COMUNICADO: Los servidores Supermicro son compatibles con la revolucionaria plataforma NVIDIA EGX

- Los servidores Supermicro son compatibles con la revolucionaria plataforma NVIDIA EGX, capaz de proporcionar procesamiento y gestión de IA desde el centro de datos hasta la periferia

La pila de software de NVIDIA EGX, combinada con el hardware de Supermicro de eficacia probada, permite gestionar servidores de GPU a través de la red desde un único entorno de nube nativo

SAN JOSÉ, California, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, dispone actualmente de servidores compatibles con NGC para sistemas de computación periférica listos para ser implementados. Estos servidores complementan los servidores de centro de datos HGX de alto rendimiento de Supermicro y las soluciones para Kubernetes, mientras que las funcionalidades actualizadas de la plataforma NVIDIA EGX permitirán a los clientes de Supermicro aprovechar sus aplicaciones y gestión de IA en un entorno de nube nativo.

Según explica Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro, "gracias a la plataforma EGX de NVIDIA, los clientes con servidores de Supermicro pueden trabajar de forma inmediata con cargas de trabajo de aplicaciones de IA sofisticadas e intensivas desde el punto de vista de la computación en centros de datos y la periferia de la red". "Los sistemas 5019D-FN8TP, 1019D-FHN13TP y 2029GP-TR, capaces de soportar una o varias GPU NVIDIA T4 han sido validados por su compatibilidad con NGC para sistemas de computación periférica. La colaboración con empresas líderes como NVIDIA reafirma el legado de Supermicro a la hora de ofrecer las mejores soluciones de su clase".

Los servidores de computación verde periféricos de Supermicro están optimizados para ejecutar cargas de trabajo de IA en la pila EGX con una potencia de computación eficiente y de alto rendimiento. El sistema E403-9D-16C-FN13T, así como los nuevos 1019P-FHN2T y E403-9P-FN2T, que incorporan los procesadores Intel(®) Xeon(®) Scalable a la cartera de productos de servidores perimetrales de Supermicro, se encuentran actualmente en el proceso de validación de compatibilidad con NGC para sistemas de computación periférica.

"Los servidores de Supermicro y la pila de software NVIDIA EGX validados para ser compatibles con NGC en sistemas de computación periférica pueden aumentar la aceleración fácilmente, incluso para las cargas de trabajo de IA más exigentes en la periferia", dijo Justin Boitano, director sénior de Productos Empresariales y Periféricos de NVIDIA. "Ahora, los clientes de todos los sectores pueden desarrollar nuevos servicios vanguardistas de inteligencia artificial para ofrecer inteligencia automatizada en el punto donde tiene lugar la acción, desde establecimientos minoristas y fábricas hasta hospitales y ciudades inteligentes".

Supermicro está llevando a cabo pruebas de concepto con soluciones de IoT con IA basadas en GPU de NVIDIA, entre las que se incluyen minoristas de primer nivel para aplicaciones de IA de última generación que aceleran sus operaciones y mejoran la experiencia del cliente, así como con agencias de infraestructuras de transporte público para supervisar la seguridad de los pasajeros sobre el terreno. Los sistemas 5019D-FN8TP, 1019D-FHN13TP y 2029GP-TR ya están disponibles.

Para obtener más información sobre la cartera de servidores periféricos de Supermicro, visite www.supermicro.com/embedded

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1014943/SuperMicro_Press_Re... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2617915-1&h=633793850&u=...]

