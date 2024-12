La serie 14 pro de realme traerá el primer teléfono del mundo con cambio de color sensible al frío

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el fin de redefinir el diseño premium y moderno de los smartphones, realme se ha asociado con el estudio Valeur Designers, líder en diseño industrial escandinavo, en la última colaboración de la serie 14 Pro

Madrid, 20 de diciembre de 2024.- realme presenta la serie realme 14 Pro, el primer smartphone del mundo con cambio de color sensible al frío. Co-diseñado por realme y el reconocido estudio de diseño industrial nórdico Valeur Designers, la serie realme 14 Pro muestra una textura perlada única, una innovadora técnica de cambio de color sensible a la temperatura, una pantalla curva cuádruple sin fisuras y el primer sistema de cámara con triple flash de la industria. Todo ello lo convierte en una obra maestra alineada con el diseño premium de la serie Numérica de realme.



"A través de nuestra colaboración con Valeur Designers, la Serie 14 Pro lleva la estética y la funcionalidad de los smartphones realme a nuevas cotas", ha dicho Chase Xu, vicepresidente y CMO de realme. "Encarna a la perfección nuestra filosofía de diseño de 'Auténtico e Innovador'. Nuestro objetivo es combinar tecnología de vanguardia con elementos de diseño únicos, garantizando que nuestros productos satisfagan las necesidades de los usuarios, al tiempo que inspiren a los jóvenes a expresar su individualidad y creatividad".



La Serie realme 14 Pro introduce una innovadora tecnología de cambio de color sensible al frío, una primicia en la industria de los smartphones. Para ello, emplea pigmentos termocrómicos avanzados que reaccionan a los cambios de temperatura. Cuando la temperatura desciende por debajo de 16 °C, la cubierta trasera del teléfono pasa del blanco perla a un azul vibrante, invirtiéndose a medida que aumenta la temperatura ambiente. Su exclusiva variante de color Blanco Perla presenta una textura natural similar a la de una concha, un fino perfil curvo cuádruple de menos de 8 mm de grosor y un glamuroso brillo similar al de las perlas.



Otra característica que distingue a la serie 14 Pro es su diseño único. Al igual que no hay dos conchas idénticas en la naturaleza, no hay dos cubiertas traseras iguales en la versión Blanco Perla, lo que convierte a cada dispositivo en una extensión única de la idiosincrasia de su propietario. Este efecto visible se consigue gracias a una fibra de fusión especial que implica más de 30 pasos de trabajo artesanal, lo que garantiza que cada tapa trasera tenga su diseño exclusivo.



realme ha introducido una impresionante pantalla cuádruple curva, convirtiendo al 14 Pro+ en el único smartphone de su segmento que incorpora esta innovadora forma de pantalla. Tradicionalmente reservada para los modelos flagship, la pantalla curvada cuádruple de realme 14 Pro+ minimiza los biseles y mejora la experiencia de deslizamiento por los bordes, logrando una notable relación pantalla-cuerpo del 93,8%, por lo que es la pantalla más perfecta en cualquier dispositivo smartphone realme.



"De la mano de realme, hemos explorado aún más el poder transformador del diseño a la hora de impulsar la innovación para la serie 14 Pro. Estamos encantados de colaborar con una marca joven y con visión de futuro para cocrear diseños que mejoren la funcionalidad a la vez que deleiten los sentidos de los usuarios", ha señalado Torsten Valeur, Master Designer y CEO de Valeur Designers.







