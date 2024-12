SFC-SQM Madrid y otras entidades informan de un elevado nivel de CEM en el Hospital U. La Paz

(Información remitida por la empresa firmante)

Organizaciones de pacientes, vecinales y ecologistas denuncian preocupantes niveles de contaminación electromagnética (CEM) en Hospital Universitario La Paz de Madrid, instando a las autoridades a aplicar el Principio de Precaución y a considerar alternativas más seguras como la conexión por cable

Madrid, 19 de diciembre de 2024.- SFC-SQM Madrid, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y otras asociaciones dedicadas a la salud, han dado a conocer un informe en el que se advierte sobre los elevados niveles de radiación electromagnética presentes en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. El documento, respaldado por mediciones in situ, subraya que los niveles de radiofrecuencias registradas en el centro superan ampliamente los límites precautorios recomendados por organismos internacionales, y lo que estos niveles representan para la salud de los empleados y usuarios del hospital, inquietudes que se ven agravadas por la instalación masiva de redes inalámbricas como el WiFi y la tecnología 5G. Según el informe, esta situación dificulta seriamente la atención a personas electrohipersensibles, siendo que el hospital podría no ofrecer un entorno seguro para estos pacientes.



Las mediciones realizadas en el hospital revelaron densidades de potencia alarmantemente altas, llegando en algunos puntos a picos de 441.000 μW/m. Valores especialmente críticos se detectaron en la planta primera del hospital, donde se registraron intensidades de campo eléctrico de hasta 41 V/m. Estas cifras indican, superan con creces, los límites recomendados por la Resolución 1815 del Consejo de Europa, que aboga por una aplicación estricta del principio de precaución en estos entornos.



Ante esta problemática, los colectivos firmantes han elevado una reclamación a las secciones sindicales del hospital, solicitando una serie de acciones concretas. Entre ellas, destacan la implementación de comunicaciones por cable, a través de conexiones Ethernet, como una alternativa más segura a las actuales redes inalámbricas. También exigen la reducción de las zonas con conectividad inalámbrica y la definición de espacios libres de contaminación electromagnética para atender correctamente a los pacientes afectados por el síndrome de hipersensibilidad electromagnética.



Además, en sintonía con el artículo 4.1 del Real Decreto 299/2016, piden la eliminación o reducción al mínimo posible de los riesgos asociados a la exposición a campos electromagnéticos y la retirada de estaciones de telefonía móvil situadas en el propio hospital hasta que exista una normativa nacional más estricta en la materia.



Este hecho no está aislado. Un estudio previo realizado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón mostró resultados similares, lo que sugiere un patrón preocupante dentro de las instituciones sanitarias de la región. No obstante, hasta la fecha, las autoridades del Hospital Universitario La Paz no han emitido respuesta oficial respecto al informe y las mediciones presentadas.



Las organizaciones han anunciado futuras reuniones con las autoridades con el objetivo de abordar estas preocupaciones. En este contexto, Marta Orbe, vicepresidenta de SFC-SQM Madrid expresó su confianza en que el hospital responda favorablemente, teniendo en cuenta la adaptación previa positiva del centro para pacientes con Sensibilidad Química Múltiple, y aguardan acciones claras en cuanto a la aplicación del principio de precaución en materia de contaminación electromagnética para proteger a las personas electrosensibles.







Contacto

Nombre contacto: Marta Orbe

Descripción contacto: SFC-SQM Madrid

Teléfono de contacto: 918456456