SEO en un Click apuesta por un diseño web "más que bonito, estratégico"

SEO en un Click ha decidido replantear el concepto de diseño web combinando una estructura visual atractiva con una estrategia centrada en el posicionamiento SEO desde el núcleo

Madrid, 16 de enero de 2025.- En un entorno digital competitivo, un buen diseño no puede ser solo una cuestión de estética. Según SEO en un Click, las páginas web deben ser herramientas de crecimiento que trabajen como una extensión estratégica del negocio.



Bajo el lema 'Más que bonito, estratégico', la empresa experta en diseño web plantea una metodología que fusiona creatividad visual con una sólida base SEO para crear sitios web que no solo destacan por su apariencia, sino también por su impacto en el rendimiento digital.



Su principal objetivo es demostrar que la belleza y la funcionalidad pueden convivir en armonía, beneficiando tanto a los usuarios como al rendimiento en buscadores."El diseño de páginas web no debe ser solo algo que se vea bien, sino algo que realmente funcione", comenta Marta Ciruelos, fundadora de SEO en un Click. "Este enfoque elimina el típico conflicto entre diseñadores y consultores SEO, priorizando ambos aspectos de manera equilibrada y efectiva", puntualiza Ciruelos.



Cada elemento de las webs diseñadas por SEO en un Click responde a un objetivo: mejorar la experiencia del usuario (UX) y facilitar el posicionamiento SEO en buscadores.



Desde el inicio del proceso creativo, cada decisión está pensada para favorecer el posicionamiento en buscadores, teniendo clara la estructura, apostando por una navegación intuitiva y tiempos de carga optimizados. Gracias a ello, se conseguirá una mejor experiencia de usuario, lo que reduce la tasa de rebote y mejora las conversiones. También obtendremos una reducción de costes en posibles futuros cambios o integraciones de funcionalidades extra gracias a una base sólida desde el diseño inicial.



Lejos de los diseños funcionales, pero poco atractivos, esta filosofía demuestra que es posible ser conseguir una página web visualmente impactante y estratégicamente efectiva.







