- SERES Power debuta en IAA MOBILITY 2025 con su sistema de superextensión de autonomía que impulsa el desarrollo global

MÚNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 9 de septiembre, SERES Power celebró el lanzamiento global de su sistema de superextensión de autonomía SERES de última generación, su tecnología de motores de alta eficiencia y su sistema e-Drive distribuido de nueva generación durante la IAA MOBILITY 2025. Más de 60 representantes de AVL, Bosch, Mahle, Schaeffler, Valeo, Stellantis, Mubea, Infineon y otras empresas, así como medios de comunicación internacionales, asistieron a este evento de lanzamiento y exposición. Aprovechando esta oportunidad, SERES Power continuará innovando en colaboración con sus socios de la cadena de suministro para ofrecer conjuntamente soluciones de movilidad inteligente más seguras, inteligentes y cómodas para usuarios globales.

La nueva generación del sistema de extensión de autonomía SERES Super se basa en la arquitectura de extensión de autonomía Saiyi (C2E) y la tecnología de control inteligente RoboREX, con tres ventajas principales: silencioso, altamente integrado y altamente eficiente. La arquitectura C2E adopta un concepto de diseño integrado "todo en uno", con una profunda integración del motor, los sistemas de control y la carcasa para lograr un diseño compacto y un control de costes óptimos. RoboREX revoluciona el modo de funcionamiento del extensor de autonomía, pasando del control pasivo al activo, lo que permite una gestión inteligente de la energía.

En términos de rendimiento de eficiencia, el consumo integral de combustible se reduce en un 15%, la percepción del ruido se reduce en un 90%, la eficiencia real alcanza los 3,65 kWh/L y la eficiencia térmica máxima alcanza el 44,8%, liderando entre los extensores de rango producidos en masa.

La tecnología de propulsión eléctrica distribuida puede mejorar significativamente la experiencia de conducción, ofreciendo un placer de conducción seguro. SERES siempre ha creído que "la seguridad es el máximo lujo". SERES Power desarrolla activamente sistemas de propulsión eléctrica distribuida, incluyendo arquitecturas de dos, tres y cuatro motores, que pueden satisfacer las necesidades de potencia de vehículos de Clase A a Clase D.

Se informa que los vehículos equipados con tecnología de autonomía extendida se han convertido en la opción predilecta de los consumidores de lujo de alta gama, ofreciendo una movilidad cómoda y eficiente sin preocupaciones por la autonomía ni la carga. Como pionero y líder en tecnología de autonomía extendida, SERES ha obtenido más de 3.900 patentes y más de 100 reconocimientos.

El sistema SERES Super Range-Extender se ha aplicado ampliamente y ha cosechado un gran éxito en China, lo que ha ayudado a AITO a alcanzar un sólido nivel de ventas. Hasta la fecha, las ventas de REEV AITO superan las 750.000 unidades. El AITO 9 lidera el segmento de coches de lujo con un precio de 500.000.

SERES colabora actualmente con 25 socios del sector. En 2024, SERES Power alcanzó unos ingresos anuales de 9.200 millones de yuanes, con un crecimiento interanual del 132%. El volumen de ventas de sus sistemas de propulsión superó las 600.000 unidades, y sus productos de motor y control electrónico superaron las 900.000 unidades.

