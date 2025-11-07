(Información remitida por la empresa firmante)

-SERES cotiza oficialmente en HKEX y aprovecha las plataformas de capital duales "A+H" para impulsar la expansión global

CHONGQING, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 5 de noviembre, SERES Group (código bursátil: 9927.HK) cotizó oficialmente en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong. Con este hito, SERES es ahora el primer fabricante chino de vehículos de lujo de nueva energía (NEV) que cotiza tanto en el mercado de acciones A como en el de acciones H. Es la mayor oferta pública inicial de un fabricante de automóviles chino y también la mayor oferta pública inicial de un fabricante de automóviles del mundo en lo que va de año.

Esta exitosa cotización en Hong Kong proporciona a SERES una nueva plataforma internacional para recaudar capital y respaldar el crecimiento a largo plazo, así como una base sólida para la estrategia global de la empresa. Más importante aún, establece un nuevo modelo para los fabricantes de automóviles chinos que se expanden en el extranjero, combinando innovación tecnológica con destreza financiera.

Desde el lanzamiento de la oferta pública inicial de SERES en Hong Kong el 27 de octubre, el entusiasmo de los inversores ha aumentado. La oferta pública de Hong Kong tuvo una sobresuscripción de 133 veces, recaudando más de 170.000 millones de dólares de Hong Kong en financiación. Aproximadamente el 70% de los ingresos se destinará a investigación y desarrollo, y aproximadamente el 20% apoyará la expansión de nuevos canales de marketing diversificados, ventas en el extranjero y servicios de red de carga.

En particular, la oferta atrajo a 22 inversores fundamentales, incluido el Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds) (FoF), el Linyuan Fund, el GF Fund, Schroders, China Post Wealth y Xingyu Hong Kong, destacando el amplio reconocimiento de los mercados de capital globales de las sólidas perspectivas de crecimiento y el desarrollo de alta calidad de SERES. Se espera que este fuerte respaldo de los inversores impulse una recalificación de la valoración de la empresa y establezca un nuevo punto de referencia para el valor de inversión de SERES, mejorando aún más su capacidad de financiación y eficiencia de capital.

SERES, un actor líder en el sector de NEV premium de China, ya está expandiendo su presencia global, con operaciones que ahora cubren varios países de Europa, Medio Oriente, América y África. Sólo en Europa, SERES ha entrado con éxito en mercados clave como Noruega, Alemania, Reino Unido y Suiza, lo que marca la fase inicial de su expansión global. Impulsada por la plataforma de capital dual "A+H", SERES continuará impulsando la innovación tecnológica, mejorando el valor de la marca y ampliando su presencia a nivel mundial.

Centrado en vehículos eléctricos inteligentes de primera calidad, creando un foso de experiencia técnica

Como empresa impulsada por la tecnología y centrada en los NEV, SERES se ha comprometido con el mercado de vehículos eléctricos inteligentes premium. Hasta la fecha, la línea AITO, con sus modelos M9, M8, M7 y M5, ha recibido un fuerte reconocimiento del mercado y la lealtad de los clientes, con entregas totales que superan las 800.000 unidades.

Manteniéndose fiel a su filosofía de "Inteligencia Redefiniendo el Lujo", SERES está profundamente comprometida con la innovación tecnológica que produce vehículos seguros definidos por software. Gracias a sus importantes inversiones en investigación y desarrollo, la empresa ha creado una sólida base de experiencia técnica con innovaciones, como su plataforma tecnológica MF, Super Range Extender y tecnología de seguridad inteligente.

De cara al futuro, SERES seguirá adoptando vehículos definidos por software, impulsando su crecimiento con innovación, impulsado por las necesidades de los usuarios y expandiéndose en el escenario global. La compañía está preparada para fortalecer aún más su liderazgo en el segmento de NEV premium e impulsar a la industria automotriz de China hacia una nueva era de desarrollo de alta calidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815389/SERES_Officially_Listed_on_HKEX__2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815388/AITO_M9__2.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seres-cotiza-oficialmente-en-hkex-302608794.html