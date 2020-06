COMUNICADO: Seminario web de expertos de la 2 conferencia del Global Health Forum del Boao Forum for Asia

PEKÍN, 8 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El 2 de junio, el Boao Forum for Asia (BFA) celebró un seminario web de expertos durante la 2 conferencia del Global Health Forum del Boao Forum for Asia (GHF). A la reunión acudió Margaret Chan Fung Fu-chun, directora general de GHF. Ban Ki-moon, presidente de BFA, Li Baodong, secretario-general de BFA, Sun Da, vice-comisionado de la National Administration of Traditional Chinese Medicine, Wang Qingxian, miembro del Standing Committee del CPC Shandong Committee y secretario del CPC Qingdao Committee, Sun Jiye, vice-gobernador de la Shandong Province, y Li Lei, vicepresidente de 2020 BFA Honorary Strategic Partner SABIC asistieron al seminario web de expertos y realizaron sus discursos. El evento contó con la participación de más de 200 personas, incluyendo expertos en salud pública y campos relacionados procedentes de numerosos países, organizaciones internacionales, embajadas y consulados en China, departamentos relevantes de los países de hospedaje, del Shandong Provincial Government y del Qingdao Municipal Government, expertos y representantes de empresas industriales y medios.

https://mma.prnewswire.com/media/1176199/GHF.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1176199/GHF.jpg]

Por norma general, los expertos creen que tiene una importancia vital el hecho de compartir experiencias e información, además de disponer de una cooperación entre fronteras y entre regiones en el curso de la lucha contra la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado una cantidad de trabajo enorme con este motive, proporcionando un papel importante al coordinar las respuestas mundiales. A pesar de que países diferentes presentan sistemas y culturas diferentes, los procesos de desarrollo de pandemia y su transmisión podrían no ser los mismos, a pesar de que la ley básica de prevención y respuesta es más o menos la misma para el mismo tipo de brote repentino en enfermedades infecciosas. La comunidad internacional debería aprender de cada uno de ellos, y tolerar de forma mutual la ley con el fin de crear la mayor fuerza conjunta que luche contra la pandemia y que finalmente supere la pandemia.

Los expertos expresaron además que el Global Health Forum puede desempeñar un papel importante como plataforma para la lucha mundial contra la pandemia dentro de este periodo tan especial en el que la pandemia del COVID-19 sigue avanzando por el mundo. La 2 conferencia ajustó su agenda y los temas de debate según la situación de desarrollo de la pandemia, creando los planes relevantes para asegurar la salud de las personas participantes en la conferencia, el control de los casos importados y prevención del rebrote de la pandemia.

El Global Health Forum se estableció por medio del Boao Forum for Asia en 2018, y su primera conferencia se celebró con éxito en Qingdao, Shandong, en junio de 2019. El GHF ha creado una plataforma de alta gama para llevar a cabo el intercambio y la cooperación en el campo de la salud para los círculos políticos, comerciales y académicos en todo el mundo, promocionando la construcción de los sistemas de salud mundiales y su desarrollo de la industria de la salud. La 2 conferencia del Global Health Forum del Boao Forum for Asia (GHF) se va a desarrollar en Qingdao, Shandong Province, en octubre de 2020.

