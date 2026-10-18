La sentencia de un tribunal de París tendrá un impacto mínimo en los clientes de Angelalign

(Información remitida por la empresa firmante)

- La sentencia de un tribunal de París sobre una funcionalidad retirada tendrá un impacto mínimo en los clientes de Angelalign

Angelalign ya ha sustituido los Torque Ridges por 'puntos de presión' mejorados en Europa.

SAN CLEMENTE, Calif., 18 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com, una empresa impulsada por la innovación en la tecnología de alineadores transparentes de ortodoncia, afirmó hoy que un fallo de la División Local de París del Tribunal Unificado de Patentes sobre su función Torque Ridges no afecta la disponibilidad de su oferta en Europa, que ya incorpora la próxima generación de tecnología de control de torsión.

Angel ya ha retirado la función Torque Ridges en Europa y la ha sustituido por una característica mejorada denominada Pressure Points. Pressure Points, lanzada en el mercado europeo en septiembre, se diseñó para mejorar el control del torque y refleja el compromiso constante de Angel con la innovación, centrada en resolver los desafíos clínicos a los que se enfrentan los ortodoncistas. Los clientes de Angel en España, Reino Unido y fuera de Europa —incluidas las Américas y Asia— no se ven afectados por esta resolución judicial. Angel trabaja continuamente en el desarrollo de nuevas soluciones para seguir ofreciendo un buen servicio a sus clientes.

El tribunal ha dictaminado hoy que la función Torque Ridges infringe una patente propiedad de Align Technology Inc. (ALGN) relativa al reposicionamiento de los dientes de un paciente conforme a un plan de tratamiento ortodóncico. Angel discrepa respetuosamente de esta decisión y la está analizando detenidamente mientras evalúa sus opciones. Angel acatará la resolución judicial, lo que incluye la devolución de los productos correspondientes. Dado que Torque Ridges ya no se ofrece en Europa, los ortodoncistas que utilizan los productos y servicios de Angel pueden seguir tratando a sus pacientes mediante el uso de Pressure Points y el apoyo clínico y técnico continuo que ofrece Angel.

"Nuestra prioridad es garantizar que los ortodoncistas puedan seguir brindando una atención excelente a sus pacientes", afirmó Xavier Cherbavaz, director general y vicepresidente para Europa, África y Oriente Medio de Angelalign Technology Inc. "Los Torque Ridges ya han sido retirados en Europa y sustituidos por Pressure Points, un enfoque diseñado para favorecer la aplicación controlada de fuerzas y el contacto entre los dientes. Seguimos centrados en ofrecer a los ortodoncistas soluciones clínicas innovadoras y una experiencia de cliente fiable".

"Angel se toma muy en serio los derechos de propiedad intelectual y tiene mucho cuidado de no infringir patentes vigentes", añadió Richard Hirschland, director comercial y vicepresidente sénior de Angel. "Estamos analizando detenidamente los fundamentos de la decisión judicial y estudiaremos todas las opciones disponibles. Angel seguirá innovando y mejorando sus productos en beneficio de los profesionales que los utilizan y de sus pacientes, a pesar del litigio iniciado por un competidor. La innovación continua implica anticiparse a los desafíos y preparar soluciones para proteger la experiencia del cliente. Nuestra transición a Pressure Points refleja ese compromiso. Estamos decididos a seguir desarrollando soluciones innovadoras para que los ortodoncistas puedan confiar en Angel a largo plazo".

Para obtener más información, visite angelaligner.com/eu y www.angelaligner.com.

Acerca de Angelalign Technology Inc.

Fundada en 2003 y cotizada en bolsa desde 2021, Angelalign Technology Inc. ofrece soluciones de alineadores transparentes a profesionales centrados en la práctica clínica y a sus pacientes en más de 60 países. Tras haber superado los dos millones de casos acumulados y con una capitalización bursátil de aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses, la empresa se centra en la innovación clínica y el apoyo a los profesionales para ayudar a los especialistas a lograr resultados extraordinarios. Sus consolidadas operaciones a nivel mundial y su continua inversión en innovación respaldan su compromiso a largo plazo con los ortodoncistas y sus pacientes. Obtenga más información en angelaligner.com.

Contacto para medios:

Sue KolbAngelalign Technology Inc.sue.kolb@angelaligner.com

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