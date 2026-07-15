Septa Pharmaceuticals Inc. adquiere CeeNU® (Lomustina) de Bristol Myers Squibb, Canadá

(Información remitida por la empresa firmante)

MISSISSAUGA, ON, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Septa Pharmaceuticals Inc., empresa líder en rápido crecimiento en el sector sanitario canadiense, se complace en anunciar la exitosa adquisición de CeeNU (Lomustina) de Bristol Myers Squibb, Canadá, a partir del 29 de junio de 2026. Esta adquisición estratégica representa un hito importante en la continua expansión de Septa y subraya su firme compromiso con el fortalecimiento de su cartera de productos farmacéuticos oncológicos especializados. CeeNU (Lomustina) es un agente alquilante consolidado y de gran prestigio, utilizado principalmente en el tratamiento de ciertos tipos de tumores cerebrales y el linfoma de Hodgkin. Al integrar este medicamento quimioterapéutico esencial a su línea de productos, Septa refuerza su presencia en el ámbito de los cuidados intensivos y la oncología.

CeeNU Lomustina) representa una importante opción terapéutica para muchas personas que luchan contra enfermedades graves. Por consiguiente, Septa está firmemente comprometida a garantizar el acceso continuo e ininterrumpido de los pacientes a este medicamento vital en toda Canadá. Consciente de la necesidad crítica de un suministro sólido y estable de medicamentos esenciales en el complejo panorama sanitario actual, Septa prioriza la disponibilidad a largo plazo de CeeNU (Lomustina).

"A medida que integramos CeeNU (Lomustina) en nuestra creciente cartera, nuestro enfoque principal sigue siendo firmemente en los pacientes y los profesionales médicos que los tratan", dijo Devinder K., director general y consejero delegado de Septa Pharmaceuticals Inc. "Estamos trabajando en colaboración y estrechamente con todas las partes interesadas relevantes, incluidos los organismos reguladores y los socios de la cadena de suministro, para garantizar una transición sin problemas. Esta adquisición es un testimonio profundo de nuestra misión principal de proporcionar productos farmacéuticos confiables y de alta calidad que mejoren tangiblemente los resultados de salud en todo el país y a nivel mundial".

A medida que Septa amplía rápidamente su diversa cartera de productos y expande su presencia geográfica, busca activamente nuevas alianzas estratégicas y oportunidades de concesión de licencias. Nos complace colaborar con compañías farmacéuticas para obtener y adquirir licencias, lanzar y comercializar terapias de alto impacto a nivel mundial. Juntos, podemos impulsar el crecimiento mutuo y garantizar que medicamentos vitales lleguen a los mercados globales.

Acerca de Septa Pharmaceuticals Inc.

Con sede en Ontario, Canadá, Septa Pharmaceuticals Inc. es una compañía farmacéutica innovadora dedicada al desarrollo, adquisición y comercialización de productos farmacéuticos especializados a nivel mundial. Con una filosofía centrada en el paciente, Septa se esfuerza constantemente por subsanar las deficiencias del mercado sanitario, garantizando y estabilizando el suministro de medicamentos esenciales. Mediante alianzas estratégicas y adquisiciones estratégicas, Septa continúa desarrollando una sólida cartera de productos y programas de acceso controlado diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad médica global.

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