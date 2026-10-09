ServicePower nombra a Rob McGinnis consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

Un experimentado ejecutivo de los sectores de software y seguros liderará la próxima etapa de crecimiento del proveedor de soluciones de gestión de servicios de campo impulsadas por IA

MCLEAN, Va., 9 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- ServicePower, un proveedor líder de soluciones de gestión de servicios de campo impulsadas por inteligencia artificial, anunció hoy el nombramiento de Rob McGinnis como consejero delegado, con efecto inmediato. McGinnis sucede a Frank Gelbart, quien ha liderado ServicePower desde 2018 y continuará como asesor de la compañía.

McGinnis cuenta con más de tres décadas de experiencia en liderazgo en los sectores de software, seguros, atención sanitaria y servicios financieros. Recientemente, fue presidente de grupo en Harris Computer, una división operativa de Constellation Software Inc. (TSX: CSU), donde lideró equipos de fusiones y adquisiciones (M&A) y gestión de resultados (P&L) encargados de adquirir, desarrollar y hacer crecer empresas de software para mercados verticales que prestan servicios a empresas de servicios públicos, aseguradoras, minoristas y el sector sanitario. Anteriormente, ocupó los cargos de presidente y consejero delegado de la división de consumo de Marsh en EE.UU. (que incluía programas de garantía), presidente y consejero delegado de operaciones de seguros de vida y colectivos en CNA Insurance, y director de operaciones del grupo de pequeñas empresas de UnitedHealthcare.

"ServicePower ha construido una base sólida, respaldada por una excelente cartera de clientes, un equipo experimentado y una oferta atractiva de soluciones de servicios de campo, cumplimiento normativo de contratistas e inteligencia artificial", afirmó McGinnis. "Los fabricantes de electrodomésticos, proveedores de garantías, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones y compañías de servicios públicos se enfrentan a expectativas cada vez mayores de ofrecer un servicio más rápido y fiable a un menor coste. Espero trabajar con nuestros clientes y empleados para fortalecer nuestras alianzas, acelerar la innovación y escalar el negocio".

"Rob aporta una valiosa combinación de liderazgo en software, experiencia operativa y conocimiento de las industrias a las que sirve ServicePower, lo que lo convierte en el líder ideal para el próximo capítulo de ServicePower", afirmó Ron Nayot, socio director de Diversis Capital. "Le damos la bienvenida como consejero delegado y agradecemos a Frank por su liderazgo y su continuo apoyo como asesor. Como inversor a largo plazo en ServicePower, seguimos comprometidos a apoyar al equipo e invertir en tecnología y capacidades que crean valor duradero para los clientes".

"Ha sido un privilegio liderar ServicePower y trabajar junto a nuestros empleados, clientes y socios", afirmó Gelbart. "La experiencia de Rob lo convierte en el candidato ideal para liderar la siguiente etapa de crecimiento de la empresa. Espero apoyarlo a él y al equipo como asesor y ayudar a mantener las sólidas relaciones con los clientes que hemos construido".

Bajo el liderazgo de McGinnis, ServicePower se centrará en acelerar el crecimiento, profundizar las relaciones con los clientes y fortalecer su plataforma integrada de gestión de servicios de campo, cumplimiento de contratistas y Vision AI.

Acerca de ServicePower

ServicePower ofrece soluciones de gestión de servicios de campo impulsadas por inteligencia artificial que ayudan a las organizaciones a gestionar plantillas propias y contratistas, mejorar la eficiencia operativa y brindar un servicio al cliente excepcional. Su cartera combina capacidades de gestión de servicios de campo, cumplimiento normativo de contratistas y Vision AI para sectores como electrodomésticos y electrónica, garantías para el hogar, seguros, telecomunicaciones y servicios públicos. Para más información, visite servicepower.com.

Acerca de Diversis CapitalFundado en 2013, Diversis es un fondo de capital privado centrado en el sector de software y tecnología que invierte en empresas del segmento inferior del mercado medio, enfocándose en situaciones donde puede aportar un valor único para ayudar a la compañía a alcanzar el siguiente nivel. Mediante un enfoque de inversión colaborativo, sus socios operativos trabajan junto a los equipos directivos para ayudar a construir organizaciones exitosas y posicionadas para el crecimiento a largo plazo.