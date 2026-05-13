La serie HUAWEI WATCH FIT 5 ofrece pagos seguros y contactless con Curve Pay

(Información remitida por la empresa firmante)

El último reloj de Huawei te permite pagar de forma segura sin necesidad del móvil, y acumular reembolsos con su programa de cashback.

LONDRES, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La serie HUAWEI WATCH FIT 5 se lanzó oficialmente el 7 de mayo en el evento global de lanzamiento de productos "Now Is Your Spark" de Huawei en Bangkok, Tailandia.

Combinado con Curve Pay, que permite una experiencia de pago totalmente sin cartera ni móvil en cualquier terminal sin contacto, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 se convierte en el compañero ideal para el día a día de una generación joven y activa que busca viajar ligero y estar siempre conectada.

Como parte del compromiso de Huawei con la evaluación y la accesibilidad de los pagos con dispositivos móviles sin comprometer la seguridad ni la comodidad, esta colaboración con Curve también refleja una tendencia más amplia en el sector, donde los pagos digitales y sin contacto se integran cada vez más en la vida cotidiana. Al seguir ampliando las capacidades de pago en su catálogo de wearables e integrar rápidamente Curve Pay en la nueva serie HUAWEI WATCH FIT 5, Huawei refuerza su compromiso de ofrecer experiencias de pago sin teléfono fluidas, seguras y cómodas para los consumidores europeos*.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Toca para pagar: Una cartera inteligente en tu muñeca

La serie HUAWEI WATCH FIT 5 es compatible con los pagos contactless NFC de Curve Pay: paga con un simple toque en cualquier terminal compatible con tu reloj. Curve consolida varias tarjetas bancarias en una sola cuenta inteligente, permitiéndote elegir tu tarjeta de pago preferida en cualquier momento desde la aplicación móvil.

Seguridad que se activa cuando te lo quitas

Laserie HUAWEI WATCH FIT 5 incluye detección segura de uso fuera de la muñeca: si el reloj se retira de la muñeca, se activa automáticamente un código de acceso antes de que se pueda acceder a los pagos o a funciones sensibles.

Ligero y práctico: La serie HUAWEI WATCH FIT 5 es ideal para un estilo de vida relajado

La serie HUAWEI WATCH FIT 5 es la más ligera y elegante de Huawei, diseñada para quienes buscan hacer más con menos. Ideal para deportes, actividades al aire libre y el día a día, cuenta con un modo Mini-Workout, estiramientos con micromovimientos en la muñeca y detección automática de ciclismo con potencia y cadencia virtuales en tiempo real, convirtiéndolo en el compañero perfecto sin necesidad del teléfono.

Campaña exclusiva de Curve Pay

Para celebrar el lanzamiento de la serie HUAWEI WATCH FIT 5, Curve Pay organiza un sorteo exclusivo donde los clientes elegibles pueden ganar uno de los 50 HUAWEI WATCH, incluyendo el nuevo HUAWEI WATCH FIT 5**. Los clientes pueden participar realizando pagos elegibles con Curve Pay durante el periodo promocional. Se aplican términos y condiciones.

Más información:

HUAWEI WATCH FIT 5 Series: https://consumer.huawei.com/es/wearables/watch-fit5HUAWEI AppGallery: https://consumer.huawei.com/es/campaign/appgallery/

Campaña de Curve Pay: https://www.curve.com/huawei-prize-draw/ Términos y condiciones de la campaña de Curve Pay: https://www.curve.com/legal/huawei-prize-draw-2026-terms/

Acerca de Huawei Consumer BG

Los productos y servicios de Huawei están disponibles en más de 170 países y son utilizados por un tercio de la población mundial. Se han establecido catorce centros de I+D en países de todo el mundo, incluidos Alemania, Suecia, India y China. Huawei Consumer BG es una de las tres unidades de negocio de Huawei y abarca smartphones, PC y tabletas, dispositivos portátiles y servicios en la nube, entre otros. La red global de Huawei se basa en más de 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones y está dedicada a ofrecer los últimos avances tecnológicos a los consumidores de todo el mundo.

Acerca de Curve Pay

Curve Pay es una innovadora billetera digital que te ayuda a ahorrar dinero y a optimizar cada pago. Evita las comisiones ocultas por conversión de divisas, te permite cambiar de tarjeta después de la compra y te ayuda a obtener más recompensas además de tus beneficios actuales. La clave de la experiencia es la billetera Curve Pay, que reúne todas tus tarjetas en un lugar seguro y automatiza tus finanzas.

*Disponible en todos los estados miembros de la UE, además de Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

**Campaña de sorteos de Curve Pay: del 30 de abril al 29 de mayo de 2026.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2977882/HUAWEI_WATCH_FIT5_CURVE_PAY.jpg

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