Servidor Supermicro 2U Ultra-E Short-Depth, ahora con certificación NEBS Nivel 3

-ServidorSupermicro 2U Ultra-E Short-Depth -- Ahora con certificación NEBS Nivel 3 -- Ofrece potencia computacional de centro de datos al borde de telecomunicaciones

La ampliación de la cartera de servidores ofrece a los clientes de telecomunicaciones múltiples configuraciones de sistemas: procesamiento intensivo de cargas de trabajo, cumplimiento de NEBS, refrigeración por aire, alimentación AC/DC

SAN JOSÉ, California, 22 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, continúa ofreciendo capacidades [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=3332868012&u...]de servidor de centros de datos líderes en el mercado a cargas de trabajo globales de 5G, telecomunicaciones y aceleradas en el perímetro. La 2U Ultra-E de profundidad corta es la última actualización de la creciente línea de servidores con certificación NEBS (Network Equipment Building System) de Supermicro. Su implementación y operación en telecomunicaciones y otras aplicaciones de borde confirman que la potencia computacional de servidores abiertos y estándares de la industria se puede encontrar fuera de los centros de datos tradicionales.

https://mma.prnewswire.com/media/1317833/supermicro_short_de... [https://mma.prnewswire.com/media/1317833/supermicro_short_de...]

Supermicro está cambiando la industria de las telecomunicaciones con sistemas potentes y ricos en características que proporcionan una conectividad inteligente y sin problemas desde el perímetro hasta la nube. La línea de productos Ultra de Supermicro ofrece a los clientes una informática potente con mayor flexibilidad y se une a una amplia gama de opciones personalizables con las mejores características de su clase, incluyendo all-NVMe, almacenamiento híbrido y optimizaciones de baja latencia, además de amplias posibilidades de redes y expansión, incluidas innovadoras tarjetas Ultra riser que ahorran espacio.

"Cada vez más, la infraestructura de borde está exigiendo la potencia computacional que se encuentra en las tecnologías de servidor estándar de la industria de Supermicro", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestro Ultra SuperServer es ideal para aplicaciones de borde, y el 2U Ultra-E de profundidad corta ofrece características mejoradas, incluyendo soporte de GPU y FPGA, con un rendimiento más rápido y está optimizado para una amplia variedad de cargas de trabajo en aplicaciones 5G y de telecomunicaciones con requisitos de potencia más bajos, y ahora la certificación NEBS."

El servidor 2U Ultra-E [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=1375603429&u...], disponible en la actualidad, se dirige a los micro centros de datos de borde y es alimentado por dos procesadores escalables Intel Xeon de 2ª generación con TDP de hasta 205 vatios. El 2U Ultra-E tiene unidades hot-swap frontal y módulos de ventilador en una profundidad compacta de 22,6 pulgadas. Además, el servidor admite hasta 6 TB de memoria DDR4 en 24 ranuras DIMM y cuenta con ocho ranuras de expansión PCI-E 3.0 para redes flexibles, GPU y selecciones FPGA. Esta flexibilidad del sistema y varias opciones de configuración ofrecen a los clientes opciones adicionales para modernizar sus centros de datos e infraestructura perimetral. Las versiones Ultra-E NEBS Nivel 3 son compatibles con fuentes de alimentación de AC o DC.

Con sistemas de corta profundidad, cumplimiento NEBS y opciones de energía DC, Supermicro está demostrando su compromiso continuo con el segmento de telecomunicaciones. Paralelamente, Supermicro continúa colaborando con proveedores de software 5G y de telecomunicaciones líderes en la industria para ofrecer soluciones completas. Supermicro está trabajando con estándares abiertos como soluciones basadas en O-RAN, ya que los operadores buscan servidores comerciales fuera de la plataforma (COTS) para sus nuevos despliegues de infraestructura.

Para más información sobre el 2U Ultra-E, vea esto SuperMinute [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=248051494&u=...].

Para más información sobre soluciones [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=1375517028&u...] Ultra.

Siga a Supermicro en LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=3053898757&u...], Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=2433053805&u...], y Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=2143103418&u...] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, y sistemas de computación perimetral. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los clientes las soluciones más respetuosas con el medio ambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel y Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SMCI--F

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1317833/supermicro_short_de... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957843-1&h=970310015&u=...]

CONTACTO: CONTACTO: Greg Kaufman, Super Micro Computer, Inc.,PR@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/