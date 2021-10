SerPlus se une a Eufoto para defender los intereses del sector y ofrecer servicios profesionales

SerPlus, consultoría tecnológica especializada en fotografía, vídeo, e impresión, que ofrece el mejor y más completo Servicio Técnico Postventa de Reparación, Mantenimiento y Help Desk del mercado español, se ha unido a la Asociación Unida de Empresas del sector Fotográfico EUFOTO, fortaleciendo así los intereses y oportunidades del sector fotográfico aportando soluciones únicas de mantenimiento y servicio multimarca, tanto al canal de ventas como a fotógrafos de todo tipo

SerPlus y Eufoto coinciden en una visión disruptiva del sector fotográfico, donde la innovación no sólo debe venir de la evolución tecnológica de los quipos fotográficos, de vídeo, iluminación etc, sino también de generar respuestas a las necesidades de servicio y reparación que los usuarios aficionados, empresas, y profesionales necesitan.



En palabras del presidente de SerPlus, D. Jaime De Carvajal y Ballester, “En SerPlus nos sentimos orgullosos y felices de poder colaborar con Eufoto, aportando nuevas coberturas a sus asociados del Canal de Ventas, para que estudiantes, aficionados, fotógrafos, productoras y empresas, puedan crecer y adaptarse a las nuevas tecnologías que los fabricantes aportan”.



Actualmente SerPlus aporta al sector, dos centros de reparación de equipos fotográficos Multimarca Canon, Sony, Nikon, etc. en Madrid y Barcelona con atención técnica personalizada y presencial, dotados con la más actual tecnología, como las salas de ajuste para teleobjetivos, junto con una contrastada logística Nacional e Internacional, que permite la recogida y envío a domicilio de equipos en España (Península e Islas Baleares), y Portugal.



EUFOTO es la asociación que reúne los actores del sector fotográfico en su totalidad: distribuidores, fabricantes de material, revendedores, fotógrafos, tiendas de fotografía, laboratorios online y offline, centros educativos, etc.



Agradecen a Eufoto, el poder participar en su objetivo de anticipar y construir el futuro del sector.



https://eufoto.org/

https://web.serplus.es/fotografia/

https://web.serplus.es/reparacion-de-equipos/



En SerPlus y Eufoto aman la Fotografía.







Contacto

Nombre contacto: Jesús Alberto Estrada Carrillo

Descripción contacto: CCO

Teléfono de contacto: 607 70 95 60