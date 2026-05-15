Sergi Lerma une almuerzo valenciano y networking inmobiliario en l’esmorzaret inversor - IGRES INVERSION

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 15 de mayo de 2026.- La tradición valenciana del almuerzo encuentra una nueva lectura dentro del sector inmobiliario. En el Puerto de Valencia, l’esmorzaret inversor reúne cada mes gastronomía local, conversación profesional y networking en directo con referentes nacionales del mercado. La iniciativa, impulsada por Sergi Lerma, fundador y CEO de Igres Inversión, busca acercar la inversión inmobiliaria en Valencia a quienes quieren aprender de inversores con experiencia real. El formato combina un almuerzo valenciano con una tertulia grabada en formato videopodcast, abierta a los asistentes. Además, el evento mantiene un precio accesible de 15 euros, con almuerzo incluido, para facilitar el acceso al conocimiento y crear conexiones útiles en un entorno cercano.

Un almuerzo valenciano convertido en videopodcast inmobiliario

L’esmorzaret inversor nace con una idea clara: romper la distancia habitual entre los grandes referentes del sector y las personas que quieren iniciarse o crecer en el ámbito inmobiliario. Por eso, cada edición convierte el almuerzo en una conversación abierta, donde los asistentes pueden escuchar, preguntar y compartir espacio con perfiles destacados de la inversión.

El Puerto de Valencia se ha consolidado como el escenario elegido para este encuentro mensual. Su carácter mediterráneo, su conexión con la ciudad y su ambiente dinámico refuerzan una propuesta que une tradición, aprendizaje y comunidad.

Sergi Lerma, también vinculado a otras empresas del sector, ha situado su figura al frente de este proyecto. Su objetivo es crear un evento inmobiliario de bajo coste, pero con invitados de alto nivel, donde aprender no dependa de grandes entradas ni de formatos cerrados.

“Queremos que cualquier persona pueda sentarse cerca de quienes ya han recorrido el camino. La idea es aprender, generar sinergias y disfrutar de una tradición tan nuestra como el almuerzo valenciano”, señala Sergi Lerma.

El próximo encuentro será el 7 de junio con Daniel Almira

La siguiente edición de l’esmorzaret inversor se celebrará el 7 de junio y contará con Daniel Almira como invitado especial. Almira es experto en Flipping House, una estrategia centrada en comprar, reformar y vender viviendas con una planificación precisa.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer de primera mano su experiencia, sus criterios de inversión y su visión sobre las oportunidades actuales del mercado. Además, la grabación en directo permitirá mantener el tono cercano que caracteriza al formato.

Este proyecto se suma al trabajo de Igres Inversión para sacar más de 100 viviendas al mercado de alquiler de larga estancia cada año. La compañía avanza en este objetivo un ejercicio más, con una estrategia que combina rentabilidad, utilidad social y dinamización del mercado residencial.

La ambición de Sergi Lerma va más allá de Valencia. Durante este año, l’esmorzaret inversor se celebrará únicamente en la ciudad, pero en 2027 está previsto llevar el formato por toda España. La intención es recorrer las ciudades donde residen algunos de los principales referentes nacionales del sector.

Con esta iniciativa, Igres Inversión refuerza su papel en la inversión inmobiliaria en Valencia y propone una forma distinta de aprender. Cercana, accesible y conectada con la cultura local.

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