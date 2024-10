La sexta edición del Financial & Fintech Innovation Summit presenta los desafíos y riesgos del sector

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre

En el marco del #FIS24 tendrá lugar la III Edición de los Financial Innovation Awards (FIA), reconociendo a los innovadores que transforman el futuro de la industria financiera

La VI edición del Financial & Fintech Innovation Summit 2024 vuelve a convertir a Madrid en el epicentro de la actualidad del sector Financiero, el próximo 29 de octubre. Se trata de una oportunidad única para conocer los últimos logros del ecosistema Fintech además de iniciativas innovadoras de co-creación con la banca, los desafíos y riesgos que vienen. La inauguración contará con la presencia de María Menéndez Becker, jefa de servicio en la Subdirección de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



En formato presencial, se dan cita más de 300 profesionales del ecosistema Financiero y Asegurador, reguladores, fondos de inversión y private equity, bancos líderes con reconocimiento global en banca digital, empresas disruptivas en IA, sistemas de pago, crédito, gestión patrimonial, crowdfunding, InsurTech, blockchain, expertos en ciberseguridad, nuevos negocios Fintech en el Sandbox, en la fiscalidad de los activos digitales y muchos otros, que compartirán las tendencias y desafíos del futuro sobre tecnología financiera en el marco de la innovación.



El Summit, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de expertos y cobran especial protagonismo el CFO Innovation Forum y el almuerzo entre CIOS, CTOS y CISOS, encuentros de networking, con dinámica icebreakers además de la entrega de los III Financial Innovation Awards, premios honoríficos a la excelencia y al compromiso de empresas y profesionales que están redefiniendo el sistema financiero español.



Los Financial Innovation Awards reconocen cada año la labor de aquellas instituciones, empresas, startups, proyectos o personas físicas que lideran el camino de la innovación, la disrupción y el crecimiento del ecosistema, creando empleo y generando nuevos modelos de negocio.



Un total de 30 finalistas compiten en las siguientes categorías en la edición actual:



• Plataforma digital más innovadora: PayPal, Akka Spain, MyTripleA, OpenBrick y TokenCrowd



• Iniciativa más sostenible y de impacto social: GoParity, Imageryst, Fundeen, Instant Factory y Barcelona Activa.



• Fintech más disruptiva: ID Finance, Gibobs, Stabolut, Solaris, Sego Finance.



• Entidades financieras más innovadoras: Cecabank, B100, Nickel, Dineo Crédito, Íkualo.



• Mujer líder del año en Fintech: Leyre Celdrán, directora general de la AEFI, Marta Nogueras, directora general de Lanzadera, Paola Morán, product manager at Telefónica Global & advising and investing in Web 3.0, Fanny Solano, head of Digital & Retail regulation, transparency and implementation management en Caixabank y Lucía Suárez, referente en Compliance, Crypto and Digital Asset en España.



• Figura divulgativa: Alberto Toribio, Covadonga Fernández, Roberto Sanz, Jose Luis Nuñez y Mari Carmen Blanco, profesionales que con independencia de sus empresas lideran acciones de formación y divulgación de los desafíos y paradigmas de las nuevas finanzas.



Las temáticas de mayor impacto en las finanzas del futuro

Teniendo muy presente la importancia de la ciberseguridad, se debatirá sobre la gobernanza de datos, blockchain, autentificación escalonada con NFC y biometría. Para ello se contará con expertos como José Carlos Lledó Leal, Gerente de Ciberseguridad en CBNK Banco, Maija Zaiceva, Identity Verification Solutions Consultant en Inverid o José Juan Mora Perez, CTO de Kolokium.



De igual interés para los profesionales de la industria es el conocimiento de la legislación y normas de actuación dentro del sector, por lo que también se discutirán las nuevas regulaciones europeas de la mano de Isidoro Martínez, fundador y CEO de Tecalis; fiscalidad de los criptoactivos con José Antonio Álvarez, cofundador de Fiscalidad Patrimonial y los desafíos del régimen de DORA (Digital Operational Resilience Act) con Miguel Carbonell, product specialist en Formalize.



El Financial & Fintech Summit es un gran divulgador de la educación financiera por lo que también se presentarán talleres divulgativos con Jaime Bofill, socio en Herbert Smith Freesills quien ahondará sobre los riesgos digitales en el sector financiero; Marina Fontcuberta, profesora del Máster en Blockchain e Inversión en Activos Digitales del IEB y Legal Director del Dpto. de Nuevas Tecnologías en BDO, sobre el reglamento MiCA (Reglamento Europeo sobre criptoactivos) y Miguel Ángel Moreno, consultor en transformación digital y head of business analytics development en BBVA.



La IA como generadora de valor es cita obligada en la agenda de la mano de Leonardo Baldasiini, IA Factory de BBVA y Chechu Salas, executive vicepresident en The Agile Monkeys. Otras empresas destacadas del sector también participarán en el evento como Morabanc, Renta4 Banco, IEB, Unnax, Okticket, Yooz, Reental, DocuWare, Opplus, Embat, PMP, Nutanix, Jo1n, Emburse, Verisec, GoContact, PrivateGPT y Sabbatic.



También se hablará de financiación alternativa con protagonistas del Private Equity como Luis Pastor, cofundador de Tritemius y Alejo Costa, General Partner de CRB Health Tech; inclusión financiera, impacto social, liderazgo inspiracional y el papel femenino como motor de crecimiento en la industria Financiera y Fintech, con paneles y entrevistas a Gina de Echeona, fundadora de Emprende Conmigo Holding o Mayte Valverde Elices, presidenta y cofundadora de Women In Banking en España y Nohelis Ruiz Arvelo, experta en networking de los negocios del futuro.



Por último, hay que destacar en el avance del ecosistema financiero, en los últimos 10 años, la democratización de la financiación. "Las Fintech han facilitado el acceso a financiación e inversión a más personas y empresas, rompiendo barreras. Han colaborado con bancos tradicionales y creado herramientas accesibles como IA y blockchain, promoviendo la inclusión financiera". Asimismo, que el sector se ha visto favorecido por normativas como la Ley Crea y Crece y el sandbox financiero, que fomentan la innovación y el emprendimiento. Las nuevas regulaciones europeas en áreas como criptoactivos y pagos también juegan un papel crucial.







