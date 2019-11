COMUNICADO: El Servicio Federal de Impuestos de Rusia comenta el Ranking de Impuestos Pagadores de Rusia en el "Doing Business 2020"

Publicado 11/11/2019 16:13:28 CET

MOSCÚ, 11 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Servicio Federal de Impuestos de Rusia considera que la compilación de la clasificación "Doing Business 2020" no es transparente en lo que respecta al pago de impuestos en Rusia, alegando que el ranking difiere significativamente de las prácticas empresariales reales en Rusia. Según el ranking de 2020, el tiempo anual requerido para preparar, presentar y pagar tres impuestos importantes es de 159 horas, mientras que una encuesta independiente de clientes realizada por la compañía líder de software de contabilidad de Rusia, 1C, y en la que participan 909 empresas, revela que sólo se necesitan 32 horas. Esta brecha pone en tela de juicio la clasificación de los contribuyentes "Doing Business" del Banco Mundial.

A lo largo de los años, el Ministerio de Finanzas de Rusia y su autoridad tributaria se acercaron al Banco Mundial solicitando que se proporcionaran razones específicas detrás de la evaluación, pero nunca se les dio respuestas claras. La divulgación de estos detalles podría ayudar a mejorar el sistema de administración tributaria de Rusia y, en consecuencia, a mejorar el entorno empresarial en el país. Desde la perspectiva del Servicio Federal de Impuestos, este es uno de los aspectos que contribuye a la confusión en el ranking "Doing Business".

Tampoco se sabe por qué una reducción significativa de los indicadores en los formularios de presentación de contribuciones sociales no dio lugar a la mejora de la clasificación de impuestos rusos. Una reforma reciente que ha reducido el número de organismos gubernamentales involucradas en la recaudación de atención médica y contribuciones sociales fue interpretada por los expertos de "Doing Business" como la que aumenta el número de pagos y empeora considerablemente la posición de Rusia en la clasificación.

Pagar impuestos no es la única clasificación que plantea preguntas. Iniciar un negocio es otro indicador en el que el Servicio Federal de Impuestos cuestiona su clasificación. La práctica comercial existente sugiere que los fundadores de una empresa harían una visita personal al registro de la empresa y no necesitarían un notario o usarían un notario con conexión digital legalmente reconocida al registro y no tendrían que visitar el registro. A diferencia de la opinión del evaluador, se trata de un procedimiento, no de dos. El Banco Mundial también se perdió la cancelación de la tasa de registro cuando la solicitud de registro se presenta digitalmente y más del 50% de las solicitudes en Rusia son digitales, cayendo significativamente la calificación de Rusia.

Todo lo que queda es adivinar qué aportación proporcionada por los contribuyentes ha formado los resultados que "Doing Business 2020" argumenta al representante del Servicio Federal de Impuestos. El Servicio Federal de Impuestos de Rusia cree que un enfoque más transparente ayudaría a abordar cuestiones de mejora del clima de negocios en Rusia.

