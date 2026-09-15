ServicePower amplía su solución móvil de gestión de servicios de campo con inteligencia visual basada en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

- ServicePower amplía su solución móvil de gestión de servicios de campo (FSM) con inteligencia visual basada en IA para los técnicos de campo

La solución de servicio de campo móvil mejorada lleva el análisis de IA en tiempo real al punto de trabajo y conecta la inteligencia visual en todo el ecosistema ServicePower para ayudar a reducir el retrabajo y acelerar el cierre.

MCLEAN, Va., 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ServicePower, proveedor líder de soluciones de gestión de servicios de campo impulsadas por inteligencia artificial, anunció hoy una mejora importante en ServicePower Mobile, llevando inteligencia visual basada en IA directamente a los trabajadores de servicios de campo.

Esta solución mejorada combina ServicePower Mobile con ServicePower Vision AI, proporcionando a los técnicos análisis de imágenes en tiempo real durante sus tareas de campo. Está diseñada para organizaciones de infraestructuras críticas —incluidas las redes de fibra hasta el hogar (FTTH), la conectividad para centros de datos de IA y las iniciativas de electrificación y medición avanzada— con el fin de ayudar a detectar problemas de calidad en una etapa más temprana, reducir las visitas de retorno innecesarias y agilizar la aprobación de los trabajos finalizados.

Vision AI analiza las imágenes en el momento de la captura y proporciona información inmediata basada en estándares de calidad definidos, incluso cuando la conectividad es limitada o no está disponible.

Mejora de la ejecución en terreno en el punto de trabajo

Cuando se revisan las imágenes de inspección una vez finalizado el trabajo, una foto de mala calidad o un problema pasado por alto pueden obligar a realizar una nueva visita y retrasar la finalización o la aprobación del cumplimiento. Gracias a la integración de Vision AI en ServicePower Mobile, los técnicos reciben una evaluación de calidad inmediata mientras aún se encuentran en el lugar.

Los umbrales definidos por el cliente determinan si una imagen obtiene un resultado de aprobado, marginal o no aprobado, lo que proporciona a los trabajadores información clara y, al mismo tiempo, les permite mantener el control de la decisión final. El análisis en tiempo real puede ayudar a reducir el retrabajo, agilizar la inspección y el cierre de los procesos de cumplimiento, así como mejorar la coherencia mediante la aplicación de estándares de calidad visual definidos por la organización dentro del flujo de trabajo del técnico.

Extensión de la inteligencia visual a todo el ecosistema de ServicePower

Esta mejora también extiende el alcance de Vision AI a todo el ecosistema de ServicePower. En conjunto, ServicePower Mobile y Vision AI integran el flujo de trabajo del técnico, la ejecución de las tareas y la validación visual, conectando la información generada en campo con las aplicaciones, los socios y los recursos que intervienen en la prestación de servicios de campo. Los resultados pueden integrarse en diversas funcionalidades de ServicePower, tales como la gestión de órdenes de trabajo, la programación y asignación, la finalización de tareas, la gestión de repuestos y la elaboración de informes.

"La decisión más difícil en el servicio de campo es la que toma un técnico estando frente al trabajo, generalmente a solas", afirmó Reza Hemmati, director de producto de ServicePower. "La IA de visión de ServicePower Mobile les ofrece una segunda opinión en el mismo lugar, y ese criterio queda vinculado a la tarea, incorporándose tanto a la orden de trabajo como al registro de cumplimiento".

ServicePower Mobile también puede actuar como la interfaz para los técnicos en organizaciones que utilizan sistemas FSM de terceros. Mediante la integración, los trabajadores pueden recibir tareas asignadas, completar y realizar el seguimiento de los trabajos, capturar datos en campo y validar resultados con Vision AI, ampliando así las capacidades de inteligencia móvil y visual de ServicePower sin dejar de utilizar su sistema FSM de referencia actual.

La información de la inspección puede asociarse a la imagen, la tarea y la orden de trabajo correspondientes para fines de elaboración de informes, auditoría y documentación de cumplimiento.

Los clientes de ServicePower han alcanzado tasas de resolución a la primera de hasta el 99 % y han reducido los tickets de incidencia hasta en un 50 % gracias a Vision AI, lo que demuestra el impacto de la verificación visual en tiempo real en la calidad y la eficiencia del servicio de campo.

Los casos de uso iniciales de la IA de visión se centran en las operaciones de campo de los sectores de telecomunicaciones y servicios públicos, dando soporte a infraestructuras pasivas de telecomunicaciones —como armarios, postes y cajas de empalme— y previéndose la incorporación de otros tipos de equipos con el tiempo.

Disponibilidad

La solución mejorada ServicePower Mobile, con capacidades de Vision AI, ya está disponible para Android, iOS y web.

Para obtener más información o reservar una demostración personalizada, visite servicepower.com.

Acerca de ServicePower

ServicePower es un líder mundial en software de gestión de servicios de campo impulsado por inteligencia artificial, que ayuda a grandes empresas a impulsar la eficiencia operativa y el ahorro de costes. Gracias a la optimización integral de la productividad de la fuerza laboral, sus soluciones ofrecen programación en tiempo real, asignación inteligente y automatizada de contratistas, y una experiencia mejorada para clientes, contratistas y empleados. Con la confianza de empresas de la lista Fortune 500 —como GE Appliances, LG, Electrolux, Hisense y AIG—, ServicePower es la única plataforma basada en la nube que gestiona de forma fluida tanto a personal propio como a contratistas externos, logrando así mejores tasas de resolución en la primera visita, tiempos de desplazamiento reducidos, mayor satisfacción del cliente (CSAT) y un rápido retorno de la inversión (ROI). Mediante la integración con sistemas CRM, ERP e IoT, ServicePower ofrece una solución inteligente y escalable para servicios de campo que transforma las operaciones en terreno y mejora la experiencia del cliente final. La empresa tiene su sede en McLean, Virginia, y opera en Estados Unidos y la región EMEA. Para más información, visite servicepower.com.

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