Servimudanzas supera las 3.000 reseñas con 4,8 estrellas en mudanzas en Barcelona

Furgoneta de la flota propia de Servimudanzas en una mudanza - Servimudanzas

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía familiar de Sant Cugat del Vallès, con casi 20 años de trayectoria y equipo y flota propios, alcanza una de las cifras de valoración más altas del sector en Barcelona: más de 3.000 opiniones verificadas y una nota media de 4,8 sobre 5 en Google, tras más de 30.000 mudanzas realizadas

Barcelona, 7 de agosto de 2026.- Servimudanzas, empresa familiar de mudanzas fundada en 2006 en Sant Cugat del Vallès, se ha consolidado como una de las compañías del sector mejor valoradas de Barcelona. La empresa acumula más de 3.000 reseñas verificadas con una puntuación media de 4,8 sobre 5 en Google, una de las cifras de valoración más altas entre las empresas de mudanzas de la ciudad y su área metropolitana.



El reconocimiento llega tras casi dos décadas de actividad ininterrumpida y más de 30.000 mudanzas realizadas. A diferencia de buena parte del sector, Servimudanzas opera exclusivamente con equipo propio —40 profesionales en plantilla, sin subcontratación— y flota propia, un modelo que la compañía señala como la clave de su valoración.



"Nuestra diferencia es sencilla: equipo propio, presupuesto cerrado por escrito y cuidar cada mudanza como si fuera la nuestra", afirma Jose Manuel Rebolloso, fundador de Servimudanzas. "Llevamos casi 20 años en la misma sede de Sant Cugat, y eso solo se logra haciendo las cosas bien, mudanza a mudanza".



Los clientes destacan en sus reseñas cuatro aspectos de forma recurrente: la puntualidad del equipo, el cuidado del mobiliario, la transparencia del presupuesto —cerrado por escrito, sin cargos sorpresa el día del traslado— y el trato de unos operarios formados internamente.



La compañía cubre todo tipo de servicios: mudanzas de particulares, mudanzas de oficinas y empresas, guardamuebles, traslados internacionales y servicios especiales como el traslado de pianos y el uso de plataformas elevadoras hasta 35 metros para pisos sin ascensor, muy habituales en barrios como el Eixample o Gràcia.



Servimudanzas opera en Barcelona ciudad y toda el área metropolitana —Barcelonès, Vallès, Maresme y Baix Llobregat— y dispone de almacenes de guardamuebles propios en Sant Cugat del Vallès y Montcada i Reixac.



"El objetivo para los próximos años es seguir siendo la opción de quien valora que su mudanza salga bien, no la más barata", añade Rebolloso. "Las más de 3.000 familias y empresas que nos han valorado son nuestra mejor carta de presentación".



Más información en servimudanzas.com.



Sobre Servimudanzas

Servimudanzas (Central Mudanzas Vallès 2000 SL) es una empresa familiar de mudanzas con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), fundada en 2006. Cuenta con equipo y flota propios, 40 profesionales en plantilla, más de 30.000 mudanzas realizadas y más de 3.000 reseñas con 4,8 estrellas en Google. Ofrece mudanzas de particulares, oficinas, guardamuebles, traslados internacionales y servicios especiales en Barcelona y su área metropolitana. Web: servimudanzas.com

Contacto

Nombre contacto: Jose Manuel Rebolloso

Descripción contacto: Servimudanzas / CEO

Teléfono de contacto: 93 528 33 30