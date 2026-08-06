(Información remitida por la empresa firmante)

-La séptima Cumbre de Almacenamiento Abierto de Supermicro anual reúne a 21 socios del ecosistema para compartir consejos prácticos sobre la implementación de IA empresarial a gran escala

Este evento virtual de 12 sesiones explora la inferencia de IA, la IA con agentes, el almacenamiento en la nube y la gestión de datos para implementaciones de IA en producción.

38 expertos de la industria de 21 empresas tecnológicas líderes, entre ellas AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital, Crusoe, Iron Mountain y otras, comparten consejos prácticos para una infraestructura de IA escalable y rentable.

Presentada en colaboración con theCUBE, la cumbre se celebra del 11 de agosto al 3 de septiembre y está disponible en directo y bajo demanda.

SAN JOSE, California, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA, empresas, almacenamiento y 5G/Edge, con Data Center Building Block Solutions (DCBBS), anunció hoy la séptima edición anual de la Cumbre de Almacenamiento Abierto de Supermicro, un evento virtual presentado en colaboración con theCUBE que tendrá lugar del 11 de agosto al 3 de septiembre. Esta serie técnica de 12 sesiones reúne a los principales expertos del ecosistema de almacenamiento de IA para examinar la infraestructura de datos necesaria para implementar IA empresarial a gran escala.

Consulte el vídeo resumen aquí y la página del evento para ver el programa completo e inscribirse.

"El éxito de la IA empresarial depende de una infraestructura de datos que pueda escalar con la creciente complejidad de los modelos y las demandas de inferencia", afirmó Michael McNerney, vicepresidente sénior de Marketing y Seguridad de Redes de Supermicro. "La Cumbre de Almacenamiento Abierto reúne a líderes del sector de todo nuestro ecosistema para compartir conocimientos prácticos sobre la creación de una infraestructura de IA de alto rendimiento y rentable. Combinados con la arquitectura DCBBS de Supermicro, estos conocimientos ayudan a las organizaciones a acelerar la implementación de la IA, desde proyectos piloto hasta la producción a gran escala".

"La IA empresarial está obligando a las organizaciones a replantearse su infraestructura desde los datos hacia afuera", afirmó Rob Strechay, analista principal de theCUBE. "A medida que las empresas buscan convertirse en productoras de tokens en lugar de consumidoras perpetuas de tokens, el almacenamiento se convierte en una plataforma estratégica, no solo por su capacidad, sino también para alimentar las GPU, gestionar el contexto, acelerar la inferencia y habilitar una IA confiable a gran escala. Por eso, las conversaciones que se están llevando a cabo en la Cumbre de Almacenamiento Abierto son tan importantes".

La cumbre explorará la inferencia de IA, la IA con agentes, el almacenamiento en la nube híbrida, las plataformas de datos de IA, la memoria contextual, la gestión de datos no estructurados, la infraestructura de neocloud y los servicios de almacenamiento en la nube. Líderes de la industria de Supermicro y socios del ecosistema —entre ellos AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital y otros— compartirán recomendaciones prácticas para diseñar entornos de IA de alto rendimiento y rentables. Profesionales de Crusoe e Iron Mountain también debatirán sobre implementaciones reales de IA y almacenamiento en la nube.

DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida a partir de componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible desde servidores individuales y redes hasta soluciones completas a escala de rack y de centro de datos, incluyendo software y servicios. Para obtener más información sobre los productos de almacenamiento de Supermicro, haga clic aquí.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE.UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.