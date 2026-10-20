Seragro reivindica una innovación con los pies en la tierra tras su paso por Fruit Attraction 2026

Equipo Seragro Integral en Fruit Attraction - Seragro Integral

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa malagueña destaca la importancia de la experiencia agronómica y la ciencia aplicada en la innovación agrícola durante su presencia en la feria madrileña

Málaga, 20 de octubre de 2026.- La empresa malagueña Seragro Integral realizó su primera participación como expositora en la feria Fruit Attraction, celebrada del 6 al 8 de octubre de 2026 en IFEMA Madrid. La compañía aprovechó este encuentro internacional para compartir su visión de la nutrición vegetal, intercambiar conocimientos y establecer relaciones profesionales con otros agentes del sector agrícola.



Durante el evento, la firma estuvo presente en el espacio Innova&Tech, dedicado a la innovación y la tecnología agrícola. Este marco permitió a los responsables de la entidad conocer avances relacionados con la biotecnología, las soluciones biológicas, la digitalización y las herramientas de precisión, confirmando su postura de que la innovación debe medirse por su capacidad para resolver problemas reales y aportar valor al agricultor.



La trayectoria del grupo empresarial comenzó con la distribución de insumos y el asesoramiento agronómico a través de Agrotrapiche, evolucionando posteriormente hacia el desarrollo, la formulación y la fabricación de soluciones propias mediante Seragro Integral. Según la compañía, este origen basado en el trabajo directo en el campo sigue siendo el punto de partida para su actividad actual.



Nazaret Medina Moreno señaló al respecto: "Venimos de trabajar junto a los agricultores, de conocer sus problemas y buscar soluciones. Hoy también investigamos, formulamos y fabricamos, pero seguimos partiendo de la misma pregunta: ¿qué necesita realmente el cultivo y cómo podemos responder mejor? Porque no se trata de aportar más, sino de aportar mejor".



Para la entidad, el futuro del sector no dependerá exclusivamente de la creación de nuevas tecnologías, sino también de la capacidad de conectar el conocimiento de agricultores, distribuidores, asesores, fabricantes e investigadores. Con este enfoque, Seragro afronta una nueva etapa de crecimiento orientada a establecer alianzas con empresas y profesionales que compartan una visión común de la agricultura.



La participación en este certamen, que reunió a profesionales del sector del 6 al 8 de octubre, supone para Seragro un avance en su objetivo de impulsar una nutrición vegetal más precisa, eficiente y fundamentada en el conocimiento agronómico.

Contacto

Nombre contacto: Marketing Seragro

Descripción contacto: Seragro Integral

Teléfono de contacto: 679068584