SHAD desarrolla sistemas de equipaje expandible para motocicleta durante más de 25 años

Cronología de la evolución de los sistemas de equipaje SHAD - SHAD

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma española analiza su trayectoria en el diseño de maletas telescópicas desde el año 2000 hasta la actualidad con el modelo SH38X

Barcelona, 16 de octubre de 2026.- La capacidad de adaptar el volumen del equipaje a las necesidades de cada viaje constituye un reto de la ingeniería aplicada a la motocicleta. Desde hace más de 25 años, SHAD participa en el desarrollo y evolución de sistemas expandibles, una especialización tecnológica que ha marcado su trayectoria y que sigue impulsando nuevas soluciones.



Esta historia comenzó en el año 2000, con un proyecto para la BMW F650GS monocilíndrica. El objetivo era aumentar la capacidad de carga sin comprometer las dimensiones, la estabilidad ni la integración en la motocicleta. La respuesta fue la primera maleta lateral telescópica del mercado, capaz de variar su volumen mediante un mecanismo accionado desde el interior.



En 2004 llegó un nuevo hito con el desarrollo de las maletas laterales expandibles para la BMW R1200GS. El concepto inicial evolucionó hacia un sistema más robusto y preciso, basado en un conjunto de engranajes. Así nació el sistema Vario, con su característica palanca interior, que permitía ampliar o reducir la capacidad de forma rápida y sencilla. La colaboración con BMW continuó con desarrollos como el sistema regulable por rotación con muelle no rígido para la K1200R/S y la última generación de maletas telescópicas para la BMW R 1300 RT, accionadas mediante correa dentada.



Tras años desarrollando soluciones para fabricantes, SHAD trasladó esta experiencia al mercado de accesorios. Ese conocimiento se materializó en las SH58X y SH59X, las primeras top case del mundo regulables en tres posiciones. Con una capacidad variable de 46 a 59 litros, permiten adaptar el volumen al uso diario, a las escapadas de fin de semana o a los grandes viajes. Su diseño fue reconocido con un Red Dot Award en 2017.



La SH38X representa la máxima expresión de esta evolución. Su sistema de tensegridad dinámica permite expandir y contraer las maletas telescópicamente en cuestión de segundos, de forma uniforme y manteniendo la máxima rigidez estructural.



Con cerca de 195 componentes mecánicos internos y una combinación de 15 materiales y aleaciones técnicas, la SH38X mantiene estabilidad, estanqueidad y un comportamiento óptimo incluso a alta velocidad. Diseñada, desarrollada y producida íntegramente en Barcelona, también ha sido reconocida con un Red Dot Award.



Después de más de dos décadas de evolución, SHAD continúa investigando nuevos sistemas, materiales y aplicaciones para seguir redefiniendo la relación entre diseño, funcionalidad e ingeniería en el equipaje para moto.

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