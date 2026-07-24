SEOdiag lanza un módulo que mide si la IA cita a las empresas - SEOdiag

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de diagnóstico SEO y GEO incorpora un sistema de monitorización de citabilidad que consulta en vivo a los motores de IA, mide qué marcas recomiendan y redacta las correcciones de contenido necesarias para aparecer en sus respuestas. El lanzamiento llega en un momento en el que el 66% de los consumidores españoles ya recurre a la inteligencia artificial antes de comprar.

Madrid, 24 de julio de 2026. — La forma en la que los consumidores encuentran productos, servicios y proveedores está cambiando a gran velocidad. Según un estudio de Fattory, la unidad de análisis de datos de BeConfluence, el 66% de los consumidores españoles ya utiliza la inteligencia artificial para informarse sobre productos y marcas antes de comprar. Al mismo tiempo, los resúmenes generados con IA en los buscadores están reduciendo los clics hacia las webs de las empresas: un análisis reciente de Ahrefs cifra esa caída en torno al 58% en las búsquedas donde aparecen.

En este nuevo escenario, la visibilidad de una empresa ya no depende solo de su posición en Google, sino de una pregunta que hasta ahora nadie podía responder con datos: cuando un usuario pide a ChatGPT o a Gemini una recomendación sobre su categoría, ¿aparece la marca en la respuesta, o aparecen sus competidores?

SEOdiag (seodiag.com), la plataforma de diagnóstico SEO y GEO desarrollada por Planet Communities LLC, anuncia el lanzamiento de su nuevo módulo de monitorización de citabilidad en motores de IA, que responde exactamente a esa pregunta y, además, indica qué hay que corregir para cambiar el resultado.

Cómo funciona: de la pregunta del consumidor a la corrección del contenido

El módulo parte de las preguntas que un consumidor haría a un asistente de IA sobre el sector de la empresa — la propia plataforma las sugiere a partir del contenido del sitio web y de su industria, en el idioma del mercado que se quiera analizar. A continuación, consulta en vivo a los motores de IA (ChatGPT y Gemini, con selección de país e idioma, y próximamente los AI Overviews de Google) y analiza sus respuestas reales para determinar si la marca aparece citada como fuente o mencionada como recomendación.

El resultado es un cuadro de mando que las herramientas SEO tradicionales no ofrecen: la tasa de citación de la marca en cada motor, y el share of voice, es decir, qué dominios están siendo citados en su lugar y con qué frecuencia — una radiografía directa de qué competidores están capturando las recomendaciones de la IA.

La diferencia clave está en el paso siguiente. Cuando la marca no aparece en las respuestas, el módulo identifica qué página del sitio web debería estar respondiendo a cada pregunta, detecta las carencias que la hacen invisible para los motores generativos —ausencia de datos estructurados, de respuestas directas o de formatos extraíbles— y su motor de inteligencia artificial integrado redacta la corrección de contenido concreta para esa página. No un informe de problemas: la solución escrita, lista para implementar. La plataforma permite además repetir el análisis en el tiempo y seguir la evolución de la citabilidad tras aplicar los cambios.

Informes para cliente resueltos: la solución integral para agencias y autónomos

Junto al nuevo módulo, SEOdiag resuelve uno de los puntos que más tiempo consume en el día a día de agencias y profesionales autónomos: la confección de informes para cliente. La plataforma genera informes listos para entregar, con los hallazgos interpretados y el plan de acción redactado, lo que elimina las horas de elaboración manual que siguen a cada auditoría.

A esto se suman sus capacidades de auditoría técnica a gran escala —rastreo de hasta un millón de URLs, renderizado de JavaScript para auditar webs desarrolladas con React, Vue o Angular, y acceso a sitios protegidos por cortafuegos de aplicación (WAF) sin configuraciones manuales—, la gestión multicliente con datos aislados por proyecto, la opción de marca blanca y planes desde 9 dólares al mes. Con este conjunto, la compañía posiciona SEOdiag como la solución integral para agencias de marketing digital y consultores independientes: una única herramienta que audita, diagnostica, monitoriza la citabilidad en IA y entrega el informe final al cliente.

Un mercado que se mueve hacia la respuesta generada

La monitorización de la citabilidad responde a una necesidad que quedaba fuera del alcance de las herramientas SEO tradicionales, centradas en posiciones y palabras clave. Es la disciplina que la industria denomina GEO (Generative Engine Optimization): optimizar la presencia de las marcas en los motores generativos. A medida que una parte creciente de las decisiones de compra comienza en una conversación con un asistente de IA, saber si la marca aparece en esas respuestas —y actuar para aparecer— se convierte en una cuestión de negocio, no solo de marketing.

Acerca de SEOdiag

SEOdiag es una plataforma en la nube de diagnóstico SEO y GEO desarrollada por Planet Communities LLC (planetcommunities.com), agencia especializada en SEO con inteligencia artificial y social media listening. La plataforma combina auditoría técnica a gran escala, inteligencia artificial nativa para la interpretación de resultados, monitorización de citabilidad en motores de IA y generación automática de informes para cliente, y está orientada a agencias de marketing digital y profesionales autónomos. Más información en seodiag.com.



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