-SERES publica sólidos resultados del primer semestre de 2025: los ingresos alcanzan los 62.400 millones de CNY, el beneficio neto aumenta un 81% hasta los 2.940 millones de CNY, la inversión en I+D se dispara casi al 155%

CHONGQING, China, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 29 de agosto, SERES anunció sus resultados de mitad de año para 2025, reportando un sólido crecimiento en todas las métricas clave. En el primer semestre, SERES alcanzó ingresos operativos de 62.400 millones de CNY y un beneficio neto atribuible a los accionistas de 2.940 millones de CNY, un aumento interanual del 81 %. La inversión en I+D alcanzó los 5.120 millones de CNY, un aumento de casi el 155 % con respecto al año anterior, mientras que las ventas de vehículos eléctricos de nueva generación (NEV) totalizaron 172.108 unidades.

Este impresionante rendimiento se vio impulsado por la sólida demanda de vehículos eléctricos inteligentes premium bajo la marca AITO, respaldada por una calidad de producto y una capacidad de entrega excepcionales. Entre los factores que contribuyen a este éxito se incluyen la versátil plataforma MF para el desarrollo eficiente de modelos, la Super Factory para un rápido escalamiento de la producción, los avanzados sistemas de control de calidad digital-inteligente y una experiencia de lujo moderna que continúa fortaleciendo la reputación de AITO en el mercado.

Los últimos modelos de AITO siguen superando las expectativas, con los modelos AITO 9 y AITO 8 manteniendo su liderazgo en ventas.

Durante el primer semestre de este año, la serie AITO continuó evolucionando con varios lanzamientos, como el AITO 5 Ultra, el AITO 9 Edición 2025 y el AITO 8, todos con una excelente acogida del mercado y de los consumidores.

Gracias a las mejoras en toda su cadena de valor, AITO ha establecido nuevos estándares de entrega entre las marcas de vehículos de lujo de nueva energía de China. Hasta agosto de 2025, las entregas totales de todos los modelos AITO superaron las 750.000 unidades. Cabe destacar que las entregas acumuladas del AITO 9 superaron las 220.000 unidades, convirtiéndolo en el vehículo más vendido en el segmento de coches de lujo de 500.000 CNY. El AITO 8 se convirtió rápidamente en un éxito de ventas tras su debut, con más de 70.000 unidades entregadas y manteniendo el primer puesto en el segmento de precio de 400.000 CNY durante cuatro meses consecutivos.

Además, según el Estudio de Seguimiento de la Salud de Marca de LandRoads para Vehículos de Nueva Energía en el primer semestre de 2025, la marca AITO ocupó el primer puesto en el Índice de Confianza en el Desarrollo de Marca. AITO 9 también lideró la clasificación general del Índice de Promotor Neto (NPS) de vehículos de nueva energía, con una puntuación de 85,2.

Cabe destacar que AITO lanzó el 25 de agosto una versión totalmente eléctrica de su SUV insignia para familias, el AITO 8. El nuevo AITO 7 también debutará oficialmente en septiembre. Con la introducción continua de nuevos modelos, AITO continúa ampliando su gama de productos para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores y consolidar su liderazgo en el mercado de vehículos de lujo de nuevas energías.

Un compromiso con la innovación tecnológica y una sólida inversión en I+D

La innovación tecnológica es fundamental para el crecimiento a largo plazo de SERES. La empresa ha invertido constantemente en investigación y desarrollo, impulsando nuevos avances y logrando resultados tecnológicos notables. En el primer semestre de 2025, SERES invirtió 5200 millones de CNY en I+D, lo que representa un aumento interanual de casi el 155 %. El personal de I+D alcanzó los 6.984 empleados, un 27 % más que el año anterior, y ahora representa el 36 % de la plantilla total de la empresa.

En el Salón del Automóvil de Shanghái de este año, SERES presentó su sistema de seguridad inteligente, pionero en un enfoque basado en escenarios para la seguridad del vehículo. El nuevo sistema establece un marco de seguridad inteligente en cuatro áreas clave: protección de la vida, protección de la carrocería, atención médica y protección de la privacidad. Este enfoque integral garantiza la seguridad del usuario durante todo el ciclo de vida del vehículo y establece un nuevo referente en la industria para la seguridad inteligente.

Anteriormente, SERES introdujo una serie de importantes avances tecnológicos, como la Plataforma SERES MF, el Super Extensor de Autonomía SERES y la Superfábrica SERES. La Superfábrica SERES ha sido pionera en el sector con su modelo de "fábrica dentro de la fábrica", impulsando la integración de productos, la fabricación inteligente y la agrupación industrial para impulsar la colaboración y la innovación. La compañía también estableció un nuevo estándar en el sector con su Centro Logístico Inteligente de Cero Carbono.

El valor de la marca se dispara gracias a la sólida confianza de los inversores

Como el cuarto fabricante mundial de vehículos de nueva energía en alcanzar la rentabilidad, SERES sentó unas bases sólidas para el crecimiento en el primer semestre del año mediante la optimización estratégica de su cartera de productos, la innovación tecnológica y una mayor eficiencia operativa.

SERES también se ubicó en el puesto 169 de la lista Fortune China 500 de 2025. Esto representó un ascenso de 235 puestos con respecto al año anterior, convirtiéndola en la empresa con mayor ascenso en la lista. En la lista TopBrand 2025 de las 500 Mejores Marcas de China, publicada en agosto, SERES se ubicó en el puesto 92 con un valor de marca de 175.520 millones de CNY, entrando así en el top 10 de la industria automotriz y destacando su liderazgo en desarrollo de marca e influencia en el mercado. Más recientemente, el 28 de agosto, SERES ascendió al puesto 59 (subiendo 174 puestos) en la lista de las 500 Mejores Empresas Privadas de China de 2025, convirtiéndose en la empresa privada mejor clasificada en Chongqing.

Mientras tanto, los mercados de capitales siguen mostrando una fuerte confianza en el crecimiento futuro de SERES. En los últimos seis meses, casi 40 firmas de valores han emitido calificaciones de "Compra" para SERES, con expectativas de que la compañía mantenga una sólida trayectoria de crecimiento durante la segunda mitad del año.

