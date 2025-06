Serenae presenta su nueva línea de backup satelital para garantizar comunicaciones tras desastres

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26/06/2025- El servicio se apoya en la alianza estratégica de Serenae con Hispasat, operador español de satélites, lo que permite ofrecer cobertura total del territorio nacional

Cuando la red de comunicaciones falla, todo se para. Desde los sistemas de control industrial hasta la telemedicina, pasando por las estaciones de servicio o los servicios de emergencias, hay entornos donde no se puede permitir ni un segundo de desconexión. Para ellos, Serenae lanza su Línea de Backup por Satélite, una solución automática y fiable que garantiza la continuidad operativa en momentos críticos, incluso en zonas donde la fibra o el 5G no llegan o no lo hacen con garantías.



Pensado como respaldo o incluso como solución principal, este nuevo servicio está diseñado para activarse de forma instantánea ante cualquier incidencia: caída del operador, corte eléctrico, saturación o avería. La conexión satelital entra en funcionamiento sin intervención humana, asegurando la actividad de sectores clave como sanidad, logística, estaciones de servicio, administración pública o instalaciones agroindustriales.



El apagón o desastres tan importantes como la DANA han puesto de manifiesto la necesidad de contar con equipos de respaldo para las comunicaciones, tanto de las administraciones públicas como emergencias, el sector salud, o el entorno empresarial. "Especialmente en estos momentos donde no se conoce cuáles son las garantías de compensación a las que se tiene derecho y fundamentalmente porque la diferencia reputacional es una máxima para las empresas. Estamos recibiendo muchas peticiones para incorporar sistemas de respaldo de las comunicaciones en segmentos claves para que el país no pare en todos los sectores" señala Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de Serenae.



Tecnología satelital sin complicaciones ni interrupciones

La implementación del servicio no requiere grandes obras ni instalaciones complejas: basta con instalar un pequeño terminal VSAT para contar con una red sólida y estable, lista para activarse cuando más se necesita. El sistema incluye capacidad de conmutación automática entre enlaces, monitorización continua y equipos adaptados al entorno del cliente. Todo ello basado en tecnología HTS (High Throughput Satellite), que permite velocidades similares a las de la fibra, incluso en entornos rurales.



"Nuestra prioridad es ofrecer una conectividad fiable y robusta en cualquier circunstancia", destaca Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de Serenae. "Por eso apostamos por soluciones fáciles de desplegar, con tecnología nacional y con cobertura garantizada".



El servicio se apoya en el proyecto estratégico de Serenae a través de satélites, lo que permite ofrecer cobertura total del territorio nacional, con especial foco en la España rural y remota. Además, algunas instalaciones pueden beneficiarse de subvenciones públicas que cubren el coste de instalación gracias a la condición de operador homologado de Serenae en el Programa Único de Demanda Rural impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.



Resiliencia digital y vertebración territorial

La Línea de Backup por Satélite es parte de una estrategia más amplia de Serenae para garantizar una conectividad resiliente, inclusiva y soberana, en línea con los estándares europeos de seguridad. En abril de 2025, la compañía reforzó su posición en el mercado con la adquisición del negocio satelital de Eurona, lo que le permitió heredar infraestructura, clientes y equipo técnico sin que los usuarios experimentaran ningún corte de servicio.



Según el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España 2024, publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, más de un millón de hogares en España aún no disponen de acceso a redes de muy alta velocidad. La brecha es especialmente pronunciada en el entorno rural, donde solo el 81,8 % de los hogares tiene cobertura de 100 Mbps, frente al 96,5 % en zonas urbanas. Desde entonces, Serenae se ha consolidado como uno de los principales actores de la conectividad satelital en nuestro país, con más de 12.000 clientes, un equipo con dos décadas de experiencia y un compromiso claro: que ningún lugar, por aislado que esté, se quede atrás en la transformación digital.





Contacto:

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702