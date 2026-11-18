Packshot de Sector Alarm. - Foto cedida por Sector Alarm

(Información remitida por la empresa firmante)

Sector Alarm alerta de las señales cotidianas que pueden revelar que una vivienda está vacía

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- Un repartidor deja un paquete en la puerta. Alguien llama al telefonillo para revisar un contador. Las persianas llevan dos días en idéntica posición y el buzón acumula publicidad. Son escenas normales, pero juntas pueden contar mucho sobre una vivienda.



Cada día se dejan pequeñas pistas sobre cuándo se está en casa y cuándo no, ya sea desde el exterior o al organizar una entrega, reparación o visita. Aunque por separado parezcan insignificantes, juntas pueden revelar las rutinas.



Sector Alarm, compañía especializada en seguridad residencial y reconocida como Líder en Servicio*, pone el foco en esta parte menos evidente de la seguridad doméstica: la información que se genera alrededor de la vivienda.



Según el Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2026 del Ministerio del Interior, entre enero y marzo se registraron 17.586 robos con fuerza en domicilios en España, frente a los 18.135 del mismo periodo de 2025, un descenso del 3,0 %. Además, algunas operaciones policiales han constatado métodos dirigidos a comprobar previamente si existe actividad en una vivienda.



"No se trata de desconfiar de las personas que pasan por delante de nuestra puerta ni de modificar nuestra vida cotidiana. Lo importante es ser conscientes de que nuestras propias rutinas también generan información. Un detalle aislado puede no significar nada; varios detalles repetidos pueden terminar dibujando un patrón", explica Jenny Sofie Reneng, Directora de Operaciones de Sector Alarm.



Las pistas que puede estar dando una casa sin darse cuenta

Sector Alarm propone observar la vivienda desde fuera y preguntarse qué podría deducirse de los pequeños detalles cotidianos que revelan las ausencias.



1. El paquete que lleva demasiado tiempo esperando. Si permanece muchas horas —o de un día para otro— puede indicar que nadie ha entrado a recogerlo. Programar las entregas, utilizar puntos de recogida o recurrir a alguien de confianza ayuda a evitarlo.



2. Horarios que funcionan como un reloj. Salir y regresar siempre a las mismas horas puede hacer reconocibles los periodos en los que la vivienda suele quedarse vacía. No se trata de cambiar las rutinas, sino de evitar que la casa refleje siempre los mismos patrones. Soluciones como el enchufe inteligente de Sector Alarm permiten programar el encendido y apagado de dispositivos conectados, como lámparas, para simular actividad cuando no se está en casa.



3. Cuando desaparece el movimiento habitual. Los paseos diarios de las mascotas, las visitas de familiares o la presencia habitual de personal de limpieza, cuidadores o profesionales de mantenimiento forman parte de la actividad cotidiana de una vivienda. Si estos movimientos desaparecen durante varios días, también pueden ofrecer pistas sobre una posible ausencia.



4. Las redes sociales también revelan cuándo no se está. Una fotografía desde el aeropuerto, una ubicación en tiempo real o publicaciones durante las vacaciones pueden hacer pública la ausencia. Evitar compartir los planes de viaje con antelación, limitar quién puede ver las publicaciones o esperar a regresar para subir las fotografías ayuda a proteger esa información.



5. Una puerta que presenta algo diferente. Un hilo, una marca o un objeto situado en un lugar extraño pueden no significar nada, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han advertido del uso de elementos discretos para comprobar si una puerta se abre. Ante indicios sospechosos, conviene evitar manipularlos y avisar a las autoridades.



6. El técnico que llega cuando nadie lo esperaba. Ante una visita no prevista, comprobar previamente la identidad del profesional y de la empresa permite mantener el control sobre quién accede a la vivienda. Una sencilla llamada de confirmación puede evitar accesos no autorizados.



7. El portal también habla de quién está y quién no. Abrir automáticamente el telefonillo puede facilitar a desconocidos el acceso a zonas comunes desde las que observar puertas, buzones o movimientos. Identificar a quien solicita el acceso contribuye a reforzar la seguridad del edificio.



Si las primeras señales están fuera, la protección también puede empezar fuera

La protección de una vivienda también puede comenzar en el exterior. Las placas disuasorias constituyen una primera barrera visible que advierte de la presencia de un sistema de alarma conectado.



Sector Alarm cuenta con soluciones que permiten detectar y verificar lo que sucede antes de un posible acceso, como el detector de movimiento exterior, con sensores infrarrojos, y la cámara de vigilancia exterior HD, con visión nocturna y alertas en tiempo real.



En los accesos, el detector de golpes, vibración y apertura permite detectar impactos o intentos de apertura, mientras que el sensor de movimiento con cámara obtiene imágenes ante una señal de alarma.



La unidad de voz portátil permite comunicarse con la Central Receptora de Alarmas desde distintos puntos de la vivienda, mientras que la cerradura inteligente facilita el control de los accesos. Además, la App de Sector Alarm permite gestionar la alarma y comprobar el estado del hogar.



Estos dispositivos se integran en el sistema de seguridad y están conectados con la Central Receptora de Alarmas de Sector Alarm, que responde en menos de 15 segundos* ante señales de máxima prioridad.



"Proteger una vivienda no consiste solo en disponer de la tecnología adecuada, sino también de profesionales disponibles 24/7. En Sector Alarm, nuestro equipo marca la diferencia por su capacidad para gestionar cualquier incidencia con rapidez y eficacia, con una Central Receptora de Alarmas que responde en menos de 15 segundos ante señales de máxima prioridad" concluye Jenny Sofie Reneng.



Notas:



* ‎Certamen Líderes en Servicio, categoría Sistemas de Seguridad, ediciones 2025 y 2026



* Tiempo medio de respuesta de CRA: menos de 15" desde que se envía una señal de máxima prioridad (SOS, atraco, coacción o intrusión). Fuente: datos CRA Sector Alarm 1º Semestre 2026

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