Serie Veneto de IMEX; diseño, funcionalidad y tecnología para una grifería de cocina más eficiente

Con la Serie Veneto, IMEX Products apuesta por una grifería que responde a las nuevas necesidades - Imex Products, S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de agosto de 2026.-

La cocina se ha convertido en uno de los espacios más importantes del hogar. Ya no es únicamente una zona de trabajo, sino un lugar de encuentro en el que diseño, funcionalidad y confort deben convivir. En este contexto, la elección de la grifería adquiere un papel cada vez más relevante.

La Serie Veneto de IMEX Products nace precisamente con esta filosofía: ofrecer una grifería de cocina que combine una estética contemporánea con soluciones pensadas para facilitar las tareas cotidianas y favorecer un uso más eficiente del agua y la energía.

Una grifería de cocina pensada para el uso diario

En una cocina, el grifo se utiliza constantemente. Llenar recipientes, aclarar alimentos, limpiar el fregadero o acceder a los diferentes rincones de la zona de aguas son acciones habituales que requieren comodidad y precisión.

La Serie Veneto incorpora un caño flexible con sistema de fijación magnética, una solución que permite ampliar el alcance del agua y dirigir el difusor hacia diferentes zonas del fregadero.

El sistema magnético facilita tanto la extracción como la posterior colocación del difusor, que vuelve a su posición de forma precisa y estable. De esta manera, la flexibilidad del caño se convierte en una herramienta práctica para el día a día, especialmente cuando es necesario trabajar con recipientes de diferentes tamaños o limpiar zonas de difícil acceso.

Fijación magnética: precisión y comodidad

Uno de los elementos diferenciales de la Serie Veneto es precisamente su sistema de fijación magnética.

El imán integrado permite descolgar el difusor de manera fluida y dirigir el chorro allí donde se necesita. Una vez finalizado su uso, el sistema facilita que el difusor vuelva a su posición original.

Esta solución combina ergonomía y diseño en un único elemento, aportando una experiencia de uso más cómoda sin renunciar a la estética del conjunto.

Cold open: una tecnología pensada para ahorrar energía

La eficiencia energética es otro de los aspectos que están adquiriendo mayor importancia en la elección de los equipamientos del hogar.

La tecnología Cold Open permite que, cuando la maneta se acciona desde su posición central, el grifo suministre únicamente agua fría. Para solicitar agua caliente es necesario desplazar la maneta hacia el lado correspondiente.

¿El resultado? En aquellas acciones cotidianas en las que no se necesita agua caliente, se evita activar innecesariamente el calentador o la caldera.

Se trata de una solución sencilla que incorpora el ahorro energético a un gesto tan habitual como abrir el grifo. IMEX ya aplica esta tecnología en diferentes colecciones de grifería, destacando su capacidad para reducir el uso innecesario de agua caliente y optimizar el consumo energético.

Dos tipos de flujo para diferentes necesidades

La funcionalidad de la Serie Veneto se completa con un difusor de doble función, que permite seleccionar entre un flujo aireado y un flujo a presión.

Esta posibilidad facilita adaptar el funcionamiento del grifo a diferentes tareas de la cocina, desde un uso cotidiano más suave hasta aquellos momentos en los que se necesita un flujo más directo.

La combinación de caño flexible y difusor multifunción convierte a Veneto en una solución especialmente orientada a quienes buscan una grifería de cocina práctica y versátil.

6 acabados para personalizar la cocina

El diseño también tiene un papel protagonista.

La Serie Veneto está disponible en seis acabados, ofreciendo diferentes posibilidades para integrarse en proyectos de cocina de estilos muy diversos.

El tradicional cromo aporta luminosidad y una estética atemporal. El negro mate introduce un carácter contemporáneo, mientras que los acabados níquel cepillado, oro, oro rosa y black gun metal permiten crear ambientes más sofisticados y personalizados.

Esta variedad permite coordinar la grifería con otros elementos de la cocina, como tiradores, fregaderos, electrodomésticos o accesorios, creando una estética más homogénea.

Tecnología que mejora la experiencia sin renunciar al diseño

La evolución de la grifería de cocina demuestra que innovación y diseño pueden avanzar en la misma dirección.

La Serie Veneto de IMEX reúne en una misma propuesta tres aspectos cada vez más valorados en el equipamiento de cocina: comodidad de uso, eficiencia y posibilidades de personalización.

Su fijación magnética facilita el manejo del caño flexible; el difusor de doble función amplía las posibilidades de uso; y el sistema Cold Open introduce una forma sencilla de reducir el consumo energético en las tareas cotidianas.

Todo ello acompañado de una estética contemporánea y seis acabados que permiten adaptar la grifería a diferentes estilos de cocina.

Una elección pensada para hoy y para el futuro

Elegir una grifería de cocina ya no consiste únicamente en escoger un diseño que encaje con el mobiliario. La funcionalidad, la ergonomía, la eficiencia y la posibilidad de coordinar acabados son factores que cada vez tienen mayor peso tanto para el consumidor como para los profesionales que participan en un proyecto.

Con la Serie Veneto, IMEX Products apuesta por una grifería que responde a estas nuevas necesidades y demuestra que cada gesto cotidiano puede incorporar soluciones de diseño y tecnología capaces de mejorar la experiencia en la cocina.

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