Sevilla, Cartagena y Alicante apuestan por el separador de carril bici fotoluminiscente de Abadecom Urban

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- La apuesta por infraestructuras seguras y sostenibles gana terreno en España, donde ciudades como Sevilla, Cartagena y Alicante ya confían en el separador de carril bici fotoluminiscente de Abadecom Urban. La compañía, especializada en soluciones urbanas fabricadas con materiales reciclados, ha diseñado un sistema que aprovecha la luz natural durante el día y ofrece visibilidad en la noche sin necesidad de electricidad. Este producto se integra de forma armónica en las calles y avenidas, refuerza la seguridad de los ciclistas y reduce los riesgos de accidentes en entornos urbanos cada vez más transitados. La combinación de resistencia, sostenibilidad y estética lo posiciona como una alternativa innovadora frente a las barreras físicas tradicionales.

Una solución urbana resistente y ecológica

El separador de carril bici fotoluminiscente de Abadecom Urban está fabricado al cien por cien con PVC reciclado, lo que reafirma el compromiso medioambiental de la empresa. Cada pieza mide 700x160x100 milímetros, tiene un peso de 6,5 kilos y está disponible en colores negro, amarillo, azul, rojo o verde. Su durabilidad ha sido comprobada frente a la abrasión y a la exposición a rayos UV, mientras que la pintura reflectante utilizada cuenta con homologación oficial de tráfico. La instalación resulta sencilla gracias al sistema de anclaje con tornillos, lo que permite incorporar estos elementos a la red de carriles bici sin grandes intervenciones en la vía pública.

Además de reforzar la visibilidad durante la noche, el separador reduce el mantenimiento necesario y contribuye a disminuir las emisiones de CO₂ en su proceso de producción. La pieza fotoluminiscente se carga de manera natural con la luz solar, balizando el carril durante la noche y garantizando una guía clara para ciclistas y conductores. De este modo, se ofrece a los ayuntamientos una solución segura, económica y sostenible que responde a las necesidades de movilidad de las ciudades modernas.

Ciudades que marcan el camino hacia la movilidad sostenible

La implementación del separador de carril bici fotoluminiscente de Abadecom Urban en Sevilla, Cartagena, Murcia, San Javier, Benitaxel, Massanassa, Alicante entre otras demuestra el compromiso de estos municipios con la seguridad ciclista. Al elegir este sistema, las administraciones locales refuerzan su apuesta por una movilidad más segura y respetuosa con el medio ambiente. El impacto visual nocturno, unido a la rápida instalación, lo convierte en un recurso ideal para vías con alto tránsito de bicicletas.

“Con este producto, se busca combinar innovación, seguridad y sostenibilidad en el diseño urbano. Queremos que las ciudades sean espacios más seguros para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte”, afirma el CEO de Abadecom Urban.

Gracias a estas soluciones, la empresa se posiciona como un aliado estratégico en el desarrollo de infraestructuras ciclistas modernas. Su propuesta no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que también impulsa a los municipios a adoptar medidas concretas hacia una movilidad urbana más sostenible y eficiente.

Emisor: Abadecom Urban



Contacto: Abadecom Urban

Número de contacto: 656716984