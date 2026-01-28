Sevilla analiza su futuro energético en la I Jornada de la Energía

I Jornada de la Energía - EPYME

Más de un centenar de representantes del sector y la administración se reúnen en Sevilla TechPark para marcar el rumbo de la energía. EPYME creará un Observatorio para monitorizar la evolución del sector

Sevilla ha reunido hoy a más de un centenar de representantes de administraciones, empresas y expertos del sector en la I Jornada de la Energía, organizada por la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (EPYME), un encuentro que ha puesto sobre la mesa los principales retos y oportunidades del sistema energético en la ciudad.



El evento, celebrado en el Salón de Actos de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla TechPark, ha ofrecido un foro único de debate y networking, donde se han abordado los desafíos y oportunidades del sector energético poniendo el foco en las instalaciones y soluciones prácticas que hacen posible la energía en el día a día.



Maite Cubero, presidenta de EPYME, abrió la jornada destacando la importancia de los profesionales del sector en la transición energética: "La transición no va solo de energía o cifras, va de confianza, y esa confianza la generan los profesionales. Esta jornada nace para reflexionar sobre los retos y las oportunidades que tenemos por delante", señaló, avanzando además la creación de un Observatorio EPYME para monitorizar la evolución del sector.



El delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez, puso en valor la relación de más de 20 años entre EPYME y la administración: "EPYME es un referente que facilita la formación, impulsa la profesionalidad y contribuye a la competitividad del sector. Andalucía tiene ante sí una nueva oportunidad industrial asociada a las energías renovables, y la colaboración con entidades como EPYME es clave para aprovecharla".



La jornada, patrocinada por Fenie Energía, incluyó ponencias y mesas redondas con expertos y directivos del sector sobre generación, almacenamiento, distribución, eficiencia energética y movilidad sostenible, destacando la conferencia "Monetiza tus ahorros" de Mar Blázquez, subdirectora adjunta del MITECO, que exploró cómo la eficiencia energética puede traducirse en beneficios tangibles.



El segundo Teniente de Alcalde de Sevilla, D. Álvaro Jesús Pimentel, clausuró la jornada destacando el papel de EPYME y de las pymes instaladoras como "agentes clave de la transición energética y del desarrollo económico de la ciudad". Subrayó que son estas empresas las que "implementan las soluciones reales en viviendas y comercios, las que están a pie de calle", y señaló la importancia de escucharlas y ponerlas en valor, al ser quienes "están convirtiendo los retos energéticos en oportunidades, generando empleo, impulsando la eficiencia energética y contribuyendo a la diversificación de la economía sevillana".



Sobre EPYME

La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (Epyme) representa a cerca de 900 profesionales y empresas de Electricidad, Fontanería, Gas, Climatización, Calefacción y ACS, Frío, Telecomunicaciones, Protección Contra Incendios, Productos Petrolíferos Líquidos y Energía Solar. Epyme cuenta con un centro de formación propio, homologado por la Junta de Andalucía, donde imparte especialidades relacionadas con el sector. Además, ofrece a sus asociados soporte técnico y jurídico, tramitación de denuncias de intrusismo y competencia desleal e información sobre normas y reglamentos, entre otros servicios de representación, gestión, defensa y ayuda a las empresas.

