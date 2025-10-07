Shakti Studio de Yotta ofrece capacidades de IA listas para producción a empresas y emergentes

Diseñado para acelerar la adopción de IA sin problemas, es la ruta más rápida para una empresa desde el modelo hasta el mercado.

Combina puntos finales de IA escalables, optimización de modelos y acceso instantáneo a GPU sin servidor.

(Información remitida por la empresa firmante)

MUMBAI, India, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Yotta Data Services, proveedor líder de servicios de IA, infraestructura en la nube y plataformas, lanzó Shakti Studio, una plataforma de IA en la nube de nivel empresarial diseñada para acelerar la adopción de la IA sin problemas, eliminando las complejidades de la infraestructura. Impulsada por una sólida colaboración con NVIDIA, ofrece GPU sin servidor bajo demanda, optimización y puntos finales de IA listos para producción para LLM, visión y voz, lo que permite a desarrolladores, científicos de datos y empresas crear, implementar y escalar rápidamente modelos de IA sin gestionar la infraestructura.

Equilibra la accesibilidad con un rendimiento de nivel empresarial y proporciona un portal de autoservicio intuitivo para los clientes. Además, ofrece fiabilidad con respaldo de SLA y entornos seguros y compatibles con el cumplimiento normativo para grandes organizaciones. La plataforma unificada permite la formación, la implementación, el escalado y la monitorización, lo que ayuda a reducir el tiempo de comercialización para las empresas.

Sunil Gupta, cofundador, director general y consejero delegado de Yotta Data Services, afirmó: "Shakti Studio supone un gran avance en la democratización de la adopción de la IA empresarial a nivel mundial. Con un enfoque claro en impulsar la innovación y generar valor, es la vía más rápida para que tanto las empresas como las emergentes pasen del modelo al mercado".

Capacidades clave:

Shakti Serverless GPUs: Proporciona computación de GPU bajo demanda que escala de manera elástica, lo que admite el entrenamiento, el ajuste y la implementación de modelos de IA sin administración de infraestructura física.

Proporciona computación de GPU bajo demanda que escala de manera elástica, lo que admite el entrenamiento, el ajuste y la implementación de modelos de IA sin administración de infraestructura física. Shakti AI Endpoints: Ofrece LLM, modelos de visión y habla listos para usar, lo que permite a los equipos integrar funciones de IA en aplicaciones sin crear modelos desde cero.

Ofrece LLM, modelos de visión y habla listos para usar, lo que permite a los equipos integrar funciones de IA en aplicaciones sin crear modelos desde cero. Shakti Fine-Tuning: Permite la personalización de modelos para tareas, dominios o idiomas específicos, con entornos seguros y computación GPU distribuida.

Shakti Studio es independiente de la industria y permite a las empresas adoptar IA sin ciclos de adquisición complejos, acelera el lanzamiento de productos para nuevas empresas, apoya a los investigadores en la ejecución de experimentos a gran escala sin escasez de GPU y proporciona a los estudiantes acceso práctico a herramientas avanzadas para el aprendizaje y la innovación.

Acerca de Yotta Data Services:

Yotta Data Services es un proveedor líder de infraestructura de IA y nube que ofrece servicios de nube a hiperescala, nube de IA, alojamiento de centros de datos, ciberseguridad y TI gestionada. Su Shakti Cloud ofrece servicios avanzados de IA con los clústeres NIM y GPU de NVIDIA. Con parques de hiperescala operativos en India, Yotta es el único socio de nube de NVIDIA en APAC bajo la iniciativa Exemplar. También cuenta con certificaciones clave, como RBI, ISO 27017/27701, PCI-DSS y SOC2/3. Para más información, visite www.yotta.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2790330/Shakti_Studio_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2790329/YOTTA_NVIDIA.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2538254/Yotta_Data_Services_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shakti-studio-de-yotta-ofrece-capacidades-de-ia-listas-para-produccion-a-empresas-y-emergentes-302576967.html