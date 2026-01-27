(Información remitida por la empresa firmante)

- Un estudio del sector revela que sentar las bases para la IA es la máxima prioridad para las empresas de bienes de consumo

El 82% de las organizaciones están migrando a plataformas unificadas para datos y procesos estandarizados y la preparación para la IA

BARCELONA, España, 27 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Un nuevo informe del sector muestra que construir una infraestructura preparada para la IA es una prioridad absoluta para las empresas de bienes de consumo (CPG). El Informe Sobre el Estado de la IA en los Bienes de Consumo reveló que la mayoría (82%) de los encuestados está consolidando activamente sistemas heredados o migrando de soluciones líderes a plataformas unificadas. La migración a una plataforma puede proporcionar conectividad entre sistemas para datos y procesos estandarizados, un requisito fundamental para la aplicación de casos de uso de la IA.

La mayoría (72%) de las empresas de bienes de consumo (CPG) utilizan, preparan o planean adoptar IA con agentes para optimizar sus operaciones de fabricación, lo que indica la necesidad de sistemas y procesos avanzados que proporcionen datos limpios y estandarizados. Las conclusiones clave de la investigación sobre el panorama tecnológico de la industria de CPG incluyen:

Persisten las barreras para la IA: Las infraestructuras tecnológicas actuales disuaden a las organizaciones de implementar IA y aprendizaje automático. Los tres principales desafíos incluyen el cumplimiento normativo y la seguridad (60%), los altos costes y las limitaciones de recursos (60%) y la complejidad de la integración con los sistemas existentes (58%).

Los procesos manuales siguen siendo frecuentes, lo que aumenta el riesgo: La mayoría (64%) de las empresas de bienes de consumo (CPG) utiliza una combinación de procesos digitales y manuales, o principalmente manuales con herramientas limitadas, para gestionar la calidad y el cumplimiento normativo en toda la cadena de suministro. Los encuestados que seleccionaron las capacidades avanzadas de integración de datos y automatización de procesos como las más valiosas para mejorar la eficiencia de TI afirman que reducirán las tareas repetitivas y el trabajo manual, y eliminarán los silos de datos.

Las CPG buscan análisis predictivo basado en IA: Las tres razones principales por las que los encuestados indican que el análisis predictivo basado en IA es la capacidad más valiosa incluyen impulsar la garantía de calidad y cumplimiento normativo (24%), mejorar la toma de decisiones y la información basada en datos (21%) y ofrecer detección y prevención proactiva de problemas (19%). Este enfoque en la información en tiempo real para el control de calidad resalta la necesidad de socios tecnológicos con un profundo conocimiento de los requisitos de fabricación y cumplimiento normativo.

Personas, procesos y datos, factores clave para la IA: Una encuesta revela que el equilibrio entre personas, procesos y datos es fundamental para el éxito del lanzamiento de la IA. Los principales factores facilitadores son los programas integrales de capacitación de empleados (72%), la infraestructura de datos de alta calidad (66%) y la ciberseguridad y el cumplimiento normativo de la IA (64%), lo que indica que el éxito de la IA requerirá una preparación organizacional coordinada.

"El Informe sobre el Estado de la IA en los Bienes de Consumo muestra que la gestión de la calidad en numerosos sistemas heredados está obstaculizando la preparación para la IA. Para utilizar la IA eficazmente, los encuestados consideran establecer una sólida base de datos en una plataforma unificada que pueda escalar para obtener un valor claro", afirmó David Maher, director de estrategia de Veeva QualityOne.

El Informe sobre el Estado de la IA en los Bienes de Consumo encuestó a más de 150 líderes funcionales y de TI de empresas globales de bienes de consumo en Estados Unidos. La investigación examina la preparación de la industria para la IA, los desafíos para su adopción y las áreas de oportunidad para que TI impulse el valor y la innovación. Para obtener más información, lea el informe completo.

