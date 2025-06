'El SEO no ha muerto, lo que ha muerto es una forma de entenderlo'

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 26 de junio de 2025.-

En un entorno digital en constante cambio, el SEO atraviesa una transformación profunda. La inteligencia artificial, la concentración del tráfico y los nuevos hábitos de búsqueda exigen replantear las estrategias. Ya no es una técnica aislada, sino una disciplina que une experiencia de usuario, credibilidad y marca.

Bruno Díaz (Barcelona, 1986) lleva más de 15 años vinculado al marketing digital, los últimos diez centrados en hacer crecer La Teva Web, una agencia SEO barcelonesa que hoy es uno de los referentes tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Además del SEO, La Teva Web se ha consolidado como agencia experta en diseño web y campañas SEM, áreas que trabaja de forma coordinada y sinérgica. Desde Barcelona, Bruno comparte su visión sobre el futuro del SEO, la inteligencia artificial y el nuevo rol de las marcas en el entorno digital.

¿Se puede afirmar que el SEO ya ha dejado de ser relevante?

Al SEO lo han dado por muerto muchas veces, pero no por mucho decirlo va a pasar. No, el SEO no está muerto. Ahora bien, una forma concreta de entenderlo y hacerlo, sí ha muerto. Esa visión mecanicista del SEO como una suma de trucos, palabras clave repetidas y enlaces por volumen ya no funciona —y, de hecho, hace tiempo que no debería funcionar. Hoy el SEO es estrategia, es experiencia de usuario, es credibilidad. Y eso implica repensar cómo se hace y para qué se hace.

¿Cuál es el verdadero alcance de la inteligencia artificial en el ámbito del posicionamiento?

La irrupción de la inteligencia artificial también impacta al SEO, pero el verdadero reto no es tecnológico, sino de calidad. El sector arrastra desde hace tiempo un problema de credibilidad en los contenidos. La IA multiplica la capacidad de generar texto, pero si no se aporta valor real, fuentes contrastadas e intención clara, solo obtendremos más contenido basura, aunque más sofisticado.

¿Qué implicaciones tiene trabajar el SEO en plataformas que no quieren derivar tráfico?

Las plataformas tienden a ser entornos cerrados donde el usuario no sale. Lo hemos visto en redes sociales, Amazon, y ahora en ChatGPT o Google. Esto exige una estrategia SEO multiplataforma: identificar dónde se buscan nuestros productos y posicionarnos allí. Como estos entornos derivan menos clics, el foco debe estar en ser citados, mencionados y reconocidos. La marca es hoy más que nunca el eje de cualquier proyecto digital.

¿Cómo pueden adaptarse las pequeñas y medianas empresas a este nuevo escenario?

Estamos en un proceso de concentración del tráfico y de las compras en muy pocos jugadores. Las pymes lo tendrán cada vez más difícil. Ahora bien, con especialización, creatividad y esfuerzo, siempre habrá espacio para hacerse un hueco suficiente. Pero no será gratis: tendrán que ponerse las pilas e invertir.

¿Ha llegado la inteligencia artificial a la vida cotidiana de forma real?

La IA generativa empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana, aunque de momento solo en una parte pequeña de la sociedad. Tampoco nos flipemos. Aun así, es una herramienta con mucho potencial y capacidad de amplificar la productividad. Puede ser una nueva revolución industrial, pero aún es pronto para saberlo.

¿En qué medida está cambiando la forma en que buscamos información?

No solo cambia la plataforma, sino también la manera de buscar. Antes hacíamos búsquedas sencillas, por palabras clave. Ahora la cosa se complica: le pedimos a un asistente que nos conoce que nos recomiende unas zapatillas para correr por la montaña. Y eso ya no es una "query", es una conversación. Cambia la forma de posicionar, cambia lo que esperan de nosotros.

¿Google sigue siendo el rey absoluto de la búsqueda?

Google no morirá a corto plazo, pero sí cederá parte del mercado de búsqueda. Hace tiempo que su buscador dejó de ser solo “los 10 enlaces azules”. Con la llegada de los resultados generados por la IA, el cambio se acelera. Aun así, sigue siendo el principal canal de búsqueda, y, por tanto, el más rentable para invertir en SEO y SEM.

¿Cómo estáis utilizando la inteligencia artificial desde La Teva Web?

Nosotros nos metimos de cabeza en cuanto salió. Hemos probado prácticamente todas las herramientas, pero siempre con un enfoque muy claro: mejorar procesos, nunca sustituir pensamiento. Buscamos calidad, control y velocidad. No puedo imaginar una agencia que redacte contenido de baja calidad con ChatGPT y se quede tan ancha. Nosotros no trabajamos así.

¿Tiene sentido seguir invirtiendo en una página web?

Cualquier empresa seria necesita una página web. Es tu carta de presentación digital, tu casa. Es el único lugar donde decides qué mostrar y cómo. Pero cuidado: hoy tener una web es necesario, pero no suficiente. Hay que estar también en plataformas, redes o marketplaces si ahí están tus clientes. Y estar bien.

¿Qué transformaciones ha experimentado el diseño web en los últimos años?

La esencia es la misma, pero el entorno ha cambiado. Hoy diseñamos para móviles, tablets, portátiles. Todo debe ser fluido y adaptable. Además, nos piden muchas más animaciones, webs con movimiento, y hay una preocupación creciente por la experiencia de usuario.

¿Qué lugar ocupa el SEO dentro del proceso de diseño web?

El SEO debería estar presente desde el minuto cero, incluso antes de diseñar. No se trata de meter palabras clave a posteriori. Hay que pensar qué objetivos SEO debe cumplir cada página, cómo se enlaza, qué espera el usuario. Esto se llama SXO —un término feo, pero muy acertado—, y es la unión del SEO y la usabilidad. Si buscamos atraer visitas, tenemos que recibirlas bien.

¿Cuál es el fallo más habitual en el desarrollo de una web?

Muchas webs están hechas para el CEO de la empresa, no para el usuario. Y eso se nota. Antes de diseñar, hay que pensar muy bien a quién te diriges (buyer persona) y cuál es tu propuesta de valor. A partir de ahí, todo debe encajar. Pero si empiezas la casa por el tejado, mal vamos.

¿Qué os diferencia dentro del ecosistema de agencias digitales?

Nuestra trayectoria y capacidad de adaptación. En 23 años hemos visto de todo. Aprendes. Pero también seguimos evolucionando cada día. Y algo que considero fundamental: sabemos programar, diseñar y posicionar. Eso nos permite abordar los proyectos digitales desde todos los ángulos. Respeto a quien sólo hace una parte, pero entender el todo es una fortaleza.

¿Qué perfil debe tener un equipo SEO hoy en día?

Un equipo SEO necesita una base sólida de conocimiento, hoy más accesible que nunca. Pero la teoría no basta: la experiencia en proyectos reales es clave. El sector cambia rápido, y quien no se actualiza queda obsoleto. Las agencias deben invertir tiempo y recursos en formación y experimentación, o acabarán desapareciendo poco a poco.

¿Cuál es el primer paso que debe dar una empresa para construir su presencia digital?

Sin algo original que aportar, no merece la pena empezar. Lo demás —estrategia, canales, proveedores— viene después. En un sector con mucho humo, Bruno Díaz adopta una mirada crítica pero constructiva sobre el SEO en plena transición digital. Desde La Teva Web, defiende una visión centrada en la calidad, la marca y la experiencia del usuario como claves frente al ruido del contenido automatizado y las plataformas cerradas.

