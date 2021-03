SEMPI Gold España no ha cerrado sus oficinas ni corre riesgo de insolvencia

SEMPI Gold España, empresa comercializadora de metales preciosos que brinda servicio a más de 4.000 clientes en España e Italia, quiere realizar algunas aclaraciones al hilo de las acusaciones sobre la situación financiera y judicial de la compañía vertidas por un medio de comunicación

Riesgo de insolvencia

"Pese a haber visto impactada su actividad corriente por la pandemia, como el grueso del tejido empresarial, SEMPI Gold España presenta una situación económico-financiera sólida y estable que vuelve infundadas las especulaciones sobre que se encuentra en riesgo de insolvencia, que el medio atribuye a varios presuntos perjudicados: parte interesada en presentar a una compañía en apuros, completamente ajena a su realidad financiera y que carece de credibilidad".

"Pese a que, por encontrarnos en la décima semana del año, la compañía todavía no ha presentado sus cuentas de 2020 al registro, sí se encuentran formuladas y arrojan un resultado antes de impuestos positivo".

"SEMPI Gold España ni se plantea ni está en una situación que le faculte a presentar un concurso de acreedores".

Cierre de oficinas

"La compañía no ha cerrado sus oficinas. Su red de oficinas comerciales en España e Italia operan con normalidad y con arreglo a protocolos sanitarios, y la ausencia de empleados en sus oficinas centrales en la calle Miguel Yuste de Madrid y la imagen de abandono que presentan las fotografías publicadas por el medio no responden a una salida de las mismas, sino a que no ha llegado a ocuparlas porque planeó su mudanza desde sus anteriores dependencias, en Chamartín, antes de decretarse el primer estado de alarma".

"Por la naturaleza de los servicios centrales, sus empleados trabajan de forma remota: circunstancia pública y recogida en la web de SEMPI Gold España.

La plantilla sigue atendiendo al público presencialmente a través de su red comercial y a través del teléfono y correo electrónico".

Denuncias de clientes

"La información del medio alterna en una misma noticia alusiones a la existencia de ‘decenas’, de ‘al menos más de medio centenar’ y de ‘cuatro’ afectados. SEMPI Gold España brinda servicio a más de 4.000 clientes, de modo que, hasta considerando cierta la mayor de esas cifras, los clientes presuntamente descontentos equivaldrían al 1,25% del total".

"SEMPI Gold España solo tiene constancia de dos denuncias a cargo de clientes descontentos que fueron sobreseídas al acreditarse que no se había producido incumplimiento contractual, sino que los denunciantes estaban solicitando algo no contemplado en sus contratos: la devolución íntegra e inmediata de sus inversiones".

"Además, tiene constancia de la existencia de un cliente con varios contratos en vigor que habría contratado a un asesor jurídico, pero que todavía no ha sustanciado ninguna acción judicial.

En paralelo a esa nula actividad judicial, la compañía sí ha enfrentado complejidades logísticas derivadas de las restricciones a la movilidad que siguen en vigor en muchos países europeos a la hora de realizar a tiempo devoluciones o entregas de oro a una masa de clientes que representa a alrededor de un 0,5% del total: una situación no por ello menos lamentable, temporal y que trabaja para restablecer lo antes posible".

"La compañía brinda servicios con normalidad y a satisfacción. Así, su web está enlazada a la plataforma de valoración Trustpilot en la que los clientes la califican con 4,3 puntos sobre 5".

