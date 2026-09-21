SGS España amplía su apoyo especializado a infraestructuras eléctricas críticas con DOEL

Camión en instalación eléctrica - SGS / DOEL

(Información remitida por la empresa firmante)

DOEL, especializada en ingeniería, inspección y asistencia técnica para el sector del transporte y la distribución de energía eléctrica, cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- SGS España amplía sus servicios especializados para operadores de redes eléctricas, compañías energéticas y contratistas de infraestructuras tras la adquisición de Dominios Eléctricos (DOEL), empresa española experta en ensayos, inspección y apoyo a clientes para redes de transporte y distribución de alta tensión.



El equipo combinado dará apoyo a los clientes en fases críticas de sus proyectos de infraestructura eléctrica: desde la instalación y puesta en servicio de activos de alta tensión hasta los ensayos de cables, la localización de averías y la asistencia sobre el terreno. La capacidad especializada de DOEL incluye sistemas de cables subterráneos de hasta 400 kV, donde la precisión en los ensayos y la rápida diagnosis de fallos son esenciales para la ejecución de los proyectos, la fiabilidad de la red y la reincorporación segura de los activos al servicio.



Estos servicios son especialmente relevantes para operadores de redes de transporte y distribución, utilities, socios de ingeniería y construcción, promotores de energías renovables y propietarios de infraestructuras intensivas en energía o de misión crítica. Pueden aplicarse en nuevas conexiones a la red, programas de refuerzo y modernización de la red, integración de energías renovables, instalación y puesta en servicio de cables de alta tensión, así como en la investigación de averías que afecten a redes operativas.



"España se encuentra en una fase decisiva de inversión en sus redes eléctricas. Los clientes necesitan socios especializados que les ayuden a poner en servicio proyectos complejos de alta tensión de forma segura, resolver averías con rapidez y proteger la fiabilidad de infraestructuras esenciales. Al unir el equipo altamente experimentado de DOEL con las capacidades más amplias de inspección y asistencia técnica de SGS, podemos ofrecer a los clientes un apoyo más sólido sobre el terreno y contribuir a acelerar la infraestructura necesaria para la electrificación y la transición energética", afirma Alejandro Gonzalez, Managing Director de SGS en España.



Fundada en Toledo en 1998, DOEL aporta 30 especialistas con cerca de tres décadas de experiencia sobre el terreno en proyectos eléctricos complejos en España. La compañía pasará a operar como parte de SGS España, ofreciendo a los clientes continuidad en la experiencia técnica y las relaciones de DOEL, junto con acceso a la red más amplia de servicios de ensayo, inspección y certificación de SGS.



Acerca de SGS

SGS es la empresa líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Cuenta con una red de más de 2.500 laboratorios y oficinas comerciales en 115 países, respaldados por un equipo de 100.000 profesionales. Con más de 145 años de excelencia en el servicio, combina la precisión y rigor que caracterizan a las empresas suizas para ayudar a las organizaciones a alcanzar los más altos niveles de calidad, cumplimiento y sostenibilidad.



Su slogan-When you need to be sure- subraya su compromiso con la confianza, la integridad y la fiabilidad. Opera con el nombre de SGS y las marcas Brightsight, Bluesign, Maine Pointe y Nutrasource.



SGS cotiza en el SIX Swiss Exchange con el símbolo SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW).

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