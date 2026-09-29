LA SEMG y ONG PEM abordan el diagnóstico y tratamiento de la Encefalomielitis Miálgica - Asociación de Personas con Encefalomielitis Miálgi

(Información remitida por la empresa firmante)

La jornada clínica abordará el diagnóstico diferencial, las bases del Agotamiento Neuroinmune Pos-Esfuerzo (ANPE) y el manejo terapéutico de esta patología multisistémica.

Tendrá lugar el 26 de octubre en formato híbrido (presencial en Madrid y online), con inscripción gratuita y baremable con puntos de formación médica continuada.

Madrid, 29 de septiembre de 2026.— Con una estimación de hasta un 90% de los casos sin diagnosticar y un desconocimiento profundo de la enfermedad, la Encefalomielitis Miálgica (EM) constituye un desafío asistencial en las consultas. Para dar respuesta a esta necesidad de actualización médica, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Asociación de Personas con Encefalomielitis Miálgica (PEM) (popularmente conocida como ONG PEM) celebrarán el próximo 26 de octubre la jornada: Más allá de la Fatiga: Diagnóstico diferencial de la Encefalomielitis Miálgica.

El encuentro está dirigido a profesionales de Atención Primaria y a médicos especialistas de diversas áreas. La actividad cuenta con reconocimiento de créditos de formación médica continuada, facilitando una puesta al día imprescindible sobre esta enfermedad orgánica que está reconocida por la OMS desde 1969 (CIE-10 G93.3 / CIE-11 8E49) .

La sesión médica correrá a cargo de la Dra. Eva Martín, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, miembro del Consejo de Clínicos Europeos de Encefalomielitis Miálgica (EMECC) e investigadora colaboradora de la Universidad Católica de Valencia. La doctora profundizará en el cuadro clínico, las claves del diagnóstico diferencial, los criterios diagnósticos vigentes y las opciones de tratamiento. Asimismo, explicará la fisiopatología del síntoma cardinal, el Agotamiento Neuroinmune Pos-Esfuerzo (ANPE), y las estrategias de modulación del ritmo de actividad (pacing).

Por su parte, Mari Carmen Motos (presidenta de ONG PEM) y Marian Lozano (secretaria), ambas afectadas y pacientes expertas en EM, presentarán la labor de la asociación, analizarán el papel del paciente experto y expondrán vías prácticas y concretas sobre cómo los médicos pueden prestar un apoyo eficaz a las personas enfermas en el entorno sanitario y social.

La jornada se celebrará de 18:00 a 19:30 h en las aulas de la SEMG en Madrid (Paseo Imperial 10-12) y vía streaming. La inscripción es gratuita a través de www.semg.es.

Contacto e inscripciones: www.semg.es/index.php/historico-de-actividades-y-cursos/863-jornada-em-sfc-semg2026

Programa: www.semg.es/images/2026/actividades/programa_EMSFC_SEMG-PEM.pdf

SEMG: www.semg.es | prensa@semg.es

ONG PEM: www.ongpem.org | info.ongpem@gmail.com

Contacto

Emisor: Asociación de Personas con Encefalomielitis Miálgica (PEM). España

Contacto: Asociación de Personas con Encefalomielitis Miálgica (PEM). España

Email de contacto: info.ongpem@gmail.com