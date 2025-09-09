(Información remitida por la empresa firmante)

-Serie COLMO EVOLUTION 2.0 gana el Premio de Oro a la Innovación Global IFA 2025, redefiniendo la 'elegancia eficaz'

BERLIN, 9 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- COLMO, marca de electrodomésticos con IA de Midea Group, presentó su Serie EVOLUTION 2.0 en IFA 2025. Como serie de productos y filosofía de estilo de vida, la Serie EVOLUTION 2.0 ofrece una elegancia eficaz donde el rendimiento se basa en la tecnología y la utilidad en el diseño. En IFA 2025, obtuvo el Premio de Oro a la Innovación en Electrodomésticos de la Serie con IA en los Premios Globales a la Innovación en Tecnología de Productos.

La Serie EVOLUTION 2.0 fue presentada por Marzio Riboldi, director del Centro de Diseño COLMO de Milán. Abarcando electrodomésticos de aire, agua, cocina y lavandería, la Serie combina la practicidad impulsada por IA con un impresionante diseño inspirado en Milán para transformar la vida cotidiana.

El hogar es un paisaje, y los electrodomésticos de la Serie EVOLUTION 2.0 están diseñados como microarquitecturas, inspirándose en las calles de Milán y el Lago de Como, Italia. Su Tecnología de Pasta de Plata Nano crea la profundidad del metal fluido sobre el vidrio, mientras que el grabado de precisión de 0,3 μm aporta suavidad y calidez al lustroso acabado metálico de los paneles. Con una base sencilla, presentan diseños empotrados al ras, sobrios y sin costuras, que irradian una presencia excepcional con sus controles de contraste de color e indicadores LED suaves.

Con la introducción del sistema de interacción intuitiva AUTO VIVA, la serie EVOLUTION 2.0 abre las puertas a una vida más inteligente. Diseñado para responder a las necesidades del usuario, el sistema mejora la experiencia de su hogar al permitir interacciones naturales, simplificando cada gesto. Esto se logra mediante la integración de puertas automáticas en refrigeradores, controles de voz inteligentes, funciones sincronizadas entre electrodomésticos para tareas coordinadas y muchas otras tecnologías prácticas.

Para promover la salud y el bienestar —aspectos esenciales de EVOLUTION 2.0—, la serie incluye un sistema integral de gestión del bienestar con IA que purifica el aire, monitoriza la nutrición, cuida la hidratación y lava la ropa con suavidad. Con funciones como la gestión del aire con IA que mejora la calidad del aire, sugerencias de recetas que mejoran la nutrición, dispensador de agua que equilibra el contenido alcalino según la edad y tecnología de iones de plata que elimina ácaros y bacterias de la ropa, EVOLUTION 2.0 permite a los usuarios gestionar su vida a la perfección.

Visite COLMO en Hall 5.1.

Acerca de COLMO

Los dispositivos domésticos premium de COLMO, impulsados por IA, traen el futuro a tu hogar. Con tecnología de vanguardia, calidad premium y un diseño estético, COLMO te ayuda a vivir una vida "Simplemente Extraordinaria".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766481/COLMO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/serie-colmo-evolution-2-0-gana-el-premio-de-oro-a-la-innovacion-global-ifa-2025--302551122.html