salud Yunquera de Henares, en Guadalajara, ha alcanzado la categoría Plata gracias a una estrategia consolidada de atención a las personas mayores. La semFYC ha valorado especialmente el desarrollo de actividades comunitarias y el trabajo en red con recursos locales, la promoción del envejecimiento activo y de la participación social, así como el abordaje multidisciplinar de la fragilidad, la cronicidad y la revisión terapéutica.



También ha obtenido la categoría Plata la EBA Vallcarca-Sant Gervasi, en Barcelona. Entre los aspectos más destacados figuran la estratificación avanzada de la población, el programa +Àgil, la integración comunitaria, el apoyo estructurado a personas cuidadoras, la revisión farmacológica y la formación continuada de profesionales.



Cinco centros reconocidos en categoría Bronce

Entre los centros que ha conseguido la categoría Bronce se encuentra el Centro de Salud de Broto, en Huesca. La sociedad científica ha reconocido especialmente su orientación comunitaria, la implicación interdisciplinar del equipo y el desarrollo de programas adaptados al entorno rural. También se han valorado positivamente el trabajo sobre autonomía y voluntades anticipadas, la accesibilidad tecnológica y el uso de información adaptada.



El Centro de Salud Dumboa, en Gipuzkoa, ha obtenido igualmente la categoría Bronce gracias a la implicación multidisciplinar y a la capacidad de autoanálisis del grupo de trabajo, además de las acciones formativas dirigidas tanto a profesionales como a pacientes y la incorporación de la participación ciudadana en la identificación de necesidades. El centro desarrolla además programas específicos de cribado de fragilidad, revisión de tratamientos, educación para la salud y apoyo a personas cuidadoras.



También ha alcanzado esta categoría el Centro de Salud Irún, por su apuesta en la accesibilidad universal, la atención a la fragilidad y la polifarmacia, la prescripción social, el apoyo a personas cuidadoras y la participación comunitaria.



Por su parte, el Centro de Salud La Merced, en Cádiz, presenta una amplia trayectoria de actuaciones dirigidas a las personas mayores. La semFYC ha valorado especialmente la atención centrada en la persona, la accesibilidad física y cognitiva, las actividades de educación para la salud, el apoyo a personas cuidadoras, el abordaje de problemas geriátricos y el trabajo comunitario.



Completa los reconocimientos el Centro de Salud de Teror, en Gran Canaria, que tiene un modelo integral que adapta la organización, la atención sanitaria, la comunicación y la relación con la comunidad a las necesidades de las personas a medida que envejecen. Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran la fragilidad y la capacidad funcional, la revisión de la medicación, la accesibilidad, la autonomía, el apoyo a quienes cuidan y la prescripción de activos comunitarios, además de la coordinación con los recursos municipales y sociales.



Una mirada integral a la amigabilidad desde Atención Primaria

El proyecto Centros de Salud Amigables con las Personas Mayores, impulsado por la semFYC, parte de una concepción amplia de la amigabilidad. No se trata únicamente de eliminar barreras físicas, sino de adaptar también la organización del centro, los procesos asistenciales, la comunicación y la relación con las personas mayores y con su entorno.



La acreditación analiza siete dominios de calidad relacionados con la política, planificación y estrategia; la participación y organización comunitaria; la accesibilidad; la información y comunicación; la salud y atención sanitaria; la educación; y la participación y acción comunitaria.



Entre los aspectos que tiene en cuenta figuran el cribado de fragilidad y la capacidad funcional, la revisión de la medicación, la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y tecnológica, la formación de profesionales, el apoyo a las personas cuidadoras y la recomendación de activos comunitarios.



El sello acreditativo establece diferentes niveles de reconocimiento. La categoría Bronce requiere alcanzar el nivel básico y cumplir los criterios obligatorios establecidos; la categoría Plata reconoce un grado mayor de desarrollo de las actuaciones. A partir de ahí, las categorías Oro y Platino distinguen niveles progresivamente más avanzados de implantación del modelo.



Con esta segunda convocatoria, la semFYC da continuidad a una iniciativa que busca convertir la atención amigable con las personas mayores en una dimensión estructural de la Atención Primaria, promoviendo centros capaces de preservar la autonomía, detectar precozmente la fragilidad, adaptar la atención y la información, apoyar a las personas cuidadoras y conectar la consulta con los recursos disponibles en la comunidad.



Esta nueva convocatoria se suma a los cinco primeros reconocimientos concedidos en 2025: el Centro de Salud Los Ángeles, en Madrid, y el Centro de Salud Benetússer, en Valencia, obtuvieron la categoría Bronce; el Centro de Salud Tudela Este y Tudela Oeste, en Navarra, alcanzó la categoría Plata; el Centro de Salud Las Ciudades, en Madrid, recibió la categoría Oro; y el Centro de Salud El Palo, en Málaga, obtuvo la categoría Platino. Con ellas, ya son 12 centros de salud que ya cuentan con la acreditación CSAPM de la semFYC.

Contacto

Nombre contacto: Anna Serrano Coll

Descripción contacto: Fundación Communia - semFYC

Teléfono de contacto: 679509941