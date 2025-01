stand comunidad valenciana - n/d

E-Sensorial lleva el marketing olfativo al stand de la Comunidad Valenciana en IFEMA

Madrid, 29 de enero de 2025.- En el marco de FITUR, la Feria Internacional de Turismo celebrada en IFEMA (Madrid), la empresa de marketing olfativo E-Sensorial ha sido la encargada de llevar la experiencia olfativa al stand de la Comunidad Valenciana. Este año, el pabellón valenciano ha destacado no solo por su diseño innovador y su oferta turística, sino también por la incorporación de aromas exclusivos que han envuelto a los visitantes en una atmósfera multisensorial única.



Innovación sensorial para el turismo

E-Sensorial, reconocido por su liderazgo en la creación de experiencias olfativas personalizadas, ha diseñado y aplicado una serie de fragancias específicas para este evento. Estos aromas han sido cuidadosamente seleccionados para evocar la esencia de la Comunidad Valenciana con las notas cítricas que remiten a los naranjos en flor.



Según representantes de E-Sensorial, el objetivo principal era "amplificar la conexión emocional de los visitantes con la Comunidad Valenciana, generando una experiencia memorable que trascienda lo visual". De esta manera, el stand no solo ha sido un lugar para observar, sino también para sentir y conectar con el destino a través del sentido del olfato, uno de los más potentes en la memoria.



Aromas que reflejan la identidad valenciana

El equipo de E-Sensorial ha trabajado en estrecha colaboración con los organizadores del stand para desarrollar fragancias que reflejen la identidad cultural y natural de la región. Entre los aromas destacados se encuentra Flor de Azahar. Un homenaje a los campos de naranjos, esta fragancia dulce y floral simboliza la tradición agrícola de la región.



Un éxito sensorial en FITUR

El stand de la Comunidad Valenciana ha recibido una gran afluencia de visitantes durante los días de la feria, y muchos de ellos han destacado el impacto positivo de la aromatización. "Es como si estuvieras allí, en la playa o paseando por un campo de naranjos. Es una experiencia que involucra todos los sentidos", comentó uno de los asistentes.



Además, esta apuesta por la innovación sensorial ha generado un interés significativo entre los profesionales del sector turístico presentes en FITUR, quienes ven en esta iniciativa una manera más inmersiva.



E-Sensorial: pioneros en Marketing Olfativo

La empresa E-Sensorial lleva años posicionándose como referente en el ámbito del marketing olfativo. Su enfoque se centra en personalizar aromas para marcas, espacios y eventos, con el fin de potenciar el recuerdo y la experiencia de los consumidores.



El proyecto realizado para el stand de la Comunidad Valenciana es un ejemplo perfecto de cómo el marketing olfativo puede integrarse en eventos de gran envergadura, generando un impacto duradero en los visitantes.



Hacia un turismo más experiencial

La participación de E-Sensorial en FITUR subraya una tendencia creciente en el sector turístico: la apuesta por experiencias más inmersivas y multisensoriales. Los viajeros ya no buscan solo destinos, sino vivencias que quedan grabadas en su memoria. En este sentido, iniciativas como la aromatización del stand de la Comunidad Valenciana refuerzan la imagen de la región como un destino innovador, acogedor y con una identidad única.



Con este enfoque, la Comunidad Valenciana y E-Sensorial han demostrado que el turismo del futuro pasa por conquistar todos los sentidos, creando experiencias que los visitantes recordarán mucho después de abandonar la feria.



