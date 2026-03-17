Sequential™ desarrollará una plataforma de descubrimiento impulsada por IA para pruebas multiómicas

(Información remitida por la empresa firmante)

Sequential™ recauda 3,5 millones de dólares para desarrollar una plataforma de descubrimiento impulsada por IA para pruebas multiómicas e ingredientes de última generación para la salud de la piel

CAMBRIDGE, Inglaterra, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sequential, empresa líder en pruebas genómicas a partir de muestras clínicas humanas no invasivas, anunció hoy el cierre exitoso de su primera ronda de financiación, con la que ha conseguido 3,5 millones de dólares.

La ronda de financiación fue codirigida por Sparkfood y Corundum Systems Biology (CSB), con la participación de Dermazone Holdings, SOSV, Scrum Ventures, un antiguo socio general de Index Ventures, además del apoyo continuo de Innovate UK. Con esta captación de fondos, Sequential ha conseguido hasta la fecha un total de 7,5 millones de dólares en financiación dilutiva y no dilutiva.

Sequential impulsa la innovación en la salud de la piel cuantificando cómo los ingredientes y los productos de consumo, biotecnológicos y farmacéuticos alteran los biomarcadores microbianos y del huésped, mediante su plataforma de análisis no invasiva patentada. Esta plataforma transforma datos biológicos complejos en información clara y práctica. Al integrar análisis microbianos y moleculares, Sequential permite el desarrollo de productos y afirmaciones creíbles, eficaces y fiables.

La compañía ha creado una de las bases de datos clínicas más completas del sector, con más de 50.000 muestras, más de 4.000 ingredientes y más de 10.000 participantes en todo el mundo. El capital recién captado impulsará el desarrollo de un motor de descubrimiento basado en inteligencia artificial, a partir de la base de datos clínica real propia de Sequential, lo que permitirá predecir, optimizar y descubrir complejos activos de última generación e ingredientes bioactivos innovadores.

"Nuestra misión es aportar evidencia de grado farmacéutico y precisión computacional al cuidado personal", afirmó Oliver Worsley, PhD, consejero delegado y cofundador de Sequential. "Al aplicar inteligencia artificial a uno de los conjuntos de datos clínicos más grandes del mundo en salud dermatológica, podemos descubrir nuevos biomarcadores cutáneos e ir más allá de las mejoras incrementales en la formulación, diseñando y validando sistemáticamente combinaciones de ingredientes innovadoras. Esta inversión nos permite ampliar esa visión".

Anouk Veber, directora de la unidad de negocio de Ventures en Sparkfood, comentó: "Sequential ha creado un puente único entre la biología, la validación clínica y el desarrollo de productos de consumo, vinculando los biomarcadores moleculares y microbianos con el rendimiento real de los productos. Creemos que su plataforma basada en IA transformará la forma en que se desarrollan y diferencian los productos de cuidado personal de próxima generación. Esta inversión también se alinea con la estrategia de innovación conectada de Sparkfood, abriendo la puerta a oportunidades de codesarrollo y sinergias comerciales en el sector del cuidado personal".

Hidehiko Otake, consejero delegado de Corundum Systems Biology, declaró: "La misión de Sequential coincide con la nuestra: transformar la salud humana mediante el poder de los grandes conjuntos de datos, el microbioma y la inteligencia artificial. Nuestro apoyo continuo en esta ronda refleja nuestra confianza en su visión y nuestro compromiso compartido de redefinir el futuro del cuidado personal".

Al combinar la biología de sistemas, la infraestructura de investigación clínica y el modelado computacional avanzado, Sequential aspira a establecer un nuevo estándar en la innovación basada en datos para el cuidado personal y categorías de salud afines. La compañía continuará expandiendo sus programas de descubrimiento de biomarcadores y sus alianzas globales a medida que desarrolla una plataforma de descubrimiento escalable diseñada para desbloquear la próxima generación de complejos científicamente validados.

Acerca de SequentialSequential es líder mundial en el campo del microbioma cutáneo, con un equipo de doctores expertos en pruebas de productos y su efecto en la salud humana. Respaldada por Innovate UK y Enterprise Singapore, cuenta con laboratorios en Cambridge, Nueva York y Singapur. Galardonada con el título de "Solución de Pruebas Más Significativa" de la Industria (C&T, 2022). Hasta la fecha, Sequential ha recopilado más de 50.000 muestras de microbioma cutáneo humano y sus correspondientes formulaciones, probadas in vivo en la piel. Con este vasto conjunto de datos genómicos, Sequential está innovando en el área de enfermedades inflamatorias, como el acné, la dermatitis atópica y la rosácea. Ha recibido apoyo de Innovate UK, Enterprise SG, A*STAR (Instituto del Genoma de Singapur), SOSV, Corundum Systems Biology y otras organizaciones líderes. www.sequential.bio

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