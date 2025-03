Sevilla se convierte en referencia de lifting mínimamente invasivo con Aqualift+.

(Información remitida por la empresa firmante)

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aurea Clinic es ya un referente en lifting facial para toda España gracias al empleo de su técnica Aqualift+. Su directora médica, la doctora Martínez Padilla, cirujana plástica, estética y reparadora, ha implantado en el centro sevillano una de las últimas tendencias en el sector de la cirugía plástica: el lifting facial Aqualift+. Se trata de un procedimiento de rejuvenecimiento facial muy novedoso por utilizar el agua a presión para conseguir sus efectos con menos inflamación y lograr una recuperación más rápida.

Aurea Clinic, con sede en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), fue pionera en aplicar esta técnica, que se realiza en muy pocas clínicas en Europa. Un factor que ha hecho que el centro se consolide como un referente para pacientes procedentes de toda España y de otros países, que acuden a sus instalaciones para realizarse esta técnica revolucionaria.

Según explica la doctora Martínez Padilla, a través de Aqualift+ se realiza un levantamiento de la piel de forma precisa y efectiva. “Los jets de agua a presión controlada de la técnica WAL nos permiten realizar un levantamiento de la piel de forma precisa y efectiva en un lifting". "A través de este proceso, el agua ayuda a separar la piel de los tejidos subyacentes, como la grasa, lo que facilita el levantamiento generando un menor sangrado, que se traduce en una recuperación más liviana y con menos inflamación”.

La directora de Aurea Clinic resalta que el Aqualift+, combinando WAL con la A-NET, ofrece varios beneficios. Al no usar calor para separar la piel, no quemamos ni dañamos los tejidos, el uso del agua permite que el procedimiento sea más preciso y, al mismo tiempo, minimiza el sangrado durante la intervención. Esto no solo facilita el trabajo, sino que también acelera la recuperación del paciente. "En segundo lugar, y en comparación con un lifting tradicional, terminamos la fijación con una A-NET que al unir piel y SMAS ofrece resultados muy superiores y de mayor durabilidad de la cirugía, con la máxima naturalidad”.

CIRUGÍA DE PRESERVACIÓN

La técnica Aqualift+ es la tendencia del sector, la doctora Martínez Padilla, de Aurea Clinic, explica que “ahora está en auge la cirugía plástica de preservación, donde intentamos respetar al máximo las estructuras y los tejidos faciales y corporales en las cirugías para conseguir un resultado más natural que nunca y una recuperación más rápida”.

Avances que se consiguen gracias a la última tecnología. “Nuestros pacientes se recuperan antes y mejor, y para ello hemos mejorado las técnicas y adquirido la última tecnología", añade la doctora. Por ejemplo, en el lifting Aqualift+, usamos la tecnología de Body Jet, para esta técnica que usa agua a presión, pero también preparamos al paciente antes y después de su cirugía de lifting facial con protocolos específicos, aplicando sesiones de oxigenoterapia con cámara hiperbárica o Indiba Deep Care para la renovación celular”.

Antes de la aplicación de la técnica, el equipo de Aurea Clinic se reúne en varias ocasiones con los pacientes para hacer el diseño de la intervención y no dejar nada al azar. “El Agualift+ es especialmente útil para pacientes que ya están comenzando a notar los primeros signos de flacidez en la piel, como la pérdida de firmeza en la zona de los pómulos, mandíbula o cuello".

También es adecuado para aquellos que desean corregir arrugas profundas o líneas de expresión, pero no están preparados para un lifting quirúrgico completo. "Al ser mínimamente invasivo, es ideal para quienes buscan un tratamiento con una recuperación más rápida pero con resultados visibles y duraderos", concluye la doctora Martínez Padilla. Un reto que logramos gracias a esta novedosa tecnología, que reafirma nuestro posicionamiento como referentes”.