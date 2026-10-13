(Información remitida por la empresa firmante)

-La serie PUDU BG1 de Pudu Robotics gana dos premios ISSA, reforzando su liderazgo mundial en robótica de limpieza comercial

SHENZHEN, China, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un líder mundial en robótica de servicios comerciales, ha recibido dos galardones por su PUDU BG1 Series en eventos de la industria ISSA celebrados en Corea del Sur y Australia. La serie obtuvo el premio en la categoría de Robótica de los ISSA ASIA AWARDS 2026, durante la feria ISSA SHOW ASIA en Corea del Sur, y el Premio del Público en los ISSA Excellence Awards 2026, en el marco de la ISSA Cleaning & Hygiene Expo en Australia. Este doble reconocimiento pone de relieve la creciente presencia de la serie PUDU BG1 en el mercado de la limpieza comercial y los esfuerzos continuos de Pudu Robotics por impulsar la tecnología de limpieza inteligente.

Lanzada en marzo de 2026, la serie PUDU BG1 marca un avance de Pudu Robotics en el ámbito de la limpieza a gran escala con tecnología de IA nativa. En su primer mes en el mercado, los pedidos anticipados superaron los 100 millones de RMB, lo que demuestra una sólida demanda comercial inicial. Estos dos galardones reconocen aún más a esta serie, mientras Pudu Robotics continúa desarrollando soluciones de limpieza inteligente para entornos comerciales e industriales exigentes.

Inteligencia nativa de IA para la limpieza a gran escala

La serie PUDU BG1 se basa en un enfoque de IA nativa que integra la inteligencia en el núcleo del proceso de limpieza, permitiendo a los robots superar las limitaciones de las rutas fijas y las rutinas predefinidas para lograr un funcionamiento más adaptativo y consciente del entorno.

Al combinar la percepción del entorno, la toma de decisiones inteligente y una ejecución de limpieza adaptativa, BG1 está diseñado para responder a condiciones cambiantes en grandes espacios comerciales e industriales. Sus capacidades impulsadas por IA permiten identificar distintos tipos de suciedad y condiciones del suelo, realizar una limpieza localizada de las zonas afectadas y ajustar de forma adaptativa los parámetros de limpieza. Esto permite que las operaciones de limpieza respondan de manera más inteligente a las condiciones reales, en lugar de depender exclusivamente de instrucciones preestablecidas.

Diseñada para entornos exigentes como complejos comerciales, almacenes e instalaciones industriales, la serie BG1 combina inteligencia nativa de IA con capacidades profesionales de limpieza de suelos. Su sistema de limpieza integrado permite gestionar tanto residuos secos como suciedad húmeda en un único flujo de trabajo, mientras que su cepillo de fregado extensible mejora la cobertura de los bordes y reduce la necesidad de repasos manuales.

Al integrar la IA en todo el proceso de limpieza, la serie BG1 busca ayudar a las empresas a mejorar la uniformidad de la limpieza, optimizar el uso de recursos y gestionar de manera más eficiente las operaciones de limpieza a gran escala.

Basada en una trayectoria consolidada de innovación en limpieza

Los logros más recientes de la serie BG1 se suman al éxito previo de Pudu Robotics en los premios ISSA Excellence Awards de Australia. En 2025, el PUDU MT1 ganó tanto el Premio del Público como el galardón en la categoría de Equipamiento, obteniendo así el reconocimiento tanto de los asistentes que participaron en la votación como del jurado de la categoría correspondiente. Al recibir ahora el Premio del Público en 2026 con la serie BG1, Pudu Robotics ha logrado este galardón en años consecutivos con dos modelos distintos de robots de limpieza.

En conjunto, estos logros reflejan el esfuerzo constante de Pudu Robotics por transformar la tecnología robótica en soluciones de limpieza prácticas para entornos comerciales e industriales. Su gama de productos de limpieza está diseñada para satisfacer diversas necesidades operativas, ayudando a las empresas a mejorar la eficiencia de la limpieza y a facilitar una gestión de instalaciones más escalable.

Liderazgo en el mercado global respaldado por la adopción comercial

El avance de la serie BG1 se fundamenta en la posición consolidada de Pudu Robotics en el sector de la robótica de limpieza comercial. Según Counterpoint Research, Pudu Robotics ocupó el primer puesto a nivel mundial en 2025, tanto en volumen de envíos como en ingresos por robots de limpieza comercial, reforzando así su liderazgo en el mercado global de este sector.

La gama de productos de limpieza de la empresa abarca diversas categorías para adaptarse a instalaciones de distintos tamaños, métodos de limpieza y requisitos operativos. Esta oferta incluye los robots de limpieza todo en uno de la serie PUDU CC1, la fregadora-secadora vertical inteligente PUDU SH1, la fregadora-secadora compacta con IA nativa PUDU ET1, los robots de limpieza en seco con IA de la serie PUDU MT1 y los robots fregadora-secadora de gran tamaño con IA nativa de la serie PUDU BG1. En conjunto, estos productos permiten realizar una amplia variedad de tareas de limpieza comercial, desde el mantenimiento rutinario de suelos y la recogida de residuos secos hasta operaciones de fregado a gran escala.

A medida que las empresas buscan enfoques inteligentes y escalables para el mantenimiento de sus instalaciones, Pudu Robotics sigue impulsando su oferta de limpieza combinando la innovación de productos con su experiencia en despliegues a nivel mundial. El objetivo de la empresa es ayudar a sus clientes a satisfacer las cambiantes necesidades de limpieza mediante soluciones diseñadas en función de los requisitos operativos del mundo real.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es un líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa del sector en ofrecer una cartera completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el informe de mercado más reciente de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en robótica de servicios comerciales, tanto por ingresos como por volumen de envíos. Basándose en su arquitectura de "un cerebro, múltiples formas", Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, limpieza comercial, transporte industrial, aplicaciones generales de IA encarnada y siega comercial, destinados a sectores como la hostelería, el comercio minorista, la sanidad, la industria manufacturera, la educación y los servicios públicos, entre otros. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha suministrado más de 130.000 robots a clientes en más de 85 países y regiones.

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