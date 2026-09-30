Servier adopta Veeva OpenData a nivel mundial para escalar la IA

Establecer una base de datos preparada para IA en más de 80 países

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- VeevaSystems (NYSE: VEEV) ha informado hoy de que Servier está estandarizando los datos de referencia de clientes en más de 80 países gracias a VeevaOpenData. Aprovechando su éxito global con VeevaLinkKeyPeople, una importante empresa farmacéutica francesa gobernada por una fundación, está armonizando los datos de referencia de clientes y creando una base unificada para escalar la IA.

"Al centralizar nuestros datos de referencia de clientes por medio de VeevaOpenData, no solo estamos mejorando nuestros procesos actuales, sino que estamos construyendo la base de datos global preparada para la IA que redefinirá nuestra forma de trabajar", destacó LiamHanrahan, director de excelencia de operaciones mundiales en Servier. "Una capa semántica unificada globalmente y la conectividad VeevaLink sirven para proporcionar a nuestras filiales información de alta calidad para llegar a los profesionales de la salud adecuados en cada mercado, impulsando la eficiencia para escalar la IA a nivel mundial".

Con OpenData y LinkKeyPeople, Servier equipa a sus equipos comerciales y médicos globales con datos conectados, lo que permite obtener información más rápidamente y tomar medidas con mayor agilidad en toda la organización.

"La industria no logra escalar el 89% de las iniciativas de IA debido a los retos existentes relacionados con los datos", afirmó KilianWeiss, presidente de Link y OpenData en Veeva. "Servier demuestra un sólido liderazgo dentro de la industria al poder abordar este problema con un enfoque estándar de IA basado en datos en todas las regiones. Gracias a que cuenta con OpenData como base para su plataforma global de datos armonizada, Servier puede escalar una ejecución comercial más eficaz impulsada por la IA".

VeevaOpenData es parte de Veeva Data Cloud, que a su vez incluye VeevaLink y VeevaCompass. OpenData unifica los datos de referencia de los clientes a nivel mundial, reemplaza los silos fragmentados e impulsa la coherencia necesaria para escalar el análisis avanzado y la IA.

Acerca de Veeva Systems Veeva ofrece la nube industrial para ciencias de la vida con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para obtener más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-Q para el año fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio se encuentra en las páginas 33 y 34), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder a través de sec.gov.