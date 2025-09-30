(Información remitida por la empresa firmante)

- Mejora tu vida activa: la serie HUAWEI WATCH GT 6 presenta más de 100.000 esferas de reloj personalizables que combinan deporte, estilo y personalización

PARÍS, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras su lanzamiento mundial el 19 de septiembre, la serie HUAWEI WATCH GT 6 está transformando el mundo de la tecnología wearable con una amplia colección de esferas personalizables diseñadas para el deportista diario. Combinando a la perfección un seguimiento de salud de vanguardia con un diseño cautivador, estas esferas permiten a los usuarios personalizar su experiencia de fitness con un estilo y una precisión excepcionales, gracias a los reconocidos diseñadores OZ, S.P. y Saint On.

Da rienda suelta a tu estilo personal

Con más de 100.000 esferas de reloj y 17,5 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, la tienda de esferas de reloj HUAWEI ofrece una personalización inigualable. Cada mirada a tu muñeca se convierte en una fuente de inspiración, fusionando la frecuencia cardíaca y el seguimiento de pasos con visuales de diseño adaptados a tus pasiones. Ya sea corriendo por la ciudad o haciendo senderismo, estas esferas redefinen la autoexpresión.

Seguimiento de actividad física con estilo

Con el sistema HUAWEI TruSense y trayectorias ópticas multiespaciadas, cada esfera ofrece métricas de grado médico en tiempo real con gran claridad. Para los corredores, la esfera Sports Numbers utiliza vibrantes números amarillos para mayor visibilidad, junto con iconos dinámicos de huellas que gamifican las zancadas y la frecuencia cardíaca. Los ciclistas se benefician de la esfera RIDE, con una silueta central y una barra de progreso dorada que registra la distancia y las calorías, manteniendo los datos elegantes y accesibles.

Diseñado para cada aventura

Las esferas deportivas de Huawei elevan tu rendimiento con innovación diseñada específicamente para ti. La esfera Landscape Walk cautiva a los senderistas con un fondo de montaña en 3D, integrando a la perfección la altitud y las horas de salida y puesta del sol para aventuras más seguras e inmersivas. A los profesionales urbanos les encantará la esfera Roam the Four Seas, con una textura tierra única y un elegante color azul de negocios. La hora se muestra con un puntero clásico, día/fecha/hora/batería en la parte superior, calorías a la izquierda, frecuencia cardíaca a la derecha y clima/pasos/distancia en la parte inferior. Creadas por talentosos diseñadores de todo el mundo, estas esferas combinan precisión científica con arte visual, garantizando que cada entrenamiento se sienta personal y empoderador.

Oferta VIP exclusiva disponible

Desde hoy y hasta el 26 de octubre de 2025[1], quienes tengan un HUAWEI WATCH GT 6 Series y vinculen su dispositivo con la app HUAWEI Salud podrán disfrutar de un 50% de descuento en los paquetes VIP de HUAWEI Watch Faces de 1 mes y 1 año, ahorrando hasta 35 euros. Si bien todos los usuarios pueden explorar más de 100.000 esferas de reloj personalizables, el paquete VIP permite descargas ilimitadas sin pago por esfera, incluyendo pantallas de alto contraste para correr, herramientas robustas para exteriores y elegantes esferas analógicas, optimizadas para el análisis de cadencia y estrés de laboratorio del HUAWEI WATCH GT 6. ¡No pierdas esta oportunidad de mejorar tu muñeca!

Potencia tu estilo de vida activo

El HUAWEI WATCH GT 6 Series es más que un smartwatch: es una audaz fusión de moda, funcionalidad e individualidad. Para acceder a más de 100,000 esferas de reloj personalizables, descarga la app HUAWEI Salud y vincula tu dispositivo para explorar un mundo de diseños personalizados. Ya sea que busques un récord personal o que busques un equilibrio entre trabajo y bienestar, estas esferas te permiten vivir de forma activa y con estilo. ¡Ha llegado el momento de personalizar tu rutina de fitness con Huawei!

Acerca de HUAWEI Mobile Services (HMS)

Los Servicios Móviles de HUAWEI tienen como objetivo brindar una experiencia móvil completa a usuarios de todo el mundo. Los servicios incluyen AppGallery, Mobile Cloud, Navegador, Asistente, Petal Ads y más. Los Servicios Móviles de HUAWEI cubren a 440 millones de usuarios en más de 170 países, lo que facilita una vida inteligente para cada usuario de dispositivos Huawei.

HMS se ha consolidado como uno de los tres principales ecosistemas móviles del mundo, con más de 7,2 millones de desarrolladores registrados. Dedicado a proporcionar componentes de desarrollo y funcionalidad fáciles de usar para desarrolladores de aplicaciones, HMS Core impulsa activamente un ecosistema multiplataforma, compatible con múltiples dispositivos, como smartphones, smartwatches, tabletas y pantallas inteligentes.

[1] Se aplican términos y condiciones. El plazo puede variar según el país.

