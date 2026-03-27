(Información remitida por la empresa firmante)

- Sexta Cumbre Mundial de Instaladores de Huawei: Reunimos a los mejores instaladores para aprovechar las oportunidades de las energías renovables en la era de la IA

DONGGUAN, China, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La sexta Cumbre Mundial de Instaladores de Huawei se celebró en Songshan Lake, Dongguan, China. Más de 500 socios e instaladores de 29 países y regiones de todo el mundo se reunieron para debatir sobre las tendencias del sector, las soluciones y los modelos de negocio, y para explorar nuevas vías para un desarrollo de alta calidad.

Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing Global, Ventas y Servicios de Huawei Digital Power, señaló que Huawei adopta una estrategia determinista para integrar la IA, la digitalización, la inteligencia y la descarbonización. Hizo hincapié en la calidad como pilar fundamental de Digital Power y reafirmó el compromiso de Huawei de trabajar con socios e instaladores para crecer, generar valor, establecer altos estándares y alcanzar el éxito en conjunto.

En cuanto a la cultura y las estrategias de la empresa, Xia Hesheng, director de Marketing de Huawei Digital Power, afirmó que Huawei considera que servir a los clientes es su propósito principal, y que sus necesidades impulsan el desarrollo. Huawei Digital Power prioriza la calidad, ofreciendo productos y servicios de alta calidad a lo largo de todo el ciclo de vida.

Jack Tong, presidente del Departamento de Negocios Residenciales y Comerciales e Industriales Globales de Huawei Digital Power, compartió la estrategia de Huawei FusionSolar para instaladores. Destacó que los instaladores y las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) son los garantes de la seguridad, los proveedores de garantía de calidad y los creadores de valor en la última milla durante la transición de consumidores de energía a prosumidores.

En cuanto al desarrollo de capacidades de servicio, Allen Zeng, presidente del Departamento de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, afirmó que Huawei Digital Power se compromete a simplificar y optimizar el trabajo de los instaladores mediante un sistema de servicio tridimensional basado en la calidad, la experiencia y la visión.

Para impulsar la orientación al cliente, la innovación y el apoyo a los socios, Huawei presentó Installer Voice Loop en la cumbre. Impulsada por IA, la plataforma recopila y analiza la retroalimentación del personal de primera línea, identifica las necesidades de los productos, facilita la resolución de problemas en un ciclo cerrado y mejora continuamente los productos y servicios.

Jack Tong presentó las soluciones integrales de Huawei para entornos residenciales y comerciales e industriales, que ofrecen seguridad proactiva, calidad superior, mayor rentabilidad y adaptabilidad a cualquier escenario para impulsar la transición ecológica.

Simon Sun, presidente de la división de Sistemas de Gestión Inteligente de Energía Fotovoltaica de Huawei Digital Power, compartió información sobre el agente de IA FusionSolar, explicando cómo la IA puede aumentar la productividad y reducir los costes de operación y mantenimiento.

El equipo de expertos de FusionSolar analizó el valor fundamental de las soluciones integrales de Huawei, compartiendo conocimientos profesionales para ayudar a los instaladores globales a comprender mejor sus soluciones y mejorar sus capacidades. El director de marketing para los sectores residencial y comercial e industrial presentó la guía de marketing para instaladores y reafirmó el compromiso de Huawei con la colaboración con sus socios.

El concurso al Mejor Instalador fue uno de los momentos culminantes de la cumbre, con ocho representantes internacionales compartiendo casos reales y compitiendo en persona para demostrar su experiencia práctica y modelos innovadores. La placa y la ceremonia de entrega de premios reconocieron a equipos e individuos destacados, inspirando aún más el crecimiento profesional y el reconocimiento dentro de la comunidad de instaladores.

Con la convergencia de la IA y las tecnologías energéticas, la industria entra en una nueva fase de crecimiento inteligente y de alta calidad. Huawei aborda los desafíos con determinación, considerando a los instaladores como socios clave y fortaleciendo la colaboración global a través de la innovación, el desarrollo de capacidades y el desarrollo del ecosistema.

Obtenga más información sobre la cumbre en el sitio web oficial de Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

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