SGS y Graz University of Technology abren Lamarr Security Research

GINEBRA, 17 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- SGS y Graz University of Technology (TU Graz) anuncian la apertura de Lamarr Security Research, un centro de investigación sin ánimo de lucro que se centra en la seguridad de la información y el establecimiento de confianza en los sistemas y productos digitales. Este nuevo entorno de investigación está abierto para que los patrocinadores asociados trabajen juntos y hagan del mundo un lugar más seguro.

La ciberseguridad es uno de los mayores desafíos para nuestra sociedad de la Información y es urgente repensar fundamentalmente la forma en que se construyen, componen y analizan los sistemas. Con el fin de permitir la confianza y crear un mundo donde la seguridad de los datos y la privacidad son una cuestión de curso, es necesario realizar una investigación abierta sobre nuevas tecnologías. Lamarr Security Research sin ánimo de lucro es la nueva pieza central del Cybersecurity Campus Graz, inaugurado por SGS y TU Graz en 2019. Los resultados de la investigación estarán disponibles para todos, aportando un alto valor a la sociedad.

Investigación

Stefan Mangard, profesor de Secure Systems en TU Graz, y miembro del equipo de gestión del centro: "Trabajaremos desde el nivel de transistor hasta aplicaciones complejas en la nube, haciendo que los sistemas seguros y privados sean más eficientes, altamente fáciles de usar y verificables. Con esto crearemos una confianza sostenible en las soluciones resultantes. SGS proporciona financiación fundamental, y ahora estamos buscando más patrocinadores de socios afines para unirse también". Los beneficios para los socios incluirán el acceso anticipado a los resultados de la investigación y las posibilidades de pruebas de ciberseguridad de alta gama.

La seguridad como cuestión de confianza y cooperación

Martin Schaffer, jefe global de Cybersecurity Services en SGS, y miembro del equipo de gestión del centro: "Nuestro trabajo en SGS es crear confianza entre las partes interesadas. En el mundo interconectado digitalmente esto no es fácil de lograr, ya que nos enfrentamos a hackers creativos que intentan obtener beneficios financieros, violan la privacidad de los demás o incluso ponen en riesgo la vida de las personas. Esto afecta a todos y no podemos abordar este problema por sí solos. Es el deber de todos nosotros fomentar un cambio. Con TU Graz, encontramos un socio fuerte con la misma visión y juntos hemos creado un entorno de investigación abierto para socios adicionales."

En el espíritu de Hedy Lamarr([1])

Lamarr Security Research lleva el nombre de la actriz de Hollywood de origen austriaco, Hedy Lamarr, que fue una de las pioneras en la invención de sistemas seguros con su sistema patentado de salto de frecuencia, que todavía se utiliza hoy en día en Bluetooth y Wi-Fi. Siguiendo el espíritu de Hedy Lamarr, SGS y TU Graz buscan enfoques nuevos e innovadores y, en última instancia, hacer del mundo un lugar más seguro.

Para obtener más información, o para obtener más información sobre cómo convertirse en investigador o socio de Lamarr Security Research, póngase en contacto con:

Martin Schaffer Responsable global de servicios de ciberseguridad Digital & InnovationSGSTel: +43 664 88210590

Stefan MangardProfesor de Secure Systems y director de IAIKInstitute of Applied Information Processing and Communications (IAIK)Graz University of TechnologyTel: +43 316 8735531

Acerca de SGS

SGS es la empresa líder mundial en inspección, verificación, pruebas y certificación. SGS es reconocido como el punto de referencia mundial para la calidad y la integridad. Con más de 89.000 empleados, SGS opera una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios en todo el mundo.

Acerca de Graz University of Technology

La ciberseguridad ha sido un foco de investigación en TU Graz en Austria durante muchos años. Entre los aspectos más destacados de la investigación se encuentran las vulnerabilidades del procesador "Meltdown" y "Spectre", o logros internacionales en criptografía.

([1]) Hedy Lamarr, Donaldson Collection/Michael Ochs Archives via Getty Images, Hedy Lamarr usado con permiso del Estado de Hedy Lamarr www.CMGworldwide.com [http://www.cmgworldwide.com/]

