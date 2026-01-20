Sevilla se viste de gala de nuevo tras los Grammy e Icónica: llegan los Mentoryx Awards

Mentoryx Awards - Mentoryx

El 31 de enero, el Auditorio de la Cartuja acogerá los Mentoryx Awards 2026, una gala que rendirá homenaje al conocimiento, la inspiración y el talento humano. Con una puesta en escena de gran glamour al estilo de los Goya y los Óscar, el evento reconocerá a los mejores coaches, mentores, conferenciantes y formadores de Iberoamérica en una noche que unirá prestigio, emoción y espectáculo

Tras el impacto mediático de los Grammy Latinos y la consolidación del Festival Icónica como referente cultural, Sevilla suma ahora una nueva gran cita internacional centrada en el desarrollo humano y profesional. Los Mentoryx Awards nacen con el objetivo de poner en valor a quienes dedican su trayectoria a inspirar, formar y transformar a personas, empresas y organizaciones, en un contexto en el que el liderazgo, la comunicación y el bienestar se han convertido en prioridades sociales y empresariales.



Alfombra roja, photocall y networking

La gala se plantea como uno de los grandes eventos del calendario social sevillano, con una alfombra roja de gran formato y un photocall por el que desfilarán celebrities, rostros conocidos y personalidades del tejido empresarial, cultural y mediático. La cita incluirá actuaciones musicales en vivo, entrega de galardones y espacios de networking, convirtiéndose en un punto de encuentro para la sociedad sevillana y para profesionales de distintos ámbitos.



El evento estará presentado y amenizado por Ángel Rielo y Soraya Arnelas, y será retransmitido por streaming para todo el mundo, ampliando su alcance internacional y acercando la gala a una audiencia global.



Nominados de primer nivel

Entre los nominados de esta edición figuran nombres de gran proyección en el ámbito del desarrollo humano, la comunicación, la empresa, el deporte y la divulgación. Destacan perfiles como Jürgen Klaric, Víctor Küppers, Daniel Habif, Sergio Cánovas, Emilio Duró, Silvia Jato, Mario Alonso Puig, Luis de la Fuente, Anne Igartiburu, José Elías, Angie Rigueiro, Enrique Jurado, Sandra Ibarra, Carlos Blanco, Marian Rojas, Mónica Mendoza, Arnau Ramió, Tomás Gracia, Laia Grassi, Pablo Motos o Carlos Delgado (Level Up), entre otros.



Conferencia privada para ejecutivos

Como antesala de la gala, el 30 de enero, Jürgen Klaric ofrecerá en el Club Cámara Antares de Sevilla una conferencia privada para 80 ejecutivos empresariales. Klaric abordará cómo aplicar las neuroventas y la inteligencia artificial a los negocios del siglo XXI, compartiendo claves de liderazgo y competitividad.



Patrocinadores y respaldo empresarial

La gala cuenta con el patrocinio del Club Cámara Antares, Centro Comercial Lagoh, 4K Corp y Fundación Caja Rural del Sur, reforzando el vínculo del evento con el tejido empresarial y social de la ciudad.



"Los Mentoryx Awards nacen para dar prestigio y visibilidad a quienes dedican su vida a inspirar, enseñar y transformar a los demás. Son un homenaje al talento, la sabiduría y la pasión por el crecimiento humano", afirma Antonio Lara, presidente y cofundador de Mentoryx.



Los fundadores —Antonio Lara, Rosa Martorell, Matías Barbagallo y Daniel Pérez— subrayan que los Mentoryx Awards no solo reconocen trayectorias individuales, sino que consolidan un movimiento que impulsa el conocimiento humano como motor de transformación social y económica.



Mentoryx: comunidad global del conocimiento

Mentoryx, fundada en 2019, es una plataforma internacional dedicada a potenciar la visibilidad, reputación y proyección global de coaches, mentores, conferenciantes, formadores y profesionales del desarrollo humano y empresarial de habla hispana. Su ecosistema incluye conferencias, congresos, podcasts, talk shows y eventos presenciales orientados a la transformación personal y profesional.

